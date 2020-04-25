لماذا مخاوف مرضى السرطان مضاعفة في زمن كورونا؟

من المعروف أن فيروس كورونا، كوفيد ـ 19، يشكل التهديد الأكبر على كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة سواء السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية والرئتين. غير أن تأثير أعراض فيروس كورونا على مرضى السرطان لا يقل خطورة.
ويحذر الأطباء من زيادة حالات الإصابة بالسرطان، إذ يعيش العديد من الأشخاص في الوقت الحالي مع أعراض السرطان ولا يتم تشخيص إصابتهم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدانهم حياتهم. ويتجنب العديد من المرضى حالياً زيارة عيادات الأطباء بسبب الخوف من التقاط فيروس كورونا.
وأوضح مايكل بومان، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث السرطان الألماني، أنه من الممكن أن تتراكم موجة من حالات السرطان التي تم تشخيصها بوقت متأخر بعد فوات الأوان. وقال إن "تعليق إجراءات الكشف المبكر لا يمكن تحمله إلا خلال فترة زمنية قصيرة، وإلا فلن يتم التعرف على الأورام إلا في مرحلة متقدمة مع تشخيص أسوأ". بحسب ما نشره موقع "بيلد" الألماني.
ومن جهة أخرى، أكد غيرد نيتكوفن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساعدة مرضى السرطان الألمانية في مدينة بون، على أن الإمدادات اللازمة لرعاية وعلاج مرضى السرطان ما تزال مؤمنة بألمانيا حالياً، غير أن نظام الرعاية قد يواجه ضغطاً وأن القيود الناجمة عن الوضع الحالي بسبب كورونا قد يؤثر سلبياً على مرضى السرطان.
ويعتقد على نطاق واسع أن الضغط الكبير على النظام الصحي في مناطق مختلفة من العالم سيشكل تأثيراً خطيراً على الخدمات العلاجية لمرضى السرطان، كما يؤثر على خدمات العلاج الإشعاعي أيضاً. بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.
ويشار إلى أن المنظمات الصحية نصحت جميع المرضى بعدم الاستخفاف بالأعراض وترتيب مواعيد للفحص. كما ينصح مرضى السرطان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التواصل الاجتماعي واتباع حماية إضافية نظراً لضعف الجهاز المناعي لديهم وهشاشة مقاومة أجسامهم أمام شبح الفيروس الجديد.
ر.ض/ أ.ح
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وقاية إلزامية؟
هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
الحاجة أم الإختراع
أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
الضحك أفضل دواء
لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وقاية على أحدث صيحات الموضة
لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وللرومانسية كماماتها!
كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
لا تساهل في إجراءات الوقاية
في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
كمامات فنية
أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا
اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح