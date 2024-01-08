ما أسباب تغير الموقف الألماني من صفقة يوروفايتر للسعودية؟

بعد طول اعتراض على صفقة بيع مقاتلات يوروفايتر الأوروبية إلى السعودية، أبدت الحكومة الألمانية استعدادها للموافقة على بيع الطائرات للرياض. فما الذي استجد لتغير الحكومة الألمانية موقفها؟

يبدو أن الحكومة الألمانية قد تخلت عن الفيتو الذي اعترض لسنوات صفقة بيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين باتت مستعدة للسماح بصفقة البيع. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة الألمانية للصحافة، يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني، خلال زيارتها لإسرائيل، وقالت: إن الحكومة الفدرالية الألمانية "لا تُعارض الاعتبارات البريطانية" في شأن بيع مزيد من مقاتلات يوروفايتر للسعودية، مشددة على دور الرياض البنّاء في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل.

كما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين (8 يناير/كانون الثاني 2024) إن المستشار أولاف شولتس لن يقف في طريق تسليم المزيد من طائرات يوروفايتر إلى السعودية، مكررا تصريحات بيربوك. وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول موقف شولتس بشأن هذه المسألة، قال المتحدث باسم الحكومة "المستشار يتشارك هذا التقييم".

ما سبب تجميد صفقة البيع لسنوات؟

عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول، وهو الاغتيال الذي أشير بأصابع الاتهام فيه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قررت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة للسعودية. حينها تأثرت أيضا صفقة كبيرة كانت قد تم الاتفاق والتوقيع عليها قبل سنوات، وهي صفقة بيع 48 طائرة من طراز يوروفايتر – تايفون.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانيا أنالينا بيربوك خلال زيارتها لإسرائيل عن عدم اعتراض بلادها على صفقة بيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية صورة من: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

وبما أن إنتاج هذه الطائرات مشترك بين بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، فهي تقود برنامج يوروفايتر الذي يجمع شركات مُصنّعة هي "بي إيه إي سيستمز" و"إيرباص" و"ليوناردو"، وذكرت مصادر في قطاع صناعة الأسلحة لرويترز أن ثلث مكونات الطائرات يأتي من ألمانيا. وبالتالي فإن للحكومة الألمانية حق الاعتراض على بيع الطائرات لجهة معينة.

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت الحكومة الألمانية لحرمان السعودية من الصفقة هي مشاركة الأخيرة في حرب اليمن، فقد ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ في يوليو/تموز الماضي، نقلا عن وثيقة حكومية داخلية أنه "ستؤجل طلبات الحصول على تراخيص التصدير للسعودية حتى نهاية الحرب في اليمن". ويذكر أن اتفاقية الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) تتضمن العبارة التالية: "لن نعطي أذون تصدير أسلحة إلى دول يمكن إثبات تورطها المباشر في حرب اليمن". لذلك بقيت مشاركة السعودية في الحرب في اليمن لسنوات عائقا أمام الصفقة.

تغير كبير خلال الأشهر الماضية

ولكن التغير الذي حصل خلال الفترة المنصرمة في الصراع اليمني، وانسحاب السعودية التدريجي من الصراع، وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم تمديده أكثر من مرة، أزاح هذا السبب من قائمة أسباب رفض الصفقة. حيث ضغطت الحكومة البريطانية على برلين لتغيير موقفها.

وقد ذكر ذلك المستشار الألماني أولاف شولتس في يوليو/تموز، حيث ذكر أنه لا ينبغي تطبيق هذا البند بعد الآن بسبب التطورات في الصراع في اليمن وتابع أن هذا البند "لا يمكن بعد الآن أن يكون مرجعية للتصرف (في الصراع في اليمن)"، مشيرا إلى أن "الوضع في اليمن تغير بشكل كبير" وأن العديد من الأطراف التي كانت مشاركة في الصراع، انسحبت منه.

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وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الائتلافية الألمانية على خلاف حول ما إذا كانت سترضخ للضغوط البريطانية وتوافق على إنتاج طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية. ومنذ التقارب بين السعودية وإيران، والذي يمكن أن ينهي حربهما بالوكالة في اليمن، يقول البريطانيون إن ألمانيا لا تستطيع منع تصدير طائرات يوروفايتر إلى أطراف ثالثة.

الوضع في الشرق الأوسط والتقارب السعودي - الإسرائيلي

ويبدو أن التقارب بين السعودية وإسرائيل والمفاوضات التي تجري من أجل التوصل إلى تطبيع العلاقات بينهما، قد دفعت صناع القرار في ألمانيا للنظر إلى السعودية على أنها عامل استقرار في المنطقة. وقد أشارت وزيرة الخارجية بيربوك إلى أن السعودية وإسرائيل "لم تتخليا عن سياسة التطبيع"، بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مضيفة "واقع أنّ السعودية باتت تعترض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على إسرائيل يؤكد هذا، ونحن ممتنون لذلك". وتابعت أن استخدام القوات الجوية السعودية أيضا مقاتلات يوروفايتر في هذا الإطار هو أمر "لم يعد خافيا". وقالت بيربوك "السعودية تسهم بصورة حاسمة في أمن إسرائيل، حتى في هذه الأيام، وهي تساعد في احتواء خطر اندلاع" نزاع إقليمي. وأردفت بيربوك أن "العالم، خصوصا هنا في الشرق الأوسط، أصبح مكانا مختلفا تماما منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

المستشار الألماني ووزيرة خارجيته متفقان على إمكانية السماح ببيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية صورة من: Mindaugas Kulbis/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

وقبل أسبوعين قال روديريش كيزيفتر، المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يقود المعارضة في ألمانيا، إنه يجب على الحكومة الألمانية السماح بتوريد مقاتلات يوروفايتر إلى السعودية. وأكد كيزيفتر أن هذا التغيير في المسار ضروري لأسباب "منها أيضا منع انحراف السعودية عن المعسكر الغربي وانضمامها إلى الصين على سبيل المثال". وأعرب السياسي المحافظ عن اعتقاده بأن الرقم القياسي الجديد الذي حققته صادرات الأسلحة الألمانية في هذا العام يجب أن يكون حافزا لتعزيز سياسة التسلح وفقا للمصالح الألمانية المتعلقة بالسياسة الأمنية.

وأكد كيزيفتر أن التعاون مع السعودية يعد من المصالح الاستراتيجية لألمانيا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستقرار العلاقات بين السعودية وإسرائيل حيث كان يوجد تقارب ملحوظ بين الدولتين قبل الحرب في غزة، وتابع أن الأمر يتعلق أيضا بالاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها السعودية من الغاز والنفط.

خلافات داخل حزب الخضر

ولكن لا تزال هناك خلافات حول هذا القرار داخل حزب الخضر، الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية بيربوك؛ فقد أبدت الرئيسة المشتركة للخضر ريكاردا لانغ، في تصريح صباح الإثنين لراديو rbb24، اعتراضها على الصفقة. وقالت: نعم إن الوضع تغير منذ هجوم حماس الإرهابي في 7 أكتوبر، “لأن المملكة العربية السعودية تتولى دورا مختلفا عما كان يعتقده الكثيرون منذ سنوات، كما أنها تدعم إسرائيل”.

بيد أن رئيسة حزب الخضر أضافت: مع ذلك، يظل الأمر على حاله بالنسبة للخضر. "في ضوء وضع حقوق الإنسان وكذلك الدستور الداخلي للسعودية، ما زلت أعتقد أن تسليم مقاتلات يوروفايتر أمر خاطئ. أعتقد أنه سيكون من الصواب أن نلتزم بالموقف القائل بأنه لن يتم تسليم طائرات يوروفايتر إلى السعودية".

ومع ذلك يرى كثيرون أن الموقف الألماني تغير كثيرا حيال هذه المسألة، وقد يضطر حزب الخضر لتغيير موقفه، استجابة للضغوط من شركائه في الحكومة من جهة، والضغوط الخارجية من شركاء ألمانيا، وخصوصا بريطانيا وفرنسا.

ف.ي/ ع.ج (DW، د.ب.ا، ا.ف.ب)