 لماذا صرف مانشستر يونايتد النظر عن التعاقد مع بواتينغ؟ | عالم الرياضة | DW | 18.10.2019

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عالم الرياضة

لماذا صرف مانشستر يونايتد النظر عن التعاقد مع بواتينغ؟

حال مسؤولو مانشستر يونايتد دون التعاقد مع الدولي الألماني السابق جيروم بواتينغ عندما كان جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد معه. أما سبب عدم تحقيق رغبة الـ"سبيشل ون" في الاستفادة من خدمات بواتينغ فيعود لـ"تفصيل فني" صغير.

Fußball Bundesliga Jerome Boateng (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

كشف موقع "أتليتيك" الرياضي الإنجليزي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد أثنت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما كان على رأس الإدارة الفنية للشياطين الحمر، عن التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتينغ. ويعود سبب اعتراض مسؤولي مانشستر يونايتد على إتمام صفقة الدولي الألماني السابق إلى "تفصيل فني" صغير ورد في تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تفاصيل الانتقالات والبحث عن المواهب.

UK Manchester United blamiert sich im Ligapokal | Jose Mourinho (Reuters/A. Yates)

مورينيو كان يريد الاستفادة من خدمات الدولي الألماني السابق جيروم بواتينغ صيف عام 2018

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فيما يخطف فيليبي كوتينيو الأضواء جولة بعد أخرى مع بايرن ميونيخ، ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة أوصد باب العودة أمام الدولي البرازيلي، في ظل توقعات بانتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي في حال لم يفعّل بايرن بند الشراء. (17.10.2019)

بعدما عبر بايرن ليفركوزن في أكثر من مرة عن تشبثه الكبير بنجمه كاي هافيرتز، فتح بيتر بوس مدرب الفريق الباب أمام رحيل نجمه. فيما يتوقع أن تحتدم المنافسة بشدة على ضم هافيرتز، الذي ينتظره مستقبل كبير للغاية، حسب عدة مراقبين. (16.10.2019)

ويذكر الموقع الإنجليزي أن التقرير، الذي اعتمد على نتائج برامج كمبيوتر (Software) تعمل على تحليل بيانات الوافدين الجدد المحتملين، أبدى تحفظا على اللياقة البدنية لمدافع المنتخب الألماني السابق. وجاء في التقرير أن جيروم بواتينغ يتراجع مستواه البدني ابتداء من الدقيقة 70 للمباراة، حيث يصبح أكثر بطئأً مع خسارته لجل الصراعات الثنائية.

وأورد "أتليتيك" أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، كان قد وضع بواتينغ في صيف 2018 على رأس قائمة اللاعبين، الذين كان ينوي تعزيز صفوف فريق مانشستر يونايتد بهم، قبل أن تتدخل إدارة النادي لثنيه عن ذلك، كما أثنته أيضا عن ضم الموهبة البرتغالية جواو فيليكس الذي انتقل بداية هذا الموسم من نادي بنيفيكا البرتغالي إلى نادي أتليتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 126 مليون يورو.

 

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