 للمرة الثانية...رشق الرئيس الفرنسي ماكرون ببيضة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2021

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أخبار

للمرة الثانية...رشق الرئيس الفرنسي ماكرون ببيضة

في واقعة جديدة للتعدي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعرض الأخير خلال تواجده في نشاط رسمي للرشق بالبيض على يد شاب يبلغ من العمر 19 عاما. وكان ماكرون قد تعرض لحادث مماثل في 2017.

صورة من الأرشيف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

منذ توليه للرئاسة في فرنسا تعرض ماكرون مرتين للرشق بالبيض. المرة الأولى كانت عام 2017

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين (27 سبتمبر/أيلول 2021) للرشق ببيضة خلال تواجده في معرض للطعام وذلك للمرة الثانية خلال توليه الرئاسة. وأظهرت صور فيديو كيف أن البيضة التي كانت مسلوقة اصطدمت بكتف ماكرون دون أن تنكسر.

وكان ماكرون موجودا بين تجمع بشري في المعرض المقام بمدينة برون القريبة من مدينة ليون عندما رشق شاب19/ عاما/ ماكرون بالبيضة من مسافة قصيرة.

وأعلن الادعاء العام في ليون أن الشاب تم القبض عليه في أعقاب الواقعة على الفور حيث يواجه الشاب اتهاما بتعمد القيام بعمل عنيف ضد مسؤول بالدولة. ولم تصدر تصريحات رسمية بعد عن دافع الشاب.

ولم يرد متحدث باسم مكتب ماكرون على طلب للتعليق.

يذكر أن هذه ليست هي واقعة التعدي الأولى من نوعها على ماكرون حيث كان قد تعرض للرشق ببيضة في عام 2017 عندما كان مرشحا للرئاسة، لكن الواقعة السابقة كانت لم تكن خفيفة مثل واقعة اليوم لأن البيضة النيئة في تلك المرة انكسرت على رأس ماكرون.

وفي حزيران/يونيو، صفع رجل ماكرون خلال سيره في جنوب فرنسا. وصدر حكم على الرجل بالسجن أربعة أشهر.

هـ.د/ خ.س (د ب أ، رويترز)

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    رؤساء دول يتعرضون لمواقف مهينة

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  • Berlusconi mit Gegenstand verletzt (picture alliance / dpa)

    رؤساء دول يتعرضون لمواقف مهينة

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    رؤساء دول يتعرضون لمواقف مهينة

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  • USA Ohio Republikaner Vorwahlen Donald Trump (Reuters/A. P. Berstein)

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    أثناء إلقائه خطاباً في مدينة دايتون بولاية أوهايو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية، نجا الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من اعتداء حاول أحد الحاضرين القيام به لولا تدخل الحراس في آخر لحظة، حسب مصادر إعلامية أمريكية. وقال ترامب للحضور بعد ذلك: "كنت على استعداد له، ولكن من الأسهل بكثير إذا تولى رجال الأمن هذه المهمة". إعداد: عبد الكريم اعمارا


 

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