للنساء فقط.. أخطاء شائعة في التجميل تجعلك تبدين أكبر سنا

التجميل واستخدام أدوات التجميل والمواد فن بحد ذاته، يشبه فن الرسم. فمثلا عدم تطابق وانسجام الألوان المستخدمة في تجميل العينين والشفاه أو ألوان الكريمات المستخدمة لتجميل الوجه (ميك آب) يمكن أن تكون نتيجتها كارثية. وهناك أخطاء ترتكبها نساء كثيرات أثناء التجميل وخاصة المراهقات المبتدئات أو اللواتي لا تلجأن إلى علبة الماكياج إلا نادرا وفي المناسبات. وهذه بعض الأخطاء الشائعة في عالم التجميل التي يُنصح بتجنبها، ليكون الماكياج وسيلة لزيادة الجمال وليس العكس.

1- استخدام كريم الأساس: إن الاستخدام الخاطئ لهذا الكريم تكون نتيجته عكسية تماما، إذ قد يجعلك تبدين أكبر سنا عدة سنوات ويبدو كأنه قناع على الوجه حسب خبراء التجميل في موقع "غوفمينين" الألماني. لهذا فإنه ينصح بألا تكون طبقة الكريم سميكة ولا يميل لونه إلى الاصفرار، كما يجب عدم وضعه على العنق أيضا ولا فركه كثيرا بحيث يتغلغل في الجلد بالتالي تظهر بقع على الوجه ويبدو الكريم وكأنه قناع وضع على الوجه. لذا ينصح موقع "بريغيته" الألماني، باستخدام كريم مرطب أولا ثم اختيار اللون والدرجة المناسبة من كريم الأساس وفركه بلطف بقطعة اسفنجية ناعمة أو بالأصابع على الوجه وتوزيعه بشكل متناسب. احذري استخدام مسحوق الجميل (البودرة) قبل أن يجف كريم الأساس تماما، يحث يمكن أن يخلف ذلك بقعا على الوجه، ولا تنسي أن تكون طبقة الكريم رقيقة.

2- التقليل من استخدام البودرة: عادة ما تستخدم البودرة للتخفيف من لمعان الجبين والأنف، لكناستخدامها في مواقع أخرة من الوجه تجعل الوجه يبدو جافا والتجاعيد أكثر وضوحا وبالتالي تبدين أكبر سنا. لذا فإن موقع "بريغيته" يحذر من استخدام البودرة في منطقة العين مثلا.

3- أحمر الشفاه: يعتبر من أدوات التجميل الساسية التي لا تستغني عنها أي إمرأة، فهو يجعلك تبدين أكثر حيوية وشبابا. لكن الاستخدام الخاطئ يعطي نتجية عكسية، لذا فإن موقع "غوفمينين" الذي يقدم النصائح للسيدات، يحذر من المبالغة في استخدامه بحيث يتجاوز حدود الشفاه ويصل إلى التجاعيد المحيطة بالفم، ما يجعلك تبدين أكبر سنا.

4- أحمر الخدود: عادة ما تضع المرأة أحمر الخدود بشكل دائري على خدودها، وهذا خطأ شائع بين النساء، وبالتالي تبدو وكأنها قد تلقت ضربة على وجهها. لذا فإن موقع "بريغيته" ينصح بتوزيع اللون على الخد بشكل غير دائري وعدم الاقتراب من الأنف، وقبل كل شيء يجب استخدام كمية قليلة جدا من أحمر الخدود "فقليله كثير".

5- ظل العيون: يجب وضع الظل على كامل الجزء المتحرك من الجفن لكن يجب استخدام كمية قليلة على شكل ومضة واستخدام الألوان المناسبة مع الانتباه إلى تدرج الألوان في حال استخدام أو دمج أكثر من لون وتزيع اللون بشكل جيد ومتناسق، ما يجعل العين تبدو أجمل وأكبر.

هذه بعض الأخطاء الأكثر شيوعا أثناء عملية التجميل التي عليك الحذر منها وتجنبها، كي يزيدك الماكياج جمالا وتألقا وجاذبية، خاصة عندما تمضين وقتا طويلا نسبيا أمام المرآة.

ع.ج/ ع.ج.م(DW)