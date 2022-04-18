 لماذا على ألمانيا إعادة التفكير بمهمتها العسكرية في منطقة الساحل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لماذا على ألمانيا إعادة التفكير بمهمتها العسكرية في منطقة الساحل؟

الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو والمظاهرات المناهضة للغرب في النيجر، تثير مزيدًا من التساؤلات حول المهمة العسكرية الألمانية في منطقة الساحل. لكن هناك أيضا أصوات مؤيدة للبقاء، خصوصا في ظل استفحال الدور الروسي هناك.

وقف مهمة ألمانيا في مكافحكة الإرهاب في مالي (الصورة من باماكو: 2/9/2022)

انسحاب كامل أم تغيير في الاستراتيجية؟ هناك نقاش ساخن حول مهمة الجيش الألماني في مالي.

في ضوء التطورات الأخيرة في مالي ودول الساحل المجاورة بغرب أفريقيا، أصدرت سيفيم داغديلين تقييما قاسيا لتواجد القوات الألمانية هناك. فعضوة البرلمان الألماني (بوندستاغ)، والمتحدثة في شؤون العلاقات الدولية ونزع السلاح في كتلة حزب اليسار، صرحت لـ DW بأن "نشر القوات المسلحة الألمانية (هناك) يتحول أكثر وأكثر إلى كارثة تامة، إذ لم يتم تأمين سلسلة الإنقاذ ولا تأمين الحماية الكافية من الجو"، مضيفة: "مواصلة ترك الجيش الألماني هناك هو عمل "غير مسؤول".

مختارات

في الواقع، وعلى خلفية التمديد الدوري لتفويض الجيش الألماني "بوندسفير" ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) فإن البرلمان الألماني (بوندستاغ) أصدر قرارا بنوع من الانسحاب المشروط من المهمة، يقول فيه: إذا لم تعد رعاية وحماية الجنود الألمان مضمونة بشكل كافٍ، فينبغي "اتخاذ تدابير لتعديل المساهمة الألمانية بما في ذلك نهاية المهمة". وهكذا فإن القرار يترك مجالا للمناورة بخصوص تشديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها وتقييم الوضع في منطقة الساحل.

الأعلام الروسية تخاط في واغادوغو

في غضون ذلك، ينصب الاهتمام في المنطقة على أصغر دولة في الساحل: بوركينا فاسو، التي يحكمها الانقلابيون منذ بداية العام، والتي شهدت انقلابا آخر في نهاية سبتمبر/ أيلول. ومع هذا الانقلاب أصبح إبراهيم تراوري رئيس الدولة الجديد، ولا يُتوقع إجراء انتخابات ديمقراطية حتى عام 2024 على أقرب تقدير. والهدف المعلن هو الوقوف في وجه الإسلاميين، الذين - على الرغم من الحكومة العسكرية التي استمرت تسعة أشهر - يسيطرون الآن على مساحة تشكل حوالي 30 بالمائة من البلاد.

من أجل تحقيق ذلك الهدف، لا يستبعد تراوري إقامة تحالفات جديدة مع روسيا مثلا، وهناك أيضًا تعاطف بين السكان. وفي عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت الانقلاب، قال الحسن، وهو خياط في العاصمة واغادوغو، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "يخيط الأعلام الروسية فقط". مضيفا: "كانت هناك بعض الطلبيات الكبيرة".

أنصار إبراهيم تراوري، زعيم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، يرفعون العلم الروسي في واغادوغو (2/10/2022)

إبراهيم تراوري، زعيم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، على علاقة جيدة مع روسيا

نقاشات حامية داخل حكومة الألمانية

المجلس العسكري، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في مالي، يحافظ أيضا على اتصالات جيدة مع روسيا – وقد اتصل القائد أسيمي غويتا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بشأن شراكة مكثفة. كما وعد بوتين دولة الساحل الفقيرة بتقديم 300 ألف طن من الأسمدة الصناعية كهدية. أما موقفها من ألمانيا والدول المشاركة في قوات الأمم المتحدة؛ فلا تزال حكومة باماكو فاترة، الأمر الذي جعل التعاون أكثر صعوبة خلال العام الماضي.

في ظل هذا الوضع المتوتر، هناك أيضًا دعوات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا (حكومة إشارة المرور) لإنهاء المهمة في مالي؛ على الأقل في أقرب وقت ممكن. وقد أدلى جو فاينغارتن (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وماركوس فابر (من الحزب الديمقراطي الحر) مؤخرًا لصحيفة "فيلت" بتصريحات مماثلة. لكن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك (من حزب الخضر) متمسكة باستمرار المهمة.

وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أثناء زيارتها لمالي (13/4/2022)

زيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك تؤيد بقاء القوات الألمانية في مالي ومواصلة مهمتها هناك

لا يمكن الانسحاب بسهولة الآن

وقالت أغنيشكا بروغر، نائبة زعيم حزب الخضر في البوندستاغ، لـDW: "يتعين علينا حاليًا مراقبة الوضع يومًا بيوم ومناقشته بشكل مكثف". وهذا ما أضحى حقيقة في البوندستاغ ولجنة الدفاع به منذ شهور. ورغم ذلك، لا ترى بروغر أن وقت الانسحاب قد حان ولا تعتبر الانسحاب أمرا منطقيًا من وجهة نظر السياسة الخارجية أيضًا: وواصلت قولها بأنه علينا أن نضع في حساباتنا أن التدخل الروسي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان والوضع الأمني هناك.

وقالت بروغر: "نلاحظ منذ فترة طويلة أن دولا مثل الصين، ولكن بصفة خاصة روسيا، تحاول أيضا توسيع نفوذها في منطقة الساحل". وتابعت قائلة، إنه من الواضح أن اهتمامات واحتياجات السكان المدنيين لا تأتي في المقام الأول. ولكن في ظل هذه الخلفية على وجه التحديد حثت بروغر على المضي قدمًا بحذر، وأضافت "يمكننا الآن بالفعل أن نلاحظ أن العمليات الروسية في شمال مالي تجري بدرجة كبيرة من عدم اللامبالاة". والمقصود بكلامها أنشطة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر المقربة من الكرملين، والتي صعدت رسميا أيضا، في ظل غويتا، لتصبح مزود خدمات أمنية دون تفويض دولي. وترى بروغر أن انسحاب القوات المسلحة الألمانية سيترك الميدان لهذه القوات.

المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة للنيجر (23/5/2022)

من أجل التأكيد على الدور الألماني في أفريقيا قام المستشار أولاف شولتس بأول زيارة للقارة السمراء في مايو/ أيار 2022،

الانسحاب يعني استفحال نفوذ روسيا

يقول المحلل السياسي والباحث في الصراعات، وينديام سوادوغو في واغادوغو: "تُقدم مينوسما (بعثة الأمم المتحدة في مالي) مساهمة كبيرة في استقرار مالي والساحل". ويضيف "بالطبع، كان من المتوقع أن تكون النتائج أوضح بعد تسع سنوات من الوجود الدولي - لكن الموقف الرافض للحكومة العسكرية لم يجعل الأمور أسهل".

وفي مقابلة أجراها سوادوغو معDW ، حذر الخبير الذي يعمل في مركز الأبحاث الهولندي"Clingendael" من أن تنامي النفوذ الروسي في منطقة الساحل - والذي يُشار إليه أحيانًا في برلين كسبب للمطالبات بالانسحاب - سيزداد إذا انتهت المهمة الألمانية.

وقال سوادوغو "يتعين على شركاء التنمية الدوليين تجنب اتخاذ موقف متسرع بالنظر إلى الوجود الروسي. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يركز الاتحاد الأوروبي على تحسين علاقاته مع دول مثل مالي وبوركينا فاسو". تلك العلاقات التي شكلتها المصالح الفرنسية لسنوات.

وفي الآونة الأخيرة، تعرض التدخل الفرنسي في منطقة الساحل لانتقادات شديدة، مما أدى إلى انسحاب فرنسا عسكريا من مالي. والاتهام الموجه لفرنسا هو أن: القوة الاستعمارية السابقة تخفي من خلال عملها العسكري في المقام الأول (حماية) مصالحها الاقتصادية - وبخاصة في النيجر الآن.

نيامي بالنيجر: احتجاجات مؤيدة لروسيا ومعادية لفرنسا (18/9/2022)

رفع العلم الروسي بدلا من العلم الفرنسي. في النيجر أيضًا، هناك احتجاجات متزايدة مؤيدة لروسيا ومعادية لفرنسا.

على ألمانيا الخروج من دائرة التبعية لفرنسا

النائبة اليسارية سيفيم داغديلين لديها أيضا انتقادات حادة للوجود الفرنسي في منطقة الساحل. وكمثال على ذلك، تستشهد بحقيقة أن فرنسا تدير محطاتها النووية باستخدام اليورانيوم النيجري، بينما يعاني سكان دولة الساحل من الجوع. وتضيف: "تتعرض ألمانيا بشكل متزايد لخطر أن يُنظر إليها على أنها شريكة في السياسة الاستعمارية الفرنسية القذرة"، حسب تعبيرها.

تعترف زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أغنيشكا بروغر بوجود أوجه قصور وتقول: لم تجرِ برلين وبروكسل تقييما شاملاً للتدخل الفرنسي في مالي لفترة طويلة. وتضيف خبيرة الدفاع في حزب الخضر: "هذا شيء كان يجب أن نناقشه في وقت سابق بكثير وبشكل أكثر وضوحا على المستوى الأوروبي. وكنا نحتاج إلى استراتيجية أوروبية مشتركة والتزام أقوى من ألمانيا بدلاً من التخلي عن قضايا معينة، صعبة أيضا".

بالنسبة لبروغر، ليس هناك شك في ضرورة إعادة التفكير في موضوع التدخل في منطقة الساحل. وهي ترى أنه من المهم بشكل خاص أن تُمنح الأنشطة المدنية دعما أكبر إلى جانب العمل العسكري. وتقول "يجب أن يكون واضحا أنه لا يمكن تدريب قوات الأمن إلا في بيئة سياسية مستقرة، مع فاعلين موثوقين ومهتمين أيضا بالإصلاحات السياسية. وإلا فإنه يمكن أن يحدث انقلاب سريع وفي النهاية لا تحقق مساهماتنا ما كنا نريده أصلاً، ولكن في أسوأ الأحوال ستتسبب أيضا في إحداث ضرر".

لذا، فإن توقف بعثة التدريب الأوروبية (EUTM) عن العمل في مالي والتوجه للعمل الآن في النيجر، ليس بدون سبب. فهناك (في النيجر) حكومة في السلطة تتمسك بموقفها المؤيد للغرب - على الأقل حتى الآن.

فيليب ساندنر/ ص.ش

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مواضيع ذات صلة

مسارات جديدة لألمانيا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

مسارات جديدة لألمانيا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل 18.04.2022

قبل بضعة أيام، قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمهمة صعبة في أفريقيا. فهل لا يزال هناك مستقبل لمهمة الجيش الألماني في مالي؟ وما البدائل المطروحة في حال الانسحاب؟