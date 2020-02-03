 لماذا نخاف من فيروس كورونا الجديد أكثر من الأنفلونزا؟ | أخبار | DW | 03.02.2020

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أخبار

لماذا نخاف من فيروس كورونا الجديد أكثر من الأنفلونزا؟

يحلو للبعض المقارنة بين فيروس كورونا الجديد وموجات الأنفلونزا الشديدة. فالأنفلونزا وباء مميت ويمكن يؤدي إلى وفاة عدة آلاف وإصابة ملايين من البشر، في حالة تفشيه بشدة، ورغم ذلك فالعالم مرتبك جراء تفشي فيروس كورونا. لماذا؟

الصين- اتساع المخاوف من ظهور اصابات جديدة بفايروس كورونا، الصورة في مستشفى ثري جورجز سنترال في مقاطعة شونغ كينغ شرق الصين

في سياق الوقاية الشاملة من الوباء، قامت الصين بتطويق مدن مليونية السكان، وأغلقت دول مجاورة حدودها، وقامت بعزل المصابين

هناك هموم تبرر الإجراءات الفورية التي اتخذتها كثير من الدول للتصدي لوباء كورونا، ولكن هناك أيضا عواطف وانفعالات تقف وراءها. ودَّ الخبراء المعنيون لو عاود الفيروس الجديد الاختفاء، حيث يسعون من خلال جميع الإجراءات الممكنة لمنع انتشار جرثومة مميتة جديدة وتوطنها بين سكان العالم.

كما أن خبراء معهد روبرت كوخ الألماني يرون أن منع استقرار هذا الفيروس لدى البشر أمر حاسم، محذرين من أن عدم النجاح في ذلك سيؤدي إلى وجود فيروس آخر يمكن أن يتسبب في أمراض جسيمة للجهاز التنفسي، حسبما أوضحت متحدثة باسم المعهد.

فوق ذلك، فإن الفيروس جديد، لم يخضع بعد لدراسة مستفيضة، "وطالما لم نعرف بشكل نهائي، شيئا عن مثل هذا الفيروس، فلا بد من توخي بالغ الحيطة والحذر"، حسب وزير الصحة الألمانية، ينز شبان، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD)، اليوم الاثنين (الثالث من فبراير/ شباط 2020)، وذلك في سياق التعليق على صور للعاملين في مستشفيات ألمانية وهم يرتدون سترات واقية من العدوى.

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ألمانيا تجلي مواطنيها من مدينة ووهان

في سياق الوقاية الشاملة من الوباء، قامت الصين بتطويق مدن مليونية السكان، وأغلقت دول مجاورة حدودها، وقامت بفصل المصابين بعدوى الفيروس. تهدف هذه الإجراءات لمنع حدوث المزيد من الحالات المرضية المحتملة، حسبما أوضح برند زالتسبِرغر، رئيس الجمعية الألمانية لأطباء الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو كسب الوقت، "فكلما كان ذلك بطيئا، كلما عرفنا أكثر عن الإجراءات المضادة، مثل الأدوية المضادة للفيروس، التي تستخدمها الصين، وربما استطعنا تطوير مصل مضاد".

الصور القادمة من الصين أحدثت هلعا في كل أنحاء العالم.

الصور القادمة من الصين أحدثت هلعا في كل أنحاء العالم.

إلى جانب هذه الأسباب العلمية هناك مكونات عاطفية وانفعالية تتسبب في هذا القلق، حيث تبدو الصور القادمة من الصين، التي اندلع فيها فيروس كورونا الجديد أولا، مؤلمة بشكل بالغ، كما تبدو مدن صينية وكأنها قد كُنست من سكانها، وانعزل ملايين الناس في هذه المدن عن العالم.

مختارات

ويقول ميشائيل زيغريست، خبير التعامل مع المخاطر في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا بزيورخ، إن عدم معرفة الكثير عن الفيروس، إضافة إلى أن الكثير من الناس توفوا جراء الإصابة به، يساعد في أن يزداد تصور الناس للمخاطر. كما أنه لا يمكن الاستهانة بالتأثير النفسي الناتج عن الخوف وإدراك الخطر، وهو ما ينسحب على الهيئات هي الأخرى، حسب سونيا ليبكه، خبيرة الصحة النفسية في جامعة ياكوب في مدينة بريمن الألمانية.

وحسب ليبكه، فإنّ السلطات الصينية تبدو وكأن لديها مخاوف من فقدان ثقة السكان بها، وأن تعتبر دول أخرى الحكومة الصينية غير كفء في مواجهة الأزمة، وهو ما أدى إلى إجراءات "ليست معتادة في ألمانيا"، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية صراحة بتعامل الصين مع الفيروس.

انتقلت عدوى فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 17 ألف إنسان حتى الآن، أغلبهم في الصين. وتوفي أكثر من 360 شخصا جراء الفيروس. فما تأثير ذلك على البشر؟ يقول زالتسبرغر، خبير الأمراض المعدية إن تزايد الحالات، خاصة في الصين، يبدو مبدئيا وكأن الموقف خارج السيطرة. هناك شيء خارج السيطرة، وهو أمر يسبب الخوف لكثير من الناس.

وفي الوقت ذاته فإن هناك تأثيرا للصور القادمة من مدينة ووهان المقطوعة عن العالم، حسب البروفيسور بورفين بانديلوف، الباحث في الخوف، بجامعة غوتينغن الألمانية، مضيفا: ".. الناس تقول لنفسها: إن هذه الإجراءات ليست بلا سبب"، رغم أن الخوف يمكن أن ينشأ دون أن يكون له سبب يبرره بالضرورة.

 ويمضي بانديلوف إلى القول: "الخوف ليس شيئا جيدا في الإحصاءات". لم تتسبب الأنفلونزا في الكثير من المعمعة التي تسبب فيها فيروس كورونا الجديد، "فنحن لم نتعود على هذا الفيروس"، حسبما يقول زالتسبورغر. ويضيف بانديلوف: "يصاب معظم الناس بالأنفلونزا، ويعلمون أنهم سيتعافون منها في غضون 14 يوما، لا يظنون أن الإنسان يمكن أن يموت جراء الأنفلونزا".

م.م/ أ.ح (د ب أ)

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/C. Min)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين

    انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (picture-alliance/dpa)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أكثر من 17 ألف إصابة

    وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

  • China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/W. Quanchao)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المستشفيات في انذار دائم

    ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

  • China Coronavirus Wuhan, die verlassene Stadt (Getty Images)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    طرق مهجورة ومدن أشباح

    ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

  • Einwohner berichtet aus abgeschotteter Wuhan (DW/L. Yunzhong)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أزمة في الكمامات الواقية

    وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

  • Frankreich Prais | Boeing 737-800 der Royal Air Maroc auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle (picture-alliance/M. Mainka)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المغرب تجلي مواطنيها

    عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

  • Algerien Algier | Passagiere aus Algerien, Libyen und Mauretanien Flugzeug nachdem Sie aus China ausgeflogen wurden (picture-alliance/dpa/F. Hamdi)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    اجراءات مشددة في الجزائر

    كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

  • Boeing 737-800 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    عودة مئات المصريين من ووهان

    كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

  • Royal Jordanian Airlines: Boeing 787 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان

    وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

مع ارتفاع ضحايا كورونا، تستمر رحلات إجلاء الأجانب من الصين. وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـقصور في الإجراءات معترفة خلافا للعادة، بأنها تعول على العالم لمواجهة الأزمة. (03.02.2020)  

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ألمانيا تجلي مواطنيها من مدينة ووهان  

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