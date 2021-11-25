لماذا ترتفع معدلات وفيات كورونا في ألمانيا بصورة متسارعة؟

تشير الإحصاءات إلى أن معدل وفيات كورونا في ألمانيا هذا العام يتزايد بشكل أكبر وأسرع بكثير من العام الماضي. ومنذ الرابع من آب/ أغسطس الماضي، يمكننا مراقبة زيادة ثابتة إلى حد ما في معدل الوفيات الجديدة، وتتسارع هذه الزيادة منذ 24 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.
ما هو المختلف هذا العام؟
الآن معدل الوفيات مرتفع تقريبا كما كان في نفس الفترة من العام الماضي، لكن العدد يتزايد باطراد منذ آب/ أغسطس وليس منذ تشرين الأول/ أكتوبر كما العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الإصابات حاليا أعلى بكثير مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أنه ليست هناك قيود مماثلة بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، مثل العام الماضي، حيث تم إغلاق المراقص والحانات في الخريف الماضي وكانت هناك قيود على الاجتماعات الشخصية، كما تم حظر الكثير من الفعاليات العامة والجماهيرية.
بالإضافة إلى ذلك تم تطعيم نحو 68 بالمائة من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا هذا العام، مقارنة بنسبة صفر بالمائة العام الماضي، باستثناء الأشخاص الذين شاركوا في التجارب السريرية للقاحات. ووفقا لإحصائيات معهد روبرت كوخ الحكومي لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، يمكن إرجاع معظم وفيات كورونا الآن إلى الأشخاص غير الملقحين، ولهذا فإن معدل الوفيات مرتفع كما العام الماضي، ولكن لعدد إجمالي أقل من الناس.
من الذين يموتون الآن؟
في العام الماضي كان كبار السن هم الذين يموتون، وغالبا ما كانوا مرضى ولم يتم تطعيمهم بعد. ومن بين جميع الوفيات التي تم الإبلاغ عنها منذ الأسبوع العاشر من العام الماضي، كان 86 بالمائة من المتوفين يبلغون 70 عاما وما فوق، وكان متوسط العمر 84 عاما. أما الآن فإن متوسط عمر المصابين بمسار قاتل لفيروس كورونا هو 83 عاما.
أما متوسط عمر مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة الآن أقل بكثير مما كان عليه في الربيع أو حتى الخريف الماضي، وفقا لمسعفي العناية المركزة. وفي مقابلة مع القناة الإخبارية الألمانية Tagesschau24، حذر طبيب العناية المركزة أوفي يانسنز، من الوضع المأساوي. وأشار إلى أن أقل بقليل من 50 بالمائة من مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة تقل أعمارهم عن 60 عاما. وقال "كثير من المرضى تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 عاما، مع مسار دراماتيكي للمرض. وغالبيتهم غير ملقحين" وأضاف بأن "معدل الوفيات يتجاوز 50 في المائة خاصة بين الشباب".
ما هو المطلوب الآن وبإلحاح؟
وفقا لمعهد روبرت كوخ الحكومي لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، لا تلعب اختراقات لقاح كورونا دورا كبيرا في معدل الوفيات حاليا. ومع ذلك، توصي لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (Stiko) بجرعة معززة للمساعدة في زيادة فعالية التطعيمات السابقة.
وخلال لقائه أكد طبيب العناية المركزة أوفي يانسنز، على أهمية التطعيم وضرورة تلقي اللقاح. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال ثلاثة ملايين شخص فوق سن الستين في ألمانيا غير ملقحين، ولم يتلقوا بعد أي جرعة لقاح حتى الآن. وحوالي ما بين 13 و 14 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 عاما لم يتم تطعيمهم بعد. وهذا ينطوي هذه على مخاطر كبيرة جدا في السيطرة على متحور دلتا الخطير والسريع الانتشار مقارنة بالسلالات الأخرى من الفيروس.
راشيل بايغ/ ع.ج
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
حصيلة مؤسفة
بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الإنذار الأخير
على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
قلق على المسنين
في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
.. وعلى الصغار أيضا!
في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
ضغط شديد على أقسام العناية المشددة
هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
معيار جديد لرصد الحالة الوبائية
أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الفيروس في كل مكان
هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
بيتي هو مكتبي
من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أسواق عيد الميلاد
أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة
لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الجرعة الثالثة
أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.