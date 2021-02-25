 لماذا الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء عند الإصابة بكورونا؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 13.03.2021

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علوم وتكنولوجيا

لماذا الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء عند الإصابة بكورونا؟

خلال "بودكاست" تقدمه "إذاعة شمال ألمانيا" (NDR)، أوضحت عالمة الفيروسات الألمانية زاندرا تسيزيك الأسباب التي تجعل إصابة الرجال بفيروس كورونا تأخذ مسارا أكثر خطورة، مقارنة بالنساء.

لماذا الرجال أكثر عرضة للخطر عند الإصابة بكورونا من النساء؟

لماذا الرجال أكثر عرضة للخطر عند الإصابة بكورونا من النساء؟

كما أوضح العديد من خبراء الفيروسات منذ مدة طويلة، يٌصاب الرجال والنساء بفيروس كورونا بنفس المعدل تقريبًا. ومع ذلك، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض بشكل أكثر خطورة، مقارنة بالنساء. كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد ـ 19 أكثر من النساء، كما بينت العديد من الإحصائيات والدراسات.

مختارات

كاتب ألماني اقترح إعطاء الرجال الأولوية في التطعيم ضد كورونا، بسبب ارتفاع معدلات الوفيات بكورونا بين الرجال. اقتراح فتح باب النقاش بين الخبراء والمعارضون أشاروا إلى فئات بين النساء أكثر عرضة للخطورة.

تناولت دراسة أمريكية العلاقة المحتملة بين الهرمونات الأنثوية والإصابة بكوفيد-19 ومسار الإصابة وشدة أعراضها. الدراسة قدمت تفسيرات لعدة علامات استفهام منها زيادة خطر إصابة النساء بعد الولادة وشدة الإصابة عند كبار السن.

عالمة الفيروسات الألمانية زاندرا تسيزيك شرحت سبب حدوث ذلك، اعتمادا على تحليل نُشر في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications). وتقول تسيزيك "في ألمانيا، تجاوز عدد الرجال الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا ضعف عدد النساء في الفئة العمرية بين 40 و69 عاما".

وبحسب التحليل المنشور في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، فإن نسبة الوفيات جراء كورونا لدى الرجال مقارنة بالنساء مرتفعة بمقدار من الثلث إلى الثلثين، كما أن احتمال وجوب دخول المستشفى بعد الإصابة بفيروس كورونا أعلى بنسبة 20 في المائة لدى الرجال.

وترجع عالمة الفيروسات الألمانية ذلك، إلى أن الرجال أكثر عرضة لعوامل الخطر المسببة للمرض. وتقول تسيزيك "استنادا إلى الإحصائيات، فإن الرجال يدخنون أكثر من النساء، كما أن الرجال يستهلكون كميات أكبر من المشروبات الكحولية مقارنة بالنساء"، مؤكدة أن التدخين واستهلاك المشروبات الكحولية من أبرز عوامل الخطر المسببة للأمراض.

وتابعت تسيزيك موضحة أن "النساء يتوفرن على جهاز مناعي أفضل بسبب عوامل وراثية وهرمونية"، وهو ما يجعل لدى النساء استجابات مناعية أقوى للعدوى الفيروسية.

ع.ش/ص.ش

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