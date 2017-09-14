 لماذا تمارس الأجنة الركل داخل الأرحام؟! | علوم وتكنولوجيا | DW | 25.12.2018

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علوم وتكنولوجيا

لماذا تمارس الأجنة الركل داخل الأرحام؟!

من أبرز أعراض الفترات الأخيرة من الحمل، أن يزداد الجنين نشاطا في الرحم عبر عملية الركل. ما السبب وراء ذلك؟! دراسة حديثة تبيّن مدى أهمية الركل في تطوير القدرات العقلية والجسدية للجنين.

Symbolbild schwangere Frau mit Tochter (picture-alliance/imageBroker/A. Jönsson)

في دراسة أعدتها كلية جامعة لندن، بالتعاون مع مستشفى الكلية، نَشرت نتائجها مؤخرا مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" العلمية، تبُث أن ركلات الجنين داخل رحم الأم، قد تسمح له بتشكيل "خريطة جسدية" لنفسه، وتمكينه في النهاية من استكشاف البيئة المحيطة به. وقام الباحثون بقياس موجات الدماغ التي تصدر عندما تقوم الأجنة بالركل بأطرافها، أثناء "نوم حركة العين السريعة"، حيث وجدوا أن الموجات الدماغية السريعة، وهي بالضبط نمط الموجات لدى حديثي الولادة، يتم إطلاقها في النصف المقابل من المخ.

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ما هي المخاطر التي يجب تجنبها أثناء الحمل؟

يشار إلى أن "نوم حركة العين السريعة"، هي مرحلة من مراحل النوم تتميز بحركة العين السريعة. وعلى سبيل المثال، تؤدي حركة اليد اليمنى للجنين إلى إطلاق موجات دماغية، بعد ذلك مباشرة، في الجزء الأيسر من المخ الذي يتعامل مع اللمس في اليد اليمنى. يشار إلى أن حجم هذه الموجات الدماغية يكون الأكبر لدى الأجنة.

الركل والنمو الدماغي 

وتشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن ركلات الجنين أثناء المراحل الأخيرة من الحمل، وتحديدا الثلث الأخير منه، تساعد في نمو مناطق في المخ تتعامل مع المدخلات الحسية، وهي الطريقة التي يطور بها الجنين الإحساس بجسده. ثم تختفي الموجات الدماغية السريعة التي تثيرها الحركة، عندما يبلغ الطفل بضعة أسابيع. ويقول لورينزو فابريزي، طبيب علم الأعصاب ووظائف الأعضاء والصيدلة بكلية جامعة لندن، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: "من المعروف أن الحركة العفوية وردود الفعل اللاحقة من البيئة المحيطة خلال فترة النمو المبكرة، ضرورية من أجل رسم خرائط المخ لدى حيوانات مثل الجرذان. وقد أظهرنا هنا أن ذلك قد ينطبق على البشر أيضا".

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إجهاد الطفل يسارع شيخوخة المخ

أما كيمبرلي وايتهيد، طبيبة علم الأعصاب ووظائف الأعضاء والصيدلة بالكلية، فتقول: "نعتقد أن نتائج (الدراسة) لها آثار على توفير بيئة مثالية للمبتسرين داخل المستشفى، حتى يتلقوا المدخلات الحسية المناسبة. فعلى سبيل المثال، من الأعمال الروتينية بالفعل بالنسبة للرضع، وضعهم في أسِرّتهم ليناموا، حيث يسمح لهم ذلك بالشعور بوجود سطح عندما يركلون بأطرافهم، كما لو كانوا ما زالوا داخل الرحم".

وتم قياس الموجات الدماغية للأطفال باستخدام تخطيط أمواج الدماغ (إي. إي. جي)، وتم تسجيلها بشكل مستمر أثناء النوم. كما تم تعريف النوم النشط سلوكيا، وفقا للملاحظة الجانبية لأسرة الأطفال أثناء "نوم حركة العين السريعة"، والتنفس المتكرر، وغير المنتظم إلى حد كبير وحركات الأطراف الفردية. وشملت الدراسة في مجملها، 19 طفلا من حديثي الولادة، تتراوح أعمارهم بين 31 و42 أسبوعا.

و.ب/ط.أ (د ب أ)

  • Pärchen Strand Glück (Fotolia/Dmitry Sunagatov)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    مؤشرات الذكاء العاطفي

    القدرة على قراءة وتنظيم المشاعر والعمل مع الآخرين، والتعاطف معهم في المواقف الصعبة، كلها مؤشرات على وجود الذكاء العاطفي، بحسب رأي الخبراء بموقع" ذي انسايدر" الأمريكي. يقول الدكتور كاري نوتسون مدير معهد كونتسون للاستشارات النفسية بأمريكا، إن الذكاء العاطفي بشكل عام يرتبط بالقدرة على معرفة مشاعرك ومشاعر الآخرين وإدارتها. ويضيف: "الجميع يولد بمستوى منه، لكن عليه تطويره واستخدامه في الحياة اليومية."

  • Symbolbild Frau mit Fragezeichen (Colourbox)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    مبدع في حل المشاكل

    عادة ما يكون لدى الأشخاص الأذكياء عاطفياً القدرة على حل المشاكل بطرق مبتكرة. وبحسب الموقع المهتم بالأخبار المتنوعة، يتفنن هذا النوع من الأشخاص في استخدام مهارات فنية مبدعة للوصول لسبل جديدة لحل مشكلاته اليومية أو حتى مساعدة الآخرين في حل مشاكلهم.

  • Symbolbild Frau tröstet Freundin (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    كُن متعاطفاً مع الآخرين

    مجرد جلوسك مع شخص ما أو صديق يعاني من مشكلة أو يشعر بالغضب أو الحزن، لتحاول التخفيف عنه وتهدئته، فهذا يعني أنك تتمتع بقدر كبير من الذكاء العاطفي. تقول جينيفر وينجير الأخصائية النفسية لموقع ذي انسايدر:" أعتقد أن أكبر شيء نتطلع إليه هو التعاطف، فهو من أهم مميزات الذكاء العاطفي، إذ يمكن من خلاله تكوين روابط عميقة وذات مغزى مع الآخرين."

  • Australien Symbolbild Backpacker Work and Travel (imago/D. Delimont)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    تخطي الصعاب وتحدي المشاكل

    إذا كنت تستطيع إدراك المشاعر السلبية لديك وترى الصعاب كتحدي - مع التركيز على الإيجابيات والمثابرة - فهذا يعني أنك تتمتع بنسبة كبيرة من الذكاء العاطفي. تخيل للحظة أنك فقدت وظيفتك. ينظر الذكي عاطفياً إلى عواطفه كإشارات لاتخاذ إجراءات، للتعامل مع التحديات والتحكم في أفكاره. ولكن من لديه مهارات عاطفية ضعيفة، قد ينظر للمشكلة بسلبية ويفكر في أنه عاطل، ويتأثر نفسياً ما يعيقه عن التقدم والبحث عن الأفضل.

  • Call-Center Agents (Fotolia/Edyta Pawlowska)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    ضع نفسك مكان الآخرين

    إذا كنت قادراً على توسيع نطاق هذه المهارات لتتعدى وظيفتك الشخصية، فهذه علامة على أن لديك مستويات عالية من الذكاء العاطفي. وبحسب موقع conversation البريطاني، فهذا النوع من الذكاء له أهمية خاصة في أماكن العمل التي تتطلب "عملاً عاطفيًا" ثقيلًا - حيث يجب على الموظف إدارة عواطفه وفقاً للقواعد التنظيمية. على سبيل المثال، العاملون بخدمة العملاء، والتي يحتاج فيها الموظف للتعامل مع العملاء بشكل محترف.

  • Symbolbild Junge Menschen im Park (picture-alliance/PhotoAlto/S. Olsson)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    مهارات اجتماعية جيدة

    يشير الخبراء بالموقع المهتم بأخبار الصحة النفسية والمنوعات، إلى أن امتلاك مهارات اجتماعية جيدة يمكن أن يكون علامة على الذكاء العاطفي، وإذا لم يكن لديك هذه المهارات، فقد تلاحظ أنك تعزل نفسك. فالذكاء العاطفي والمهارات الاجتماعية يرتبطان سوياً، فهما بالأساس يعتمدان على مهارة الاتصال بالآخرين وقراءة مشاعرهم وإدراكها.

  • Symbolbild Frau mit Handy (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    لا تدع مشكلة تفسد يومك

    كثيراً ما نتعرض لمواقف صعبة أو نتلقى أخباراً سيئة قد تؤثر على يومنا بأكمله. لكن خبراء الصحة النفسية أكدوا أن الذكي عاطفياً هو الذي يتغلب على تلك المشاكل مهما كانت، ولا يدعها تفسد باقي يومه. وبالطبع سيكون الأمر صعباً على البعض خاصة في المشكلات الخطيرة، لكن بحسب الخبراء، فأنت من يجب عليك التحكم في الموقف وليس العكس وبالتدريب سيكون الأمر سهلاً.

  • Symbolbild Frauen mit Afroperücken (picture-alliance/blickwinkel/fotototo)

    هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..

    لا تبالغ في رد فعلك

    أن نكون صادقين بشأن ما نشعر به بالفعل، هو قمة الذكاء العاطفي. فمطابقة السلوكيات والتحكم في المشاعر له أثر كبير على النفس والآخرين أيضاً. فهناك بعض الأشخاص يبالغون برد فعلهم على بعض المواقف. وينصح الخبراء بالتعامل بقدر أهمية الموقف، فلا تضحك بشدة على شي لا يستحق أو تغضب بجنون على أمر تافهه، أو حتى تبكى بكاء حاراً لمجرد أن شخصاً لا تعرفه قد توفي على سبيل المثال.

    الكاتب: سارة إبراهيم


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