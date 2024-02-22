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عالم الرياضة

للمشاركة في يورو 2024.. توني كروس يعود للمنتخب الألماني

٢٢ فبراير ٢٠٢٤

أعلن لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس عودته عن اعتزاله الدولي مع منتخب ألمانيا، معبراً عن جاهزيته لحمل ألوانه بدءاً من آذار/مارس المقبل. وهو ما يمهد الطريق لمشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

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خاض توني كروس 106 مباراة دولية مع المنتخب الألماني وحقق لقب كأس العالم 2014
خاض توني كروس 106 مباراة دولية مع المنتخب الألماني وحقق لقب كأس العالم 2014صورة من: Marvin Ibo Güngör/GES/picture alliance

قال توني كروس، نجم منتخب ألمانيا والفائز بلقب كأس العالم، إنه سيتراجع  عن قرار اعتزاله اللعب  الدولي، وسيعود إلى  المنتخب في مبارياته الودية استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام على أرض بلاده.

وأضاف كروس عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستغرام" : "يا رفاق، سأعود للعب مع المنتخب الألماني (الماكينات) مجددا ابتداء من آذار/ مارس".

وتابع : "لماذا ؟ لأن مدرب المنتخب طلبني، وأنا مستعد لذلك ومتأكد أنه يمكن للفريق في بطولة أوروبا تقديم أكثر مما يعتقد الناس".

وهذا يعنى ذلك أن كروس البالغ من العمر 34 عاما سيتم اختياره من جانب المدرب يوليان ناغلسمان لخوض مباريات المنتخب في شهر آذار / مارس أمام فرنسا وهولندا.

ويشار إلى أنّ كروس كان قد اعتزل اللعب دوليا بشكل مبدئي عقب نهائيات أمم أوروبا في 2021، بعد خوضه 106 مباراة دولية وحقق لقب كأس العالم 2014.

وكان أنطونيو روديغير، المدافع الدولي الألماني وزميل كروس في ريال مدريد الإسباني، قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى إمكانية عودة كروس لأنه لاعب كبير ويمكنه أن يساعد المنتخب الألماني في معاناته.

وفاز المنتخب الألماني بثلاث مباريات فقط من أصل 11 فقط خاضها في عام 2023، الأمر الذي أدى إلى مخاوف بشأن احتمال فشل الفريق في بطولة أمم أوروبا على أرضه، كما خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2022 .

وتستضيف ألمانيا البطولة الأوروبية التي تنطلق منافساتها في 14يونيو/ حزيران وتقام في عشر مدن، وتختتم بالمباراة النهائية في برلين في 14 يوليو/ تموز، لكن المنتخب الألماني لم يقدم أفضل مستوياته في السنوات الأخيرة.

 وخسرت ألمانيا أيضا آخر مباراتين لها، أمام تركيا والنمسا، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويخوض المنتخب مباراتيه المقبلتين في مارس/ آذار أمام فرنسا وهولندا.

هـ.د/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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