لماذا صرف مانشستر يونايتد النظر عن التعاقد مع بواتينغ؟

كشف موقع "أتليتيك" الرياضي الإنجليزي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد أثنت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما كان على رأس الإدارة الفنية للشياطين الحمر، عن التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتينغ. ويعود سبب اعتراض مسؤولي مانشستر يونايتد على إتمام صفقة الدولي الألماني السابق إلى "تفصيل فني" صغير ورد في تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تفاصيل الانتقالات والبحث عن المواهب.

مورينيو كان يريد الاستفادة من خدمات الدولي الألماني السابق جيروم بواتينغ صيف عام 2018

ويذكر الموقع الإنجليزي أن التقرير، الذي اعتمد على نتائج برامج كمبيوتر (Software) تعمل على تحليل بيانات الوافدين الجدد المحتملين، أبدى تحفظا على اللياقة البدنية لمدافع المنتخب الألماني السابق. وجاء في التقرير أن جيروم بواتينغ يتراجع مستواه البدني ابتداء من الدقيقة 70 للمباراة، حيث يصبح أكثر بطئأً مع خسارته لجل الصراعات الثنائية.

وأورد "أتليتيك" أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، كان قد وضع بواتينغ في صيف 2018 على رأس قائمة اللاعبين، الذين كان ينوي تعزيز صفوف فريق مانشستر يونايتد بهم، قبل أن تتدخل إدارة النادي لثنيه عن ذلك، كما أثنته أيضا عن ضم الموهبة البرتغالية جواو فيليكس الذي انتقل بداية هذا الموسم من نادي بنيفيكا البرتغالي إلى نادي أتليتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 126 مليون يورو.