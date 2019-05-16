 لماذا تزداد الصراعات في العالم؟ خمسة حائزين على نوبل يجيبون | سياسة واقتصاد | DW | 27.09.2019

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سياسة واقتصاد

لماذا تزداد الصراعات في العالم؟ خمسة حائزين على نوبل يجيبون

خوان سانتوس وليش فاليسا وديفيد تريمبل وشيرين عبادي يحللون أسباب غياب السلام في العالم. ومن بين الأسباب العديدة يذكرون تجارة السلاح وتغيّر المناخ والهجرة. DW تحدثت مع هؤلاء الخمسة من حاملي جائزة نوبل للسلام، فماذا قالوا؟

Symbolbild Taube mit Ölzweig (imago/imagebroker)

يشهد العالم حروبا أقل مقارنة مع عام 2017، بيد أن هناك عددا أكبر من البلدان المتورطة في نزاعات. والحروب القائمة شهدت تصعيدا وهذه إحدى الاستنتاجات من الدراسات العديدة التي حاولت شرح ما هو غير مفهوم: لماذا نقتل بعضنا البعض؟

مختارات

يوافق المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية هذا العام مرور قرن على إنشائها. وأكدت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر أنه "ليس مسموحا اعتبار البشر مجرد أدوات إنتاج وإنما يجب أن يتسنى لهم تحقيق أنفسهم وإظهار مواهبهم". (11.06.2019)

في مؤتمر بالبحرين، ستبحث خطة اقتصادية، في إطار خطة سلام أمريكية مزمعة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. صندوق استثماري بقيمة 50 مليار دولار، ضمن رؤية اقتصادية قوبلت برفض وسخط في العالم العربي، رغم من يدعو لمنحها فرصة. (23.06.2019)

 معهد هايدلبرغ لبحوث النزاعات الدولية أحصى في عام 2018 تراجعا في النزاعات المسلحة من 20 إلى 16 بالمقارنة مع السنة التي قبلها. لكن عدد "الحروب المحدودة" ارتفع في الفترة نفسها من 16 إلى 25. وتحت مفهوم "محدود" تعني الدراسة المواجهة التي لا تستعمل فيها الأطراف المتناحرة جميع الوسائل المتاحة لديها. وغالبية الحروب تتركز في منطقة محددة: سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا ومصر وتركيا واليمن والسعودية.

تجارة السلاح تؤجج الحروب

وفي حديث مع DW على هامش القمة الـ 17 للفائزين بجائزة نوبل ببلدة يوكتان المكسيكية قالت الحائزة الإيرانية على نوبل للسلام شيرين عبادي إن السبب وراء استمرار الحروب هي تجارة السلاح الدولية التي تجني أرباحا هائلة من بيع الأسلحة، وبالتالي لا يوجد اهتمام بوضع حد لذلك. وأضافت عبادي أن نصف مجموع الأسلحة المنتجة في العالم يذهب إلى الشرق الأوسط.

Mexiko Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi (picture-alliance/Zuma/El Universal )

شيرين عبادي: الحروب بالوكالة ستزداد في الشرق الوسط

وأكدت الحقوقية الإيرانية أن "المواجهات الأخيرة في المنطقة تعود للتطلعات السياسية للسعودية وإيران وتركيا وليس كثيرا لفقدان الهيمنة الغربية". وفي السنوات الأخيرة تدخلت إيران في شؤون لبنان وسوريا والعراق واليمن حيث مات أكثر من 90.000 مدني في غضون أربع سنوات في نزاع منسي تقريبا، حسب عبادي. وتنطلق الفائزة الإيرانية بجائزة نوبل للسلام من أنه في مستقبل منظور سيزداد عدد الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

وتأتي القارة الأفريقية بعد العالم العربي أفريقيا كمنطقة تعمها الحروب في الغالب. فهناك جمهورية أفريقيا الوسطى وأثيوبيا ونيجيريا إضافة إلى الكاميرون وتشاد والنيجر في حربها ضد ميليشيا بوكو حرام الإرهابية ثم هناك الصومال وكينيا والسودان وجنوب السودان بحرب تسببت في 385.000 ضحية على الأقل. وبالنسبة إلى أمريكا اللاتينية تسجل دراسة معهد هايدلبرغ لبحوث النزاعات الدولية بلدا واحدا فقط في وضع حربي وهو المكسيك بسبب عنف عصابات المخدرات.

تحول المناخ والتهديد النووي

وبغض النظر عن الحروب هناك عوامل أخرى جديدة وقديمة تتسبب في حالة عدم الاستقرار. فالرئيس الكولومبي السابق، خوان مانويل سانتوس وكذلك الناشطة الأمريكية، جودي ويليامز يتفقان على أن تغير المناخ والتهديد النووي يشكلان عوامل خطر رئيسية على السلم العالمي. وانتقد سانتوس قائلا: "قادة الدول الذين ينبغي عليهم مثلا الاهتمام بحماية الغابة الاستوائية لا يفعلون ذلك".

وأكد الرئيس السابق سانتوس في حديث مع DW أنه "فيما يرتبط بالتهديد النووي توجد انتكاسات أكثر من تطورات"، مشيرا إلى تعليق العمل بالاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة. أما جودي ويليامز فقد أثارت الجشع كعامل إضافي وراء انعدام الاستقرار، لأنه يتسبب في فجوة متزايدة بين الفقراء والأغنياء.

Oslo Juan Manuel Santos Nobelpreis (Getty Images/N. Waldron)

خوان مانويل سانتوس: الخطر النووي يهدد السلام العالمي

توترات جيو سياسية تزداد

"في السنوات الأخيرة ضعفت مكونات النظام الدولي التي تساهم في الاستقرار السياسي في الوقت الذي ازداد الفاعلون الذين يستخدمون العنف قوة"، كما قال الزعيم السابق للحكومة الإقليمية بشمال إيرلندا، ديفيد تريمبل. وكمثال على ذلك ذكر الأمم المتحدة: "اعتقدنا أننا سنأتي بالسلام العالمي، لكننا كما نشهد نحن مبتعدون عن ذلك كل البعد".

وعلل الفائز بجائزة نوبل والرئيس البولندي السابق، ليش فاليسا بأن "العائق الرئيسي في الطريق إلى السلام هو ثقل الماضي. يعني الآلام والظلم اللذين تمخضا عن التطور الاجتماعي في الماضي". وبالنسبة إلى فاليسا يكون هذا عاملا هاما يساهم في تنامي المد القومي والشعبوية في أوروبا.

ما وراء الحروب

وكان هناك إجماع واسع بين الحائزين على جائزة نوبل بأن الديمقراطية هي أفضل شكل حكومي لضمان السلام. لكن نموذج الديمقراطية الغربية بسبب المشاكل الداخلية فقد الكثير من بريقه وبالتالي لم يعد قادرا على فرض نفسه ضد السلطوية.

وإلى جانب النزاعات الحربية المشتعلة في العالم ثمة عامل آخر يتمثل في قمع السكان المحليين على غرار ما هو سائد في ميانمار أو الكوارث الإنسانية في فنزويلا. مع العلم أن هذه الأزمات لا يمكن تصنيفها كحروب، لكنها تسببت في أكبر عدد من المهجرين في التاريخ المعاصر. ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف على موقعها الإلكتروني حاليا عن ثمانية نزاعات مسلحة وتقدر عدد المهجرين من أوطانهم بـ 71 مليون مهاجر. وهذا عدد مضاعف لما سُجل قبل 20 عاما ويتطابق مع عدد سكان تايلاند أو تركيا.

أيتور سايز/م.أ.م

  • Grenzzaun Mexiko USA (dpa)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار بين أميركا والمكسيك

    ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناء جداء على طول الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف الهجرة الشرعية. غير أن الجدار العازل بين البلدين أمر واقع، لكن ليس على طول الحدود الفاصلة بين البلدين. المكسيك رفضت الاشتراك في تمويل الجدار، فيما هدد ترامب بفرض ضريبة على المواد المستوردة من المكسيك لتمويله.

  • Grenze Türkei - Syrien (picture alliance/abaca/R. Maltas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين تركيا وسوريا

    عام 2015 بدأ الجيش التركي ببناء جدار بارتفاع ثلاثة أمتار في منطقة ريحانلي في محافظة هاتاي قبالة بلدة أطمة السورية. وفي محافظة هاتاي لمنع للاجئين السوريين من العبور إلى تركيا.

  • Palästina, Mauer in Betlehem (A. Al-Bazz)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران في إسرائيل

    لإسرائيل أربعة جدران تحيط بها، جدار يفصلها عن الضفة الغربية وآخر في هضبة الجولان، وجدار مع الأردن من مدينة إيلات على البحر الأحمر حتى صحراء النقب، وجدار كهربائي مع مصر.

  • Deutschland Berliner Mauer (colourbox)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار برلين

    الجدار الأسطورة الذي بدأ بناؤه عام 1961 قسم ألمانيا وأوروبا والعالم خلال الحرب الباردة حتى سقوطه عام 1989، فشكل رمزاً لإعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

  • Frankreich Mauer blockiert Weg von Flüchtlingen - Autobahn bei Calais (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    في كاليه لمنع الهجرة

    بسبب الهجرة واللجوء نحو أوروبا بدأت الجدران ترتفع داخل دول الاتحاد الأوروبي من جديد. جدار على طول الطريق السريع نحو مدينة كاليه، لمنع اللاجئين من العبور إلى بريطانيا عن طريق ركوب الشاحنات المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا. الهجرة غير الشرعية كانت من الأسباب التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea (picture alliance/AP Photo)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين الكوريتين

    جدار يفصل الكوريتين، الجنوبية الرأسمالية عن الشمالية الشيوعية. بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953 وافق الطرفان على التراجع لمسافة كيلومترين عن الحدود الفاصلة بينهما. بني بعد ذلك جدار يصل طوله إلى 248 كيلومترا.

  • Spanien Enklave Melilla Flüchtlinge am Zaun (AFP/Getty Images/B.d. Avellaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار مليله

    جدار الأسلاك الشائكة لمدينة مليله الإسبانية يفصلها عن المغرب. آلاف المهاجرين الأفارقة يعبرونه كل سنة لغرض اللجوء إلى أوروبا. المدينة الواقعة في أفريقيا تشكل نقطة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للوصول إلى الفردوس الأوروبي.

  • Peru Mauer in Lima trennt Arme und Reiche (picture-alliance/AA/S. Castaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار العار

    ولأميركا الجنوبية حصتها من الجدران أيضا. جدار العار أو كما يسميه السكان "جدار برلين في بيرو" في مدينة ليما عاصمة بيرو. يفصل بين الفقراء في حي سورسو والأغنياء في حي سان خوان ميرافولرس.

  • Irak Baghdad Sicherheit Betonmauer (picture-alliance/dpa/A. Abbas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران بغداد التي اختفت

    بعد تصاعد العنف الطائفي عام 2006 في العراق وخاصة في بغداد، بنت الحكومة جدرانا لعزل المناطق ذات الأغلبية السنية عن ذات الأغلبية الشيعية. لكن الجدران اختفت تدريجيا من شوارع بغداد التي رفض سكانها تقسيمها.

  • Nordirland Belfast Protestanten Katholiken Konflikt (Peter Geoghegan)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    خط السلام

    في أوروبا نفسها كانت هناك جدران تفصل الطوائف الدينية عن بعضها. "خط السلام" الذي فصل الأحياء الكاثوليكية عن البروتستانتية في بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية خلال الحرب الدينية بين الطرفين. بني الجدار عام 1969.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

من جدار برلين إلى خط السلام في بلفاست وحتى "جدار العار" في بيرو، أقيمت عشرات الجدران حول العالم بين الدول وداخل المدن. في الذكرى الـ 58 لبناء جدار برلين، نستعرض بعض الجدران في ملف صور. (13.08.2019)  

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