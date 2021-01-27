للوقاية من طفرات فيروس كورونا.. هل تغلق ألمانيا مجالها الجوي؟

بعد يوم من نشر تفاصيل حول حديث المستشارة أنغيلا ميركل عن القلق من طفرات فيروس كورونا وتحذيرها من أن السفر كثيرا قد ينقل السلالات الجديدة إلى ألمانيا، تدرس الحكومة الألمانية تقليص حركة الطيران الدولي نحو البلاد إلى الصفر للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، بحسب ما صرح المشرع باتريك سينسبورغ، الذي أوضح أن مراقبة الحدود وتقليص حركة الطيران الجوي "خيارات" مطروحة على الطاولة.

وأضاف سينسبورغ في حديثه مع شبكة DW الإعلامية الألمانية أن هذه الإجراءات لن يتم تطبيقها على الفور، لكنها "احتمالات ممكنة إذا ما وصلت طفرات الفيروس إلى ألمانيا". وقد حثت جمعية السفر الألمانية الحكومة على تسريع وتيرة طرح اللقاح قبل تقييد السفر.

وقال سينسبورغ، عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، إن زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بكورونا تعد احتمالًا آخر يجري دراسته". وتابع "يمكنك (حاليا) دخول ألمانيا من دول مثل مصر و(مدن مثل) دبي دون الحاجة إلى اختبار مسبق عند وصولك". وواصل حديثه: "أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن نتحدث عن اختبارات إلزامية عند وصولك، وليس مجرد إحضار وثيقة معك تفيد أنك أجريت اختبارا من قبل".

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ونُقل عن ميركل قولها في مطلع الأسبوع إن الوضع "خرج عن سيطرة ألمانيا".

ووفقًا لتصريحات سينسبورغ لـDW فإنه لم يكن من السهل على الحكومة الاتحادية التنسيق بين جميع الولايات الست عشرة بسرعة. "ولذا فإننا نناقش الآن ما إذا كنا بحاجة إلى مزيد من الإجراءات فيما يخص السفر الجوي، و اجراء اختبارات عند الوصول، ومراقبة أفضل للحجر المنزلي".

ميركل غير راضية بعد!

وكان مشاركون في اجتماع عبر الإنترنت للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي قد نقلوا أمس الثلاثاء أن المستشارة أكدت في الاجتماع على ضرورة عدم السفر إلى "مناطق الطفرات"، مضيفة أنه على المواطنين أن يتوقعوا إمكانية اتخاذ تدابير احترازية على الحدود. وذكرت ميركل أن طفرات الفيروس تثير القلق، مؤكدة ضرورة تجنب انتشارها.

حذرت ميركل من أن السفر كثيرا قد ينقل طفرات فيروس كورونا إلى ألمانيا.

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وقالت ميركل خلال الاجتماع أيضا، بحسب هؤلاء المشاركين، إن هناك انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات، ما يعني أن الإجراءات المتخذة قد نجحت، مضيفة في المقابل أنه لم يتم حتى الآن تحقيق هدف خفض معدل الإصابة إلى 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في سبعة أيام، مشيرة إلى أن الشتاء صعب ولا داعي لفقدان الأمل.

وأشارت ميركل إلى أن حكومتها تجري محادثات مع كافة الدول في منطقة الانتقال الحر "شينغن" لمعالجة هذا الأمر، مؤكدة ضرورة أن تظل حركة البضائع حرة، وكذلك حركة المسافرين للعمل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمكن المواطنون الألمان دائما من العودة إلى ألمانيا.

ص.ش/أ.ح (DW، د ب أ)