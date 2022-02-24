لماذا تخشى روسيا من توسع الناتو شرقا؟

أُسس حلف شمالي الأطلسي (الناتو) عام 1949 لمواجهة توسع الإمبراطورية السوفيتية، ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 دار النقاش حول مستقبل دور الناتو. في ذلك الوقت حث كثير من خبراء السياسة الخارجية قادة الغرب المنتصر على إنشاء إطار أمني جديد لإعادة تعريف العلاقات مع روسيا التي ظهرت على انقاض الاتحاد السوفيتي.
يقول دان بليش أستاذ الدبلوماسية في جامعة SOAS في لندن إن "الغرب كان يمتلك كل الأوراق عام 1990- 1991"، ويوضح بالقول "لقد تمكن الاتحاد السوفيتي من نهاية امبراطوريته بشكل سلمي (نسبيا). في شكل غير مسبوق ولم يحصلوا (قادة الاتحاد السوفيتي) على اعتراف بذلك".
زوال الاتحاد السوفيتي أدى إلى سلسلة من لقاءات واجتماعات بين مسؤولين من الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا والغرب، لكننا "لم نقدم عرضا إلى الروس لضمهم إلينا"، بحسب بليش.
مطرقة من دون مسامير
ووسط عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في روسيا خلال التسعينيات، كانت معارضة التحالف الغربي واحدة من القضايا القليلة التي وحدت الطيف السياسي المنقسم في روسيا، وفقا لوثائق رفعت عنها السرية يحتفظ بها أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن.
الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين وهو أول رئيس لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قال في مؤتمر صحفي أجراه مع الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون في هيلسنكي "نعتقد أن توسع الناتو شرقا هو خطأ وخطأ فادح".
في الواقع، تبين الوثائق نوعا من الوعود قطعها المفاوضون الأميريكيون لنظرائهم الروس بالإضافة إلى مناقشات السياسة الداخلية التي تعارض توسع الناتو في أوروبا الشرقية.
"في الوضع الحالي، ليس من مصلحة الناتو أو الولايات المتحدة منح دول (أوروبا الشرقية) العضوية الكاملة في الناتو وضماناتها الأمنية" وفق مذكرة وزارة الخارجية في عام 1990 ، بينما كانت تلك الدول لا تزال في طور الخروج من السيطرة السوفيتية مع تفكك حلف وارسو. "(نحن) لا نرغب، بأي حال من الأحوال، في تشكيل تحالف مناهض للسوفييت تكون حدوده الحدود السوفيتية. سينظر السوفييت إلى مثل هذا التحالف بشكل سلبي للغاية".
ما بعد الاتحاد السوفييتي
لم تصبح أي من المناقشات هذه سياسة رسمية، ولم تتحول أي من التعهدات المزعومة إلى وثيقة ملزمة قانونا مع روسيا. علاوة على حدوثها، في سياق تاريخي معاصر محدد: كان جدار برلين قد سقط للتو في عام 1989.
بالخصوص شهدت دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على وجه الخصوص - والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي من الأربعينيات إلى عام 1991 - دافعا متزايدا لتقرير المصير السياسي وإعادة توجيه الهيكل الأمني للمنطقة. كما أشارت الدول الثلاث إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي يشير إلى "الاستقلال السياسي داخليا وخارجيا".
سياسة الباب المفتوح مع روسيا
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم حل حلف وارسو في عام 1991، الذي كان يضم الكتلة الشرقية بقيادة السوفييت. وسعى حينها الرئيس الأمريكي بن كلينتون إلى مفهوم الشراكة من أجل السلام، التي انضمت لها روسيا عام 1994. رغم ذلك ، كان هناك خلاف حول فهم إن كانت هذه الشراكة بديلا للعضوية في حلف الناتو أو في طريقا للعضوية.
في عام 1997 وقع الناتو وروسيا "الوثيقة التأسيسية" بخصوص العلاقات المتبادلة والتعاون والأمن، وتم تأسيس مجلس الناتو وروسيا في عام 2002، وكلاهما يهدفان إلى تعزيز التعاون. حصلت موسكو على دخول ووجود دائم في مقر الناتو في بروكسل. لكن هذا التبادل توقف إلى حد كبير منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في عام 2014.
طيلة الوقت حافظ الناتو على سياسة "الباب المفتوح" بشأن العضوية ووقف إلى جانب حق جميع البلدان في اختيار تحالفاتها. من المنظور الغربي كان إبقاء الناتو على حدود الحرب الباردة ساريا فقط طالما بقيت القوات السوفيتية في أوروبا الشرقية.
وفي مفاوضات "اثنين + أربعة" من أجل إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 ، اتفقت الدولتان الألمانيتان (ألمانيا الاتحادية وألمانيا الشرقية) وأربعة حلفاء منتصرون في الحرب العالمية الثانية - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي - على عدم وجود جنود من الناتو في منطقة جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهذا ما تم الحفاظ عليه فعليا حتى يومنا هذا، إذ يتواجد فيها الجيش الألماني فقط.
اجتماع دول الناتو بسبب الأزمة في أوكرانيا
حساسية روسيا من توسع الناتو شرقا كانت معروفة جيدا بالنسبة للغرب. الدبلوماسي الأمريكي جيمس كولينز كتب في عام 1993 في برقية لوزارة الخارجية: "بغض النظر عن كيفية فهمه، إذا تبنى الناتو سياسة تتصور التوسع في أوروبا الوسطى والشرقية دون فتح الباب لروسيا، فستفسر موسكو ذلك على أنه موجه ضد روسيا".
ومنذ عام 1990 مر الناتو بخمس مراحل من التوسع، ليشمل الأجزاء السابقة من الاتحاد السوفيتي والعديد من دول حلف وارسو السابقة.
يتحدث المفهوم الاستراتيجي للناتو في عام 2010 ، والذي يحكم سياسة الحلف عن أن "الناتو لا يشكل تهديدًا لروسيا" ويدعو إلى "شراكة إستراتيجية حقيقية" بين الجانبين. وصدرت الوثيقة بعد عامين من التدخل العسكري الروسي في جورجيا ولكن قبل هجومها الأول على أوكرانيا. ويستند إلى العديد من ترتيبات ما بعد الحرب الباردة التي يبدو أن بوتين يريد الآن التخلي عنها.
ففي عام 2008 طرح الناتو إمكانية انضمام جورجيا، وفي عام 2014 التعاون المكثف مع أوكرانيا. وفي ذات الوقت تلاشت تدريجيا العديد من الإجراءات الأمنية كانت موجوده أثناء الحرب الباردة - مثل التحقق من الحد من الأسلحة وخطوط الاتصال.
سوء تقدير لنوايا الكرملين
في عام 1999 شن حلف الناتو حملة قصف جوي على صربيا أثناء حرب كوسوفو، صربيا كانت حليفة لروسيا وبعد فترة قصيرة انتخب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا. بوتين مازال يستشهد حتى في سياق الأزمة الحالية بعملية الناتو تلك كدليل على عدوان الناتو. حتى أن هذه الحجة تلعب دورا في توجيهه القوات الروسية إلى شرق أوكرانيا.
"إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، فسيكون ذلك بمثابة تهديد مباشر لأمن روسيا"، قال ذلك بوتين في تصريح يوم الاثنين الماضي وصف خلاله أوكرانيا "كنقطة انطلاق" للناتو لضرب روسيا.
الناتو رفض شكوك بوتين بأن روسيا يتم تطويقها، خصوصا بسبب المساحة الهائلة التي تشكلها روسيا والتي تبلغ إلى المحيط الهادئ. ورغم أن الجزء الأكبر من الروس يعيشون في الجزء الأوروبي من روسيا.
جي دي بندناغيل نائب السفير السابق للولايات المتحدة في ألمانيا قال لـDW ، إن خطأ الناتو الفعلي لم ليكن التوسع بقدر ما كان عدم أخذ وجهة النظر الروسية على محمل الجد بأن روسيا تعرضت للخداع. وأضاف :"لم نتعامل مع هذه المخاوف أبدا، اعتقدنا دائما أن هذه سردية سخيفة. ولذا كنا نقول، لا، لم يحدث هذا".
فرانك هوفمان/ ع.خ
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
المدنيون يتوجهون إلى المخابئ
أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس 24 فبراير شباط 2022، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لغارات روسية على مستوى مواقع عسكرية قريبة منها وعدة مدن أخرى. المدنيون في كييف هرعوا إلى المخابئ ومحطات الميترو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
العاصمة كييف تحت القصف
ألسنة اللهب تشتعل في سماء كييف نتيجة فصف بالصواريخ لمواقع عسكرية ومطارات قرب العاصمة الأوكرانية ومدينتي كارخيف ودنيبرو. الغارات الروسية شملت عدة مدن جيث سُمع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا، ومناطق أخرى.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
بداية الهجوم الروسي
فجر الخميس 24 فبراير شباط 2022، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، بعد قليل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد دعما للإنفصاليين في شرق أوكرانيا. الهجوم الروسي استهدف إقليم الدونباس، وبدأ باقتحام دبابات ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
الرئيس الأوكراني يناشد العالم "لإجبار روسيا على السلام"
في خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد. وقال للأوكرانيين "لا داعي للهلع" مؤكدا "سننتصر". وبعد خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد بدء الهجوم الروسي على بلاده، دعا زيلينسكي العالم لإنشاء "تحالف مناهض لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام".
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
عقوبات غربية جديدة
أدان أمين عام حلف الناتو بشدة الهجوم الروسي ووصفه بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو- أطلسي"، مؤكدا مواصلة دعمه لأوكرانيا والدول الأعضاء في شرق أوروبا وفي البلطيق. الإتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتجميد الاصول الروسية في الاتحاد وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
الرئيس بايدن يوقع على عقوبات أمريكية
الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على "بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة". الولايات المتحدة تفرض "دفعة أولى" من العقوبات على روسيا وتستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية"، بالاضافة إلى عقوبات على الدين السيادي الروسي. بايدن أعلن أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متمركزة في أوروبا.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
حقبة جديدة
بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
إدانة أممية للقرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
التحذير من عقوبات على روسيا
قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"
وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
الأوكرانيون يستعدون للأسوأ
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
-
حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).