 لماذا الإفراط في العناية يؤثر على جلد الإنسان؟! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 03.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

لماذا الإفراط في العناية يؤثر على جلد الإنسان؟!

إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده. قاعدة تسري على كل شيء تقريبا حتى فيما يتعلق بالعناية بالبشرة وتنظيفها. فالإفراط في استخدام الكريمات يؤثر سلبا على الجلد ويمنعه من أداء مهمته الطبيعية في حماية الجسم البشري.

خير الأمور الوسط حتى عند العناية بالبشرة.

خير الأمور الوسط حتى عند العناية بالبشرة.

الطبقة السطحية أو ما يسمى بالطبقة الخارجية الرقيقة للجلد (Epidermis )، توفر حماية طبيعية من تسلل البكتيريا والميكروبات إلى جسم الانسان. كما أنها تمنع جفاف البشرة. لكن في حال بالغنا في تنظيف الجلد أو في استعمال الكريمات المرطبة فإن هذه الطبقة تفقد توازنها وتتخلف عن أداء مهامها، كما يشير موقع "هاوت دي إي" الألماني الذي يعنى بكل ما يتعلق بجلد الإنسان، أكبر عضو في جسم الانسان.

مختارات

يحرص العديد من الناس على تناول فيتامين سي، سواء بتناول المأكولات التي تحتوي عليه أو من خلال المكملات الغذائية. لكن العلماء ينبهون أيضا إلى فوائده المتعددة التي يمكن تحقيقها بالاستخدام الخارجي لهذا الفيتامين على الجلد.

يبدو أن الإغلاق أثناء الجائحة قد يتسبب في أضرار تكاد تضاهي تلك التي تسببها الإصابة بكورونا. ففي نيوزلندا التي عزلت نفسها عن العالم، تستقبل المستشفيات أطفالا أصيبوا بفيروس تنفسي قاتل.

وللتذكير، من المهام التي يقوم بها الجلد العمل كدرع واق ضد المؤثرات الخارجية كالحرارة والضوء والعدوى. كما أنه يقوم بتخزين الماء والدهون وينظم حرارة الجسم. ويمنع الجلد تسلل البكتيريا ويصنع "فيتامين دي" عند التعرض لأشعة الشمس. إلى جانب كل هذا هو المسؤول أيضا عن الإدراك الحسي لدى الإنسان.

ويحذر الموقع الألماني من الاستعمال المفرط للصابون نظرا للمواد الكيميائية الموجودة في تركيبة مساحيق التنظيف، ما يؤدي إلى اضطراب في الطبقة الذهنية الطبيعية للجلد والتي تفقد القدرة حينها على أداء وضيفتها الحمائية. وهذا يحدث أيضا عندما نقوم بدهن الجلد وبإفراط بالمواد المرطبة.

ولعلّ زمن جائحة كورونا يشكل تحدّيا حقيقيا لجسم الانسان على أكثر من صعيد، فقد ظهرت النتائج "السلبية" للاستخدام المستمر للصابون ومواد التعقيم لدى الكثيرين وخاصة  الأطفال الذين باتوا يعانون من الحكة على مستوى اليدين باستمرار.

 

مشاهدة الفيديو 08:36

العناية بالبشرة - حديث مع خبير

الإيجابي في الأمر أنه يكفي غسل اليدين بالماء فقط والانتظار لساعة واحدة فقط حتى يبدأ الجلد في استعادة عافيته حسب موقع "هاوت دي أي". بيد أنه في أحيان كثيرة يتعذر على الجلد التعافي بشكل تلقائي، خاصة عند ظهور أعراض جانبية كالحكة أو تشقق البشرة بفعل الجفاف، وعندها يتوجب استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

وما يجب معرفته أن طبيعة العلاج تتعلق بنوعية البشرة. فإذا كانت بشرة جافة فهي بحاجة إلى مزيج بين المواد الذهنية والمرطبة. والخلطة الصحيحة بينهما متعلقة أيضا بنوعية البشرة إلى جانب مؤثرات أخرى كالهرمونات أو وجود أمراض مزمنة إلى غيرها.

من جهة أخرى، تعتبر الحكة إشارة على افتقار الجلد للمواد المرطبة. وينصح في هذه الحالة استخدام المرطبات الطبيعية المكونة من الزيوت والتي تتوفر في ذات الوقت على نسب عالية من الماء ومكونات مرطبة مثل الغلسرين أو اليوريا أو حمض الهيالورونيك. الأخيرة تساعد الجلد على تخزين الرطوبة بشكل أفضل.

و.ب/ أ.ح 

مشاهدة الفيديو 26:06

صحتك بين يديك - الجمال والحفاظ على نضارة الجلد

مواضيع ذات صلة

June 24, 2021, Jerusalem, Israel: A nurse prepares and injects BioNTech Pfizer Coronavirus vaccines to youth in the 12-15 year age group at a Maccabi Health Services clinic. Positive response from youth and their parents has increased in recent days as over 100 new cases of COVID-19 are detected daily for three days in a row, over fifty percent among youth under the age of 15, the majority of type Delta Variant. According to the Israeli Health Ministry these vaccines are identical in expiry date to over 1.2 million delivered to and rejected by the Palestinian Authority. (Credit Image: Â© Nir Alon/ZUMA Wire

هل تغيرت الأعراض لدى الملقحين عند الإصابة بـ "دلتا - كورونا"؟ 02.08.2021

اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا لا توفر مناعة كاملة، لكنها توفر حماية كبيرة في حال الإصابة بفيروس كورونا. مع انتشار متحور "دلتا" بدأت أعراض جديدة تظهر على المصابين بين الملقحين، فما السبب؟

Gläubige umrunden die Kaaba in der Großen Moschee mit Sicherheitsabstand. Saudi-Arabien hat die Zahl der Pilger in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf 60 000 begrenzt. Die Wallfahrt wird zudem nur Gläubigen erlaubt, die im Königreich leben.

الحجاج يتوافدون إلى منى وسط اجراءات صحية مشددة ووسائل مبتكرة 18.07.2021

مناسك الحج تنطلق في مكة المكرمة، مقتصرة على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، ضمن ظروف استثنائية عددا وتنظيما الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الوباء. ويتميز تنظيم الحج هذا العام بوسائل مبتكرة.

12.12.2018, Bayern, München: Dieter (Didi) Hallervorden, Comedian und Schauspieler, kommt zur 24. José Carreras Gala. Foto: Katharina Redanz/dpa | Verwendung weltweit

انتفاخ أسفل العين.. وصفات بسيطة لمشكلة تؤرق الكثيرين 30.07.2021

كثيراً ما تظهر لدى البعض منا انتفاخات تحت العيون وخصوصاً عند الاستيقاظ في الصباح. لكن لا داعي للقلق. فبحسب خبراء التجميل والصحة العامة فإن تلك الانتفاخات يسهل التخلص منها باتباع الخطوات البسيطة التالية.