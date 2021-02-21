 لماذا ترك بايدن نتنياهو ينتظر شهرا كاملا ليتصل به؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2021

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لماذا ترك بايدن نتنياهو ينتظر شهرا كاملا ليتصل به؟

علاقة جو بايدن ببنيامين نتنياهو ليست وطيدة ولا حتى دافئة منذ تولي بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما، حسبما يرى خبير أمريكي. شهر مضى على تولي بايدن منصبه قبل أن يتصل بأبرز حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط!

علاقة بايدن ونتنياهو ليست دافئة

استياء من الديمقراطيين للطريقة التي سعى فيها نتنياهو لتقويض الاتفاق النووي مع إيران

أثار تأخر أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد نحو شهر من تولّي بايدن منصبه، جدلا وفتح بابا للتكهنات. وجرت العادة على أن يتصل أي رئيس أمريكي جديد برئيس وزراء إسرائيل بعد فترة ليست بطويلة من تنصيبه، باعتبار أن تل أبيب تعد من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة، حيث اتصل الرئيس الأمريكي السابق ترامب على سبيل المثال بنتنياهو بعد يومين فقط من تنصيبه في عام 2017.

وما حدث هو أنه بعد أربعة أسابيع كاملة من تنصيب بايدن تلقى نتنياهو أخيرا اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي. ويقول دوف زاكهايم، الخبير الاستراتيجي الأمريكي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية سابقا في تقرير نشرته مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية إن هذا الأمر استغرق وقتا طويلا، مما أثار قلق نتنياهو والعديد من الإسرائيليين. وقال زاكهايم إنه بعد أربع سنوات من حصول نتنياهو على كل ما يريده من الرئيس السابق دونالد ترامب، ومع عمل السفير الأمريكي ديفيد فريدمان كمشجع للتوسع الاستيطاني، من الممكن أن يكون صعود جو بايدن إلى الرئاسة مجرد تراجع في المكانة بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

علاقة ترامب بنتنياهو

وتعتبر حقيقة أن نتينياهو أول مسؤول كبير في الشرق الأوسط يتلقى اتصالا مباشرا من بايدن عبر الهاتف، بمثابة تعويض ضئيل عن فقدانه للرجل الذي كان يعتبره صديقه الحميم في البيت الأبيض والذي كان يأمل في فوزه بفترة ولاية ثانية. ويضيف زاكهايم، نائب رئيس مركز ناشيونال انتريست الأمريكي أن البيت الأبيض يصر على أن تأخر بايدن في الاتصال هاتفيا بنتنياهو لم يكن ازدراء مقصودا، وأن محادثة بايدن ونتينياهو كانت "مهذبة"، ولكنها "ليس محادثة دافئة بشكل خاص"، حيث شدد بايدن على علاقته الطويلة والودية مع إسرائيل، وليس مع رئيس الوزراء شخصيا.

بادين في مطار تل أبيب عام 2016.

يرى زاكهايم أنه إذا كان من المفترض أن تكون المكالمة الهاتفية المتأخرة بالفعل رسالة إلى نتنياهو بأنه لم يعد يحظ بالود من جانب البيت الأبيض، "فمن المؤكد أنه يستحق تلقيها".

ويرى زاكهايم أنه إذا كان من المفترض أن تكون المكالمة الهاتفية المتأخرة بالفعل رسالة إلى نتنياهو بأنه لم يعد يحظ بالود من جانب البيت الأبيض، "فمن المؤكد أنه يستحق تلقيها". فقد كان نتنياهو يتملق ترامب بالطريقة التي كان يتملق بها ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار إلى أن نتنياهو سار على خطى ترامب من جميع النواحي الممكنة، وذهب إلى حد ترديد عبارات طنانة كان ترامب يستخدمها مثل "الأخبارالكاذبة" عند مهاجمته لوسائل الإعلام الخاصة به.

ولكن كانت الطريقة التي سعى بها للتأثير على السياسة الأمريكية تجاه إيران هي التي أدت إلى نفور العديد من الديمقراطيين، وليس فقط أولئك الذين ينتمون إلى ما يسمى بالجناح "التقدمي" للحزب الذين لم يكن لديهم في أي موقف سوى القليل من الود لدولة إسرائيل.

ويقول زاكهايم إن لنتنياهو كل الحق في معارضة الاتفاق النووي مع إيران، إلا أنه تجاوز خطأ أحمر دبلوماسيا عندما "ألقى محاضرة" في أيار/ مايو 2011 على الرئيس الأسبق باراك أوباما في المكتب البيضاوي في ظل تواجد وسائل الإعلام، واعتبر الكاتب ذلك بأنه عمل به "وقاحة" لدرجة أنه أثار حفيظة العديد من الديمقراطيين. وبعد أربع سنوات من ذلك الاجتماع في المكتب البيضاوي، سلك نتنياهو مرة أخرى طريقه لانتقاد إدارة أوباما، حيث قبل دعوة رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر للتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس دون أن يكلف نفسه عناء إعطاء إشعار مسبق كاف للبيت الأبيض. وبفعله ذلك ، بناء على نصيحة رون ديرمر، سفيره في واشنطن و هو عضو جمهوري سابق حيث أنه إسرائيلي أمريكي، قوض نتنياهو بشدة أي مصداقية متبقية بالنسبة له لدى الديمقراطيين.

قبل تسعة أيام من تنصيب بايدن، وافق نتنياهو على خطط لبناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. هذه المرة لم يحاول على الإطلاق إخفاء من هو المسؤول عندما يتعلق الأمر بالتوسع الاستيطاني. وحتى بعد فوز بايدن بانتخابات الرئاسة، انتظر نتنياهو خمسة أيام كاملة بعد الانتخابات قبل أن يغرد أخيرا لتهنئة الرئيس المنتخب مع تأكيده على علاقته الشخصية الطويلة والدافئة لما يقرب من 40 عاما

بايدن في حفل تأبين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق شارون

الاستيطان يستبق الدبلوماسية

ويرى زاكهايم إنه علاوة على ذلك فقد أهان نتنياهو بايدن أيضا، وكانت المرة الأولى في عام 2010 ، خلال زيارة بايدن إلى إسرائيل عندما أعلنت تل أبيب عن خطط لبناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية، في تحد لتوجيهات إدارة أوباما التي ارتأت عكس ذلك. وأصر نتنياهو على أنه لا يرغب في إحراج بايدن وأن أحد وزرائه اتخذ القرار دون علمه. لكن تلك الحجج لم تلق آذانا صاغية في واشنطن، حيث انه عندما يتعلق الأمر بالإسكان في القدس الشرقية، أو فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرد متفرج.

وفي الواقع ، قبل تسعة أيام من تنصيب بايدن، وافق نتنياهو على خطط لبناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. هذه المرة لم يحاول على الإطلاق إخفاء من هو المسؤول عندما يتعلق الأمر بالتوسع الاستيطاني. وحتى بعد فوز بايدن بانتخابات الرئاسة، انتظر نتنياهو خمسة أيام كاملة بعد الانتخابات قبل أن يغرد أخيرا لتهنئة الرئيس المنتخب مع تأكيده على "علاقته الشخصية الطويلة والدافئة لما يقرب من 40 عاما". لكن حتى ذلك الحين، كان حسابه على تويتر لا يزال يحمل صورة له مع دونالد ترامب. وخلص التقرير إلى أن تحمُّل بايدن عناء الاتصال بنتنياهو كان في حد ذاته "لفتة سخية للغاية" تنم عن شخصيته.

ع.خ/ م.س (د ب أ)

  • Joe Biden and Anthony Blinken

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الخارجية: أنتوني بلينكن

    كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

  • Former Secretary of State John Kerry

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري

    اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.

  • Linda Thomas-Greenfield, Job Biden's nominee to become the US ambassador to the UN

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد

    عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.

  • Alejandro Mayorkas, Joe Biden's pick for Secretary of Homeland Security

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس

    شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.

  • Jake Sullivan standing next to Hillary Clinton in 2009

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان

    عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.

  • Avril Haines, Joe Biden's pick for Director of National Intelligence

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز

    كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع


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