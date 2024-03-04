لماذا نحمل الرضيع على ذراعنا اليسرى؟ هذا تفسير العلم!

تشير دراسات إلى أن الأطفال الرضع عادة ما يُحملون على الذراع اليسرى في جميع أنحاء العالم. وهناك نظريات مختلفة تقدم تفسيرات لهذا السلوك. فإذا كنت قد تساءلت يوماً عن ذلك، ستجد التفسير العلمي هنا!

عند حملك لرضيع بين ذراعيك، فعادةً ما يكون رأسه في ثنية ذراعك اليسرى. فهل تساءلت يوماً عن سبب تفضيلك لهذا الجانب بدل الآخر؟ عالمة الأعصاب وأستاذة علم النفس العصبي في قسم علم النفس، بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) في تروندهايم، أودري فان دير مير، أوضحت أن هذا السلوك يظهر لدى معظم الناس، بحسب مجلة "Infancy" العلمية.

ووفق دراسات علمية فإن سلوك "تفضيل حمل الرضع على الذراع اليسرى"، يحدث في جميع الثقافات والمجموعات العرقية وعلى مر القرون. وقامت العالمة الآن بفحص البيانات المتوفرة والتحليلات حول الموضوع، وتوصلت إلى أن إحدى النظريات تقول أن الرضيعيُحمل بشكل أساسي على الذراع اليسرى لأنه يستطيع بعد ذلك سماع نبضات القلب بشكل أفضل.

القرب من نبضات القلب!

وهناك نظرية أخرى تتعلق بالإدراك الحسي، حيث يتم استخدام الأذن والعين اليسرى من أجل تلقي معلومات حول الحالة العاطفية للرضيع - حيث يتم إرسال الإشارات من اليسار إلى النصف الأيمن من الدماغ، المتخصص في تفسير العواطفوالوجوه.

ووفق فان دير مير، هناك على الأرجح سبب أبسط بكثير يفسر هذا السلوك. وهو أن المرء يريد من خلال ذلك أن تكون ذراعه "الأفضل" حرة حتى يتمكن من الاستمرار في استخدامها. و أن"9 من كل 10 أشخاص في العالم يستخدمون اليد اليمنى".

هناك العديد من الصور للأمير ويليام وهو يحمل أحد أبنائه وهو طفل رضيع بذراعه اليمنى. وعن تفسير ذلك تقول عالمة الأعصاب النرويجية، فان دير مير: "إنه أعسر". أما عن زوجته الأميرة كيت، فهي تستخدم يدها اليمنى، ومثل معظم الناس، تميل إلى حمل أطفالها الرضع على ذراعها اليسرى. وتوضح أستاذة علم النفس، أن سلوك تفضيل الذراع اليسرى تنطبق فقط على الأطفال الرضع، ولكن:"عندما يكبر الأطفال ويزداد وزنهم، يميل معظم الناس إلى حملهم بذراعهم المهيمنة والأقوى".

إ.م