 لماذا اختار تشيلسي المدرب الألماني توخل؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.01.2021

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رياضة

لماذا اختار تشيلسي المدرب الألماني توخل؟

المدرب الألماني توماس توخل أصبح المدير الفني لنادي تشيلسي، وذلك بعد اختياره من قبل إدارة النادي اللندني بسبب مهاراته التي قد تحقق حلم "البلوز" بالجلوس على عرش كرة القدم الأوروبية. لكن توخل تواجهه تحديات!

Thomas Tuchel

المدرب الألماني توماس توخل

لقد أصبح الأمر رسمياً؛ تم تعيين توماس توخل، الذي أقيل من نادي باريس سان جيرمان في نهاية العام الماضي، كمدرب لتشيلسي.

ولا يزال اضطرار توخل لخلع قبعته في باريس سان جيرمان لغزاً، إذ لا يمكن أن يكون حقاً بسبب عدم نجاحه في وظيفته، فقد تمكن من قيادة الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. فما حققه توخل مع النادي الباريسي قد يكون سبباً دفع تشيلسي إلى توظيفه كمدرب لـ "البلوز".

عرش كرة القدم الأوروبية

يطمح ألكسندر أبراموفيتش - الملياردير الذي يمتلك تشيلسي منذ عام 2003 - بتربع ناديه على عرش كرة القدم الأوروبية مرة أخرى.

فرغم  فوز الفريق في دوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى والوحيدة عام 2012، وتحقيقه الانتصار في الدوري الأوروبي عام 2019، وحصوله على لقب البطولة الإنجليزية عام 2017، إلا أن النادي يحتل حالياً المرتبة التاسعة فقط بالدوري الأنجليزي.

ويأمل تشيلسي أن يغير المسار والاستفادة من التعاقدات والأموال الطائلة التي أنفقها في الصيف المنصرم للتعاقد مع لاعبين مثل الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، ولتحقيق هذا الهدف فقد يكون توخل هو المفتاح السحري لذلك.

إذ يُعرف، بطاقته العالية، وقدرته على تحفيز الفريق وبعث أجواء أريحية بين اللاعبين، وبراعته في خطط الهجوم، الأمر الذي جعله مدرباً أوروبياً كبيراً، كما وصفته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

ويتوقع أن يتمكن توخل من تغيير نهج سلفه لومبارد، من خلال الاعتماد على اللعب الذى يتسم بالضغط القوي وكرة القدم الهجومية السريعة التي من المحتمل أن تكون المعيار الجديد- على الأقل نظرياً- لفريق تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج.

مدرب "شبابي"

أحد الأسباب الرئيسية لاختيار تشيلسي توخل؛ هو سجله في العمل مع اللاعبين الشباب وهذا يتناسب مع الجيل الجديد من اللاعبين القادمين إلى النادي، كما تذكر "ذا ميرور"، فقد أسس مسيرته

مختارات

بعدما عبر بايرن ليفركوزن في أكثر من مرة عن تشبثه الكبير بنجمه كاي هافيرتز، فتح بيتر بوس مدرب الفريق الباب أمام رحيل نجمه. فيما يتوقع أن تحتدم المنافسة بشدة على ضم هافيرتز، الذي ينتظره مستقبل كبير للغاية، حسب عدة مراقبين.

كلما استمر إبعاد المشجعين عن المباريات بسبب جائحة كورونا، كلما تراجعت أهمية الدوري الألماني لكرة القدم لدى كثير من الأنصار. والنقاش حول قيم كرة القدم وتسويقها المفرط يقويان هذا التوجه.

المهنية أثناء عمله كمدرب للشباب في ألمانيا في أندية منها شتوتغارت وأوغسبورغ قبل أن يكسب فرصته في ماينز، واكتسب سمعة طيبة في ماينز وبوروسيا دورتموند لاحتضان اللاعبين الشباب، والعمل عن كثب مع الأكاديمية.

بالإضافة إلى أن تشيلسي يبدو الآن خياراً مثالياً لتوخل، فبحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فإن الفريق يفيض بلاعبي هجوم مميزين، أمثال هافيرتز، وفيرنر، وزييش، وبوليسيتش، وأودوي، وماونت، وأبراهام، الذين لم تأت أفضل سنواتهم بعد، والذين لم يلعبوا بالقدر الكافي، بالإضافة إلى لاعبي دفاع جيدين، مثل كينتي وكيفوفتش بالاضافة إلى المخضرم البرازيلي سيلفا، وهذه التشكيلة تعتبر معادلة مهمة قد تلهم المدرب الجديد لتحقيق أحلام إدارة تشيلسي.

Grossbritannien London | Chelsea Sportdirektorin | Marina Granovskaia

مارينا غرانوفيسكايا المديرة الرياضية لنادي تشيلسي

تكوين ألماني

لعبت جنسية توخل الألمانية دوراً في هذا، إذ رغب نادي تشيلسي بتوظيف مدرب يمتلك خبرة ألمانية في تكوين اللاعبين، ليحاول احتواء التأثير الألماني المتزايد في "غرف تبديل الملابس"، إضافة إلى ذلك؛ فقد عمل توخل مع كريستيان بوليسيتش في دورتموند، بينما يعرفه المدافع البرازيلي تياغو سيلفا من باريس سان جيرمان، وهذا يعني أنه قد يمتلك قدرة للتحكم باللاعبين وإدارة دفة لعبهم بكل أريحية. وهذا ما أكدته صحيفة التيلغراف البريطانية، إذ أن أبراموفيتش اختار توخل بسبب لأنه مدرب ألماني، ولكونه يعرف جيدا قدرات اللاعبين الألمان في الفريق، ويعرف جيدا كيف يستفيد من مواهبهم، بدلاً من جلوسهم على دكة البدلاء، مثل الألماني كاي هافيرتز الذي أنفق النادي حوالي 70 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

ويكمن التحدي أمام توخل في تحقيق أهداف مالك النادي أبراموفيتش ومديرته الرياضية القوية مارينا غرانوفيسكايا صاحبة القرار في التعامل مع سوق اللاعبين، وكونه يأتي بعد لائحة ذهبية من المدربين العمالقة على غرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي والبرتغالي جوزيه مورينيو اللذين لن ينجيا من مقصلة الملياردير الروسي، فقد أقيل أنشيلوتي مثلا بعد موسم من احرازه ثنائية محلية. وسار الأسطورة فرانك لامبارد، أفضل هداف في تاريخ النادي، على خطاهم بعد 18 شهرا فقط من توليه مهامه. 

 

م.ش

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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