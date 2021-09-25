للمرة الثانية...رشق الرئيس الفرنسي ماكرون ببيضة

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين (27 سبتمبر/أيلول 2021) للرشق ببيضة خلال تواجده في معرض للطعام وذلك للمرة الثانية خلال توليه الرئاسة. وأظهرت صور فيديو كيف أن البيضة التي كانت مسلوقة اصطدمت بكتف ماكرون دون أن تنكسر.

وكان ماكرون موجودا بين تجمع بشري في المعرض المقام بمدينة برون القريبة من مدينة ليون عندما رشق شاب19/ عاما/ ماكرون بالبيضة من مسافة قصيرة.

وأعلن الادعاء العام في ليون أن الشاب تم القبض عليه في أعقاب الواقعة على الفور حيث يواجه الشاب اتهاما بتعمد القيام بعمل عنيف ضد مسؤول بالدولة. ولم تصدر تصريحات رسمية بعد عن دافع الشاب.

ولم يرد متحدث باسم مكتب ماكرون على طلب للتعليق.

يذكر أن هذه ليست هي واقعة التعدي الأولى من نوعها على ماكرون حيث كان قد تعرض للرشق ببيضة في عام 2017 عندما كان مرشحا للرئاسة، لكن الواقعة السابقة كانت لم تكن خفيفة مثل واقعة اليوم لأن البيضة النيئة في تلك المرة انكسرت على رأس ماكرون.

وفي حزيران/يونيو، صفع رجل ماكرون خلال سيره في جنوب فرنسا. وصدر حكم على الرجل بالسجن أربعة أشهر.

هـ.د/ خ.س (د ب أ، رويترز)