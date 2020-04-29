 لماذا أثار مشروع قانون ″الشبكات الاجتماعية″ سخطاً واسعاً في المغرب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.04.2020

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سياسة واقتصاد

لماذا أثار مشروع قانون "الشبكات الاجتماعية" سخطاً واسعاً في المغرب؟

تناسى المغاربة تداعيات جائحة كورونا وركزوا في نقاشهم على مشروع قانون أثار انتقادات كبيرة. فما هي مضامين هذا المشروع؟ وهل يتعلق الأمر باستغلال لهذه الفترة الحساسة لتمرير قانون يحدّ من حرية التعبير كما يقول معارضيه؟

موقع فيسبوك

ينشط المغاربة على فيسبوك أكثر من أيّ موقع اجتماعي آخر

ليلة 27 أبريل/ نيسان، كانت المواقع الاجتماعية في المغرب لا تناقش سوى حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19، أو الإنتاجات الكوميدية الرمضانية. فجأة، ينشر المدوّن المعروف "سوينغا" تسريبات من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

تضمن التسريب ثلاث بنود قانونية، تتعلّق بمعاقبة الدعوات لمقاطعة المنتوجات، ما خلق ضجة واسعة، إذ لا يزال المغاربة يتذكرون حملة المقاطعة الضخمة التي بدأت من المواقع الاجتماعية عام 2018  وتضرّرت على إثرها ثلاث شركات كبرى.

لاحقاً، توّصل الكثير من الصحافيين بالمشروع الكامل للقانون الذي أعدته وزارة العدل. وهي النسخة الأولى من المشروع التي عُرضت على الحكومة يوم 19 مارس/ آذار الماضي، وصادقت عليها، رغم أن الحكومة تقول إنها قرّرت أن تشكل لجنة لأجل دراسة المشروع.

كما تبيّن لاحقاً أن هناك خلافاً داخل الحكومة حول النسخة الأولى للمشروع، إذ أرسل وزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مجموعة ملاحظات على البنود القانونية الواردة في النص، كما صرّح أن النسخة التي سُربت غير نهائية. ولحدّ الآن، لم يتوصل البرلمان بمشروع القانون لأجل التصويت عليه.

ماذا يحتوي المشروع؟

يتكون المشروع من 25 مادة، لكن المواد الذي أثارت الضجة هي تلك التي تخصّ تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة. فمثلاً تنصّ المادة 14 على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة "بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات"، بينما تنصّ المادة 16 على عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً "بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً".

وعن أسباب الرغبة في تشريع هذا القانون، يقول المشروع إن المنظومة القانونية الحالية في البلد "غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة". كما يقول المشروع إن القانون المرتقب يهدف إلى "ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال  محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يونيو (حزيران 2018)".

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غير أنه بالعودة إلى اتفاقية بودابست، لا يوجد أيّ ذكر لما يخصّ التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتختص الاتفاقية بالجرائم الإلكترونية التالية: التزوير والنصب والصور الفاضحة للأطفال وانتهاكات حقوق الملكية والحقوق المجاورة، وهو ما يؤكده الخبير الدولي في حقوق الإنسان، عزيز إدامين لـ DW عربية.

كما يوجد دافع آخر غير معلن، فـ "نجاح المقاطعة الاقتصادية التي شهدها المغرب كان له دور أساسي في صدور هذا المشروع"، يقول محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات لـ DW عربية، مضيفاً أن ما جرى عام 2018 "أثار انتباه الدولة وأصحاب المصالح الاقتصادية المقرّبين من الدولة إلى التأثير السياسي الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث خلقت فضاءات موازية للنقاش والتعبير لم تستطع الدولة السيطرة عليها، فحاولت تدارك ذلك بهذا المشروع".

جدل حقوقي وقانوني

يرى إدامين أن مشروع قانون 22.20 "يتعارض تماماً مع التزامات المغرب الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19، وكذلك مع التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الانسان"، ويشرح إدامين أكثر بالقول إن القانون الدولي "لا يتيح تقييد حرية الرأي والتعبير إلّا فيما يخصّ يتعلق الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والمس بالحياة الخاصة للأفراد". ويضيف المتحدث أن مشروع القانون المذكور "يخالف توصية لجنة حقوق الإنسان التي تؤكد أنه لا يمكن تضييق حرية التعبير إلّا وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد، وفي ما لا يتعارض مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومن أكبر الأسئلة التي طُرحت خلال هذه الضجة، هو لماذا لم يُنشر مشروع القانون في موقع حكومي رسمي؟ الأمر الذي طرح شكوكاً حول نية ما لإخفاء المشروع، كما لو أن الحكومة ترغب في الاستفادة من درس 2013، عندما سحبت وزارة الصناعة والتجارة آنذاك مشروعاً مشابهاً نوعاً ما يخصّ الفضاء الرقمي عام 2013، بعد نشر مسودته للعموم، وما خلفه ذلك من ضجة واسعة من المغاربة وصلت حدّ الدعوة إلى "عصيان إلكتروني".

وفي الوقت الذي تحدث فيه أكثر من مستخدم على فيسبوك عن "عدم دستورية" هذا المشروع، يرى أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، لأن "المحكمة الدستورية هي من يُعهد لها بالبت في مدى دستورية القوانين بعد إحالة اختيارية من عدة جهات منها المؤسسة الملكية أو رئيس الحكومة".

لكن في الوقت ذاته، وتفاعلاً مع الانتقادات التي أشارت إلى أن المشروع لم تتم صياغته وفق منهجية يشارك فيها متدخلون آخرون كالمنظمات غير الحكومية، يؤكد السعيد لـ DW عربية، أن "الدستور المغربي يضع المقاربة التشاركية ضمن أسسه"، مبرزاً أن "هناك تراجعاً ملحوظاً من قبل الحكومة في إشراك المواطن في صبغة التشريع". ويضيف السعيد أن الحكومة "حجبت مسودة هذا المشروع دون مراعاة الفصل 27 من الدستور الذي ينصّ على الحق في المعلومة".

انتقال إلى الدول المجاورة؟

كان تأثير حملة المقاطعة الاقتصادية في المغرب كبيراً جداً، وانتقلت حماها إلى بلدان مجاورة، بنفس طريقة كتابة الوسم (هاشتاغ) المحرّك للمنشورات، فالمغاربة عمموا هاشتاغ "خليه_يريب" (دع الحليب يفسد) لمحاربة غلاء الأسعار، والجزائريون عمموا وسم  "خليها_تصدا" (دعها تصدأ) وكانت موجهة لصناعة السيارات، بل وصلت الحملة حتى العراق، إذ انتشرت تحت وسط "خليها_تخيس" (دعها تفسد)، ووُجهت لمقاطعة البضائع الإيرانية، كجزء من الحراك العام الذي شهده البلد. ومرة أخرى في مقاطعة شركات الاتصال والموبايل، التي انطلقت في آذار/ مارس الماضي وما تزال تأخذ زخماً متزايداً.

لكن مع معاناة العالم من جائحة كورونا، وانشغال الرأي العام بتداعياتها، قد تحاول الكثير من الحكومات استغلال الظرف لتمرير قوانين غير شعبية، فالحكومة المغربية صادقت على مشروع القانون المثير للجدل يوم 19 مارس/ آذار، وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية  عن حالة الطوارئ الصحية، كما طرح نواب تونسيون نهاية مارس مشروع قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة" سرعان ما سحبوه بعد موجة الانتقادات الكبيرة.

ويرى محمد مصباح أن حكومات المنطقة قد تستغل الوضع الاستثنائي الحالي لـ "التضييق على الحريات العامة ووضع قيود أكبر على حرية التعبير والرأي"، مشيراً إلى وقوع اعتقالات بسبب "خرق حظر التجوال والتعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي"، وأنه "رغم وجود حالة من التضامن الاجتماعي الواسع بسبب الأزمة الحالية، إلّا أن تضييق الحكومات على حرية التعبير، موازاة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي" حسب تعبيره.

إسماعيل عزام

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


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