لماذا ليفربول؟ ماتيوس ينصح ألونسو بالبقاء في ليفركوزن

نصح قائد المنتخب الألماني السابق، لوتار ماتيوس، الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن بالبقاء مع فريقه الذي يقدم كرة قدم جميلة "كما فعل برشلونة قبل 12 عاماً؟". ماتيوس تساءل: "لماذا الانتقال إلى ليفربول؟".

اعتبر النجم الدولي الألماني السابق لوتار ماتيوس، الفائز بمونديال 1990 والكرة الذهبية لأفضل لاعب عن ذلك العام، أن الإسباني شابي ألونسو الذي يقدم موسماً استثنائياً مع باير ليفركوزن، ليس خياراً جيداً لليفربول الإنكليزي الذي يبحث عن مدرب لخلافة الألماني يورغن كلوب بعد رحيل الأخير في نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم ألونسو بانتقال محتمل الى ثلاثة فرق دافع عن ألوانها كلاعب، وهي ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني، وذلك نتيجة ما يقدمه هذا الموسم مع ليفركوزن الذي يسير نحو الفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وبسجل من دون أي هزيمة في 38 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، يتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني "بوندسليغا" بفارق 10 نقاط عن بايرن، المتوج باللقب في المواسم الـ11 الماضية.

كما تأهل الى نصف نهائي كأس ألمانيا حيث يتواجه الأربعاء المقبل مع فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية، وربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" حيث يلتقي وست هام الإنكليزي في 11 و18 الشهر المقبل.

قال ماتيوس إن نجاح كلوب (الصورة) في ليفربول جعل من الصعب على أي مدرب أن يحل بدلاً منه. صورة من: CSM/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

يصعب سد الفراغ الذي يتركه كلوب

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى الأربعاء (27 مارس/ آذار 2024)، رأى ماتيوس أن سد الفراغ الذي سيتركه كلوب في نهاية الموسم سيكون صعباً على أي مدرب في ظل ما قدمه للنادي ومكانته لدى جماهير "الحمر".

ونصح ألونسو بالبقاء في ليفركوزن، قائلاً "ليفربول ليس الخيار الصحيح لشابي ألونسو بعد هذا الموسم. لديه خيارات أفضل (له شخصياً)".

وقضى ماتيوس معظم مسيرته في بايرن وقال إنه سيرحب بألونسو كبديل للمدرب توماس توخيل الذي سيترك الفريق بدوره في نهاية الموسم، لكنه أقر أنه "سيتعين عليه (في بايرن) بناء فريق جديد للمستقبل بلاعبين جدد".

وتساءل "لماذا الانتقال إلى ليفربول؟ لماذا يجب أن يغادر هذا الفريق الجميل الذي يجعلنا سعداء بكرة القدم الجميلة، مثل (ما قدمه) برشلونة قبل 12 عاماً؟".

وصدم كلوب عالم كرة القدم في كانون الثاني/يناير الماضي بإعلانه أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم بعد تسعة أعوام في "أنفيلد".

وقال ماتيوس إن نجاح كلوب في ليفربول جعل من الصعب على أي مدرب أن يحل بدلاً منه، معتبراً أن "التدريب في ليفربول بعد يورغن كلوب ليس بالأمر السهل لأن يورغن بطل، إنه رائع. ما فعله كان رائعاً وما الذي بإمكانك (كمدرب جديد) أن تقدم أكثر منه؟".

من جهة أخرى، أشاد ماتيوس بمدرب ألمانيا الحالي يوليان ناغلسمان وقال إن المنتخب "يسير على الطريق الصحيح" بعد عودته إلى مستواه بانتصارين وديين على فرنسا وهولندا.

ومع ذلك "حلمنا ورغبتنا في ألمانيا أن يتولى يورغن كلوب مهمة المدرب الوطني المقبل" وفق ما تمنى قائد "الماكينات" السابق.

ف.ي/أ.ح (أ ف ب)