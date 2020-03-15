لماذا شعرت جوروجينا بالخجل من صديقها رونالدو؟

منذ ظهور علاقتهما للعلن قبل عدة سنوات والثنائي كريستيانو رونالدو وصديقته الحسناء جورجينا رودريغيز يجذبان أنظار العديد من المتابعين. ويحرص هذا الثنائي دائماً على تقاسم بعض لحظاتهما الخاصة مع جماهيرهما العريضةعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد توقف عجلة أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة عن الدوران بسبب جائحة كورونا، وإجراءات الحجر الصحي، اضطر أحسن لاعب في العالم خمس مرات إلى التدرب في المنزل، من أجل الحفاظ على لياقته البندنية.

ويبدو أن بقاء الدولي البرتغالي في المنزل والتدرب بجانب صديقته جورجينا قد كان محرجاً نوعاً ما لهذه الأخيرة، فقد اعترفت جورجينا رودريغيز بأنها شعرت بـ"الخجل" من التدرب مع رونالدو خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضحت عارضة الأزياء الساحرة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "كنت أشعر في البداية بالخجل من التدرب مع كريستيانو. تخيل أنه يجب عليك التدرب في نفس المكان مع كريستيانو". وأضافت: "لقد اعتدت على التدرب في المنزل بينما يذهب هو للتدرب مع الفريق حتى نستطيع قضاء المزيد من الوقت معاً عندما يعود".

وتابعت جورجينا رودريغيز "لكن هذا الشعور اختفى وأنا الآن أحب التدرب معه. لقد أصبح أكبر مُحفز وملهم بالنسبة لي". وأردفت: "إنه يتدرب في الصباح ومرة أخرى بعد فترة الظهيرة".

وأشادت جورجينا بقدرات رونالدو الرياضية وعقليته الخاصة في التحسن يوماً بعد الآخر. وقالت في هذا الصدد: "إنه رياضي من الطراز الرفيع...ليس هناك شك أنه يتدرب أكثر وأفضل مني فليست هناك مقارنة". واختتمت كلامها بالقول "لدي أفضل مدرب في المنزل وفي كل يوم أتعلم منه شيئاً جديداً".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، نجح أمس الجمعة في التأهل برفقة فريقه يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب فريق ميلان. وفشل رونالدو في تسجيل ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة، التي أقيمت بدون حضور الجمهور.

ر.م/ع.ج.م