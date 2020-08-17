 لماذا خالفت البحرين التوقعات بخصوص مسار التطبيع مع إسرائيل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لماذا خالفت البحرين التوقعات بخصوص مسار التطبيع مع إسرائيل؟

بعد اتفاق التطبيع التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، اتجهت الأنظار إلى البحرين وتوقع كثيرون أن تكون أول الملتحقين بالإمارات، لكن موقف المملكة خلال زيارة بومبيو إليها جاء مخالفا للتوقعات، فما الذي تغير؟

مشاهدة الفيديو 25:13

مسائيةDW: جولة بومبيو..هل تثبت اتفاق التطبيع مع إسرائيل في المنطقة؟

كان من المتوقع أن تكون البحرين بعد الإمارات الدولة التالية في مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية خاصة أنها رحبت باتفاق السلام بين تل أبيب وأبوظبي، غير أن الموقف الذي أعلنته المنامة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي بهذا الشأن جاء مخالفا للتوقعات. فقد أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. موقف يبدو منسجما مع موقف الأخت الكبرى السعودية. فكيف يمكن قراءة الموقف البحريني؟

مختارات

أطلق مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن" التي قدمها كـ"فرصة القرن" لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. كوشنر قدم خطته في البحرين كرجل أعمال وتوجه للفلسطينيين، قائلا إن ترامب "لن يتخلى عنكم".

بعد طول انتظار، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل "صفقة القرن"، معوّلاً على "دول عربية" لإنجاحها. فما هي هذه الدول؟ وهل تختلف مواقفها المعلنة من "القضية الفلسطينية" عمّا يدور في الخفاء؟

قد يقرر العالم العربي إنجاح خطط السلام للشرق الأوسط التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعض الدول العربية قريبة من إسرائيل أكثر مما هو معلن رسميا، وما يربط الطرفين هو العداء لإيران.

عقدت ورشة البحرين لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية التي تعرف بصفقة القرن. الفلسطينيون قاطعوا الورشة مؤكدين رفضهم الخطة، فهل يمكن أن تنجح الخطة بدونهم وهل بات الحل الاقتصادي أولا والسياسي ثانيا؟

علاقات في السر والعلن

التقارب البحريني الإسرائيلي ليس بالأمر الجديد، فرغم عدم وجود علاقات ديبلوماسية رسمية، جرت طوال عقود من الزمن عدة لقاءات بين الطرفين بعضها كان سريا والآخر علنيا. ومن اللقاءات العلنية زيارة وفد من جمعية هذه هي البحرين يتكون من 24 شخصا سنة 2017 لإسرائيل بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وقبل حوالي عام من الآن، بدأ توصيف البحرين بأنها "بوابة التطبيع مع إسرائيل"، بعد احتضانها المؤتمر الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية في يونيو 2019 وهو المؤتمر الذي سُمح لصحافيين إسرائيليين بالحضور لتغطيته. وبعد وقت وجيز من انعقاد المؤتمر، التقى وزير الخارجية البحريني علنا بنظيره الإسرائيلي على هامش مؤتمر الأديان في العاصمة الأمريكية واشنطن.

قبل بضعة أشهر تناقلت وسائل إعلام مختلفة خبر وقف السلطات البحرينية لندوة عبر الفيديو كانت تناقش "مخاطر التطبيع الخليجي مع إسرائيل" بعد وقت قصير من انطلاقها. وبعد الإعلان عن الاتفاق التاريخي بين أبوظبي وتل أبيب، كانت البحرين من بين ثلاث دول عربية رحبت بالخطوة، معتبرة أنها "ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة" ومعبرة عن بالغ التهاني للإمارات. وكانت البحرين ضمن دول في المنطقة شملتها زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشرق أوسطية في إطار تشجيع المزيد من الدول العربية على الانضمام للإمارات والتطبيع مع إسرائيل.

حوالي عام من الآن، بدأ توصيف البحرين بأنها بوابة التطبيع مع إسرائيل، بعد احتضانها المؤتمر الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن

حوالي عام من الآن، بدأ توصيف البحرين بأنها "بوابة التطبيع مع إسرائيل"، بعد احتضانها المؤتمر الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"

الفرق بين الإمارات والبحرين

نبيل الخوري كبير الباحثين في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط يقول إن الأسباب التي تدفع بشكل عام دولا عربية معينة إلى التطبيع مع إسرائيل أو التفكير في ذلك كالإمارات والسودان والبحرين تتعلق غالبا بمصالح أمنية ومصالح مشتركة مع إسرائيل.

 وفيما يخص الفرق هنا بين الإمارات والبحرين، يقول الخبير في مقابلة مع DW عربية إن .الإمارات لديها أهداف هجومية بينما البحرين أهداف دفاعية فقط. ويشرح ذلك بالقول إن"الامارات لديها طموحات في المنطقة من شواطئ اليمن إلى شمال افريقيا، وفي هذا الإطار يمكن لإسرائيل أن تساعدها في التدخل في هذه المناطق وفي المقابل يبقى بالنسبة لإسرائيل أهم شيء هو عمليات ضد إيران وهنا يمكن أن تتعاون معها الإمارات بالإضافة إلى خدمات أمنية من إسرائيل مقابل المال"، أما البحرين فلديها "انشغال أمني كون غالبية شعبها من الشيعة وهناك فئة تؤثر فيها إيران وهذا يثير مخاوف البحرين".

ورغم كل المؤشرات على كونها أول دولة ستحذو حذو الإمارات، تمسكت البحرين بالمبادرة العربية للسلام التي كان أطلقها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في 2002، على غرار ما أعلنته السعودية. وترتبط المنامة بعلاقات وثيقة مع الرياض تتخذ أبعادا مختلفة منها ما هو اقتصادي وما هو سياسي، فالبحرين تعتمد بشكل كبير على الجارة الكبرى في البضائع والسلع والخدمات بالإضافة إلى دور السياح السعوديين في إنعاش اقتصاد المملكة الصغيرة. ومن جهة أخرى قدمت السعودية أكثر من مرة مساعدتها لحكام البحرين في قمع انتفاضات عرفها البلد، منها انتفاضة 2011 في إطار ما عرف بثورات الربيع العربي. وتحكم عائلة سنية هذا البلد الصغير الذي بالكاد يتجاوز عدد سكانه المليون ومعظمهم شيعة.

النفوذ السعودي لعب دوره

وبالنسبة للأمور الدفاعية السعودية، يقول خوري إن السعودية تؤكد لحلفائها في الخليج ومنهم البحرين أن دفاعهم مؤمن من السعودية وطبعا من الولايات المتحدة لأن مقر البحرية الأمريكية في الخليج يقع في البحرين، لهذا فمسألة التطبيع تبقى رغم كل المخاوف أمرا غير ملح الآن كما يرى المحلل السياسي.

فرق آخر بين الإمارات والبحرين يشير إليه الخبير نبيل الخوري ويرى أنه كان وراء عدم إعلان التطبيع خلال زيارة بومبيو وهو أن نفوذ السعودية على البحرين أكبر بكثير من نفوذها على الإمارات، وبما أن الرياض لا تفضل حاليا إعلان التطبيع لن تفعل البحرين كذلك ولا حتى السودان المدعوم نظامه من السعودية ماليا وأمنيا كما يقول الخبير. ويضيف في هذا السياق: "السعودية من حيث المبدأ لا ترفض التطبيع لكن هناك ارتباكا داخليا حاليا ثم إن بالون الاختبار مع الإمارات أوضح أن إعلان التطبيع قد يخلف ردود فعل غاضبة من جهات مهمة وهو ما يمكن أن يثير مشاكل. لهذا تم تأجيل الأمر حتى يزول الخطر أو تكون السعودية قادرة على التحكم فيه".

بعد الإمارات، كان يتوقع أن تكون البحرين الثانية في مسار التطبيع مع إسرائيل.

بعد الإمارات، كان يتوقع أن تكون البحرين الثانية في مسار التطبيع مع إسرائيل.

هاجس إيران

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي بكل ثقلها إلى تحقيق تقدم غير مسبوق موضوع السلام بين العرب وإسرائيل قد يرجح كفة ترمب في الانتخابات المزمعة في شهر نوفمبر المقبل، خاصة أن شعبيته تأثرت بسبب طريقة تدبيره لجائحة كورونا والتعامل مع قضية العنصرية ضد السود. في هذا السياق يقول خوري إنه رغم أهمية الموضوع بالنسبة لإدارة ترمب وكل الجهود التي بذلت في سبيل إقناع دول عربية للتطبيع مع إسرائيل إلا "أنها فشلت في ذلك بسبب تدخل عوامل أخرى مذكورة سلفا".

ولطالما تم ربط مسألة العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل بالخطر الإيراني في الشرق الأوسط، لتخرج في هذا السياق أكثر من مرة تصريحات بأن إيران أكبر خطر في المنطقة. وبخلاف سلفه باراك أوباما، توافقت إلى حد كبير مواقف السعودية وحلفائها مع ترامب من الغريم التقليدي إيران.

إيران من جهتها عبرت من استيائها الشديد من اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، فقد أدانته الخارجية الإيرانية بشده واصفة إياه بأنه "حماقة استراتيجية" لن تؤدي إلا إلى تقوية "محور المقاومة" المدعوم من طهران. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال محمد باقري إن "نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير بعد اتفاقها مع إسرائيل. تحذيرات دفعت الإمارات إلى تسليم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للقائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي".

سهام أشطو

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ". م.م/خ.س


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: جولة بومبيو..هل تثبت اتفاق التطبيع مع إسرائيل في المنطقة؟  

مواضيع ذات صلة

Bildkombo | Benjamin Netanjahu | Mohamed bin Zayed | Mahmoud Abbas

التطبيع العربي مع إسرائيل يزداد.. أيّ خيارات تبقت عند الفلسطينيين؟ 17.08.2020

صمت بعض العرب ورحب آخرون، لكن لا أحد ندّد. يظهر الصف العربي مهادنا هذه المرة لحالة تطبيع جديدة هي الثالثة في تاريخ النزاع العربي-الإسرائيلي، فأيّ خيارات تبقت عند الفلسطينيين؟

USA Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten | Jared Kushner

خبراء يجيبون.. من سيوقع سلاماً مع إسرائيل بعد الإمارات؟ 14.08.2020

ذكر غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، أنه سيتم الإعلان قريباً عن اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية أخرى، فمن هي بناء على رؤية المحللين والمراقبين وتقديراتهم؟

Jordanien | Trump-Berater Jared Kushner reist in den Nahen Osten

الأردن - لماذا كل هذا الرفض لـ "صفقة القرن"؟ 30.05.2019

لايزال الأردن يبدي رفضاً شديداً لكثير من التفاصيل المتعلقة بما عرف إعلامياً بــ "صفقة القرن" على الرغم من الكثير من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس بحقه. فما سبب الرفض الأردني؟ وإلى أي أوراق يستند الأردن في ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  