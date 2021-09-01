 لماذا تشتهر ″الحمية المتوسطية″ في إنقاص الوزن وصحة القلب؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.11.2022

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صحة

لماذا تشتهر "الحمية المتوسطية" في إنقاص الوزن وصحة القلب؟

يبحث الكثير من الراغبين في تقليل الوزن عن اتباع حميات معينة اشتهرت عبر العالم. "الحمية المتوسطية" شهيرة لأنها سهلة وتتوفر على مأكولات نتناولها عادة. فما مكونات هذه الحمية؟

أغذية تدخل في إطار الحمية المتوسطية

أغذية تدخل في إطار الحمية المتوسطية

تحتل الحمية المتوسطية أو حمية البحر الأبيض المتوسط مكانة مهمة للغاية في الإرشادات الخاصة بتقليل الوزن وباتباع نمط صحي في التغذية. فمن ماذا تتكون هذه الحمية وما أهميتها بالنسبة لصحة القلب تحديدا؟

مختارات

إذا كنت قد سمعت عن حمية "البحر المتوسط" من قبل، فمن الممكن بأنك قد علمت الفوائد الصحية الكبيرة لها. إذ لا تقتصر فوائدها على الصحة الجسدية فحسب، بل تؤثر على المزاج أيضا، كما أظهرت دراسة جديدة.

قد يكون الزيتون من أفضل المقبلات التي تقوم باختيارها، فإلى جانبه مذاقه المميز فأن الزيتون يتمتع بفوائد غذائية صحية متعددة. فما هي أهم فوائد إضافة الزيتون إلى النظام الغذائي على صحة الجسم؟

أظهرت نتائج دراسة بريطانية أن الأطعمة الجاهزة أو المعلبة تلعب درواً كبيراً في الصحة النفسية وقد تكون مسؤولة عن الإصابة بمرض الاكتئاب أو تزيد من حدته. لذا ينصح الباحثون باتباع حمية غذائية متنوعة للتمتع بمزاج جيد.

أصبح نظام الغذاء النباتي محبوباً لدى كثير من الناس في السنوات الأخيرة لما أظهرته الدراسات من ضرر اللحوم الحمراء على الصحة. فما أهم الحقائق المتعلقة بالإقلاع عن تناول اللحوم؟

يقلل الأسماك من خطر الإصابة بفقدان السمع. إذ تؤكد دراسات عدة أن تناول تناول السمك له فوائد عديدة فهو يحتوي على "الأوميغا 3"، الذي له تأثير جيد على السمع، كما أن تناول السمك أسبوعيا يقي من الكثير من الأمراض. لنتعرف عليها!

تركز هذه الحمية بشكل كبير على أغذية مختارة من المطبخين اليوناني والإيطالي، بالإضافة إلى مطابخ بعض الدول الأخرى المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وحسب مايو كلينيك، فهي تشدد على الأغذية ذات الأصل النباتي، ومن ذلك الحبوب الكاملة، والخضر، والفواكه، والمكسرات، والأعشاب، والتوابل، وزيت الزيتون.

ولا تستبعد هذه الحمية المأكولات ذات الأصل الحيواني ومن ذلك اللحوم والمنتجات الحليبية والدواجن، أو الأسماك، لكن بشكل معتدل جدا مع التأكيد على ضرورة تناول اللحوم الحمراء والسكريات بشكل طفيف للغاية. ورغم أن النبيذ يكون حاضراً في بعض الوجبات إلا أنه يمكن التخلي عنه وتأثيره ليس كبيرا في الحمية.

وبينت هذه الحمية أثرها الإيجابي الكبير حسب المصدر ذاته على الراغبين بتفادي أمراض القلب، إذ تبيّن منذ الخمسينيات أن هذه الحمية ساعدت الكثيرين على تفادي النوبات القلبية.

ومن أكبر مميزات الحمية أنها تركز على زيت الزيتون كمصدر رئيس للدهون المضافة. ويعدّ هذا الزيت من الدهون الصحية غير المشبعة، ويشتهر بانخفاض نسب الكوليستيرول فيه. كما تدعم الحمية تناول المكسرات والبذور المعدة للأكل المباشر كبذور الشيا، وهي مصادر أخرى للدهون غير المشبعة.

وتشجع الحمية على تناول الأسماك وخصوصا الأسماك الدهنية السلمون والسردين والأسقمري، لدورها الكبير في مواجهة الالتهابات في الجسم لكونها غنية للغاية بالأوميغا 3، التي تساعد من جانبها على صحة القلب وتفادي الجلطات الدموية.

وينصح موقع مايو كلينيك بالبدء بخطوات معينة لإنجاح الحمية أولها جعل الوجبات متمحورة حول الخضر والحبوب الكاملة والقطنيات، وتناول الأسماك لمرتين على الأقل أسبوعيا.

كما ينصح باستخدام زيت الزيتون في تحضير الأكل بدل الزيت النباتي والزبدة، وتناول الفواكه بعد الوجبات بدل الحلويات، ولكن كذلك الالتزام بنشاط بدني لدعم الحمية.

ع.ا/ أ.ح 

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    مثيرة للجدل

    تعد الدهون مادة مثيرة للجدل. فالدراساتُ المخبرية أظهرت أن الدهون ترفع نسبة الكوليسترول في الدم وقد تتسبب في نوبات قلبية، كما أنها تؤدي إلى زيادة في الوزن. ورغم ذلك لا نستطيع الاستغناء عنها تماما وبشكل دائم.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    أشكال مختلفة

    تعد الدهون مركبا كيميائيا بتركيبة معقدة وهي توجد بأشكال مختلفة، وتتميز بقدرتها الخارقة على الانتقال بسرعة شديدة من مكان إلى آخر.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    الدهون الضارة

    يصنف خبراء التغذية الدهون في مجموعتين: دهون صحية ودهون غير صحية. الدهون الضارة هي التي تحتوي على أحماض دهنية مشبعة، كالتي تتواجد في النقانق واللحوم والزبدة ومنتجات الحليب الدهنية والجبنة، بالإضافة إلى الزيوت النباتية المهدرجة. هذه الأنواع ترفع من مستوى الكوليسترول في الدم وترفع من احتمال الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    الدهون غير الضارة

    أما الدهون الصحية فهي الأحماض الدهنية غير المشبعة والموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والسمك. وهي مفيدة للأوعية الدموية.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    دهون ضرورية للجسم

    بعض الزيوت النباتية تحتوي على أحماض دهنية عديدة اللاإشباع "أوميغا ثلاثة". وهي أحماض ضرورية للجسم ولا يمكنه أن ينتجها بنفسه.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    لا بد من تناول أسماك البحار

    تكثر دهون أوميغا 3 في أسماك البحار الدهنية لذا ينصح الأطباء بتناول السمك مرتين في الأسبوع. فهذا يحمي من الإصابة بنوبة قلبية ويقلل من آثار التقدم في العمر.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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