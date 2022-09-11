للمرة الثالثة.. رئيس ألمانيا الأسبق يتزوج من زوجته بيتينا

بعد علاقة طويلة ومعقدة شهدت العديد من مراحل الارتباط والانفصال، زواج وطلاق. يتزوج رئيس ألمانيا الأسبق كريستيان فولف (63 عاما) من زوجته السابقة بيتينا (49 عاما) و للمرة "الثالثة" بحسب ما ذكره موقع (بيلد) الألماني.

بدأت العلاقة في عام 2006 عندما كان كريستيان فولف في رحلة عمل في ساكسونيا السفلى. ومنذ ذلك الحين، عاش الثنائي علاقة "معقدة" لسنوات طويلة. إذ تزوج كريستيان فولف من بيتينا (الاسم الأول: كورنر) في عام 2008 ، وأنجبا ابنهما في العام نفسه.

وبعد استقالته من منصب الرئيس الاتحادي في شباط/ فبراير 2012 ، وقع زواجهما في أزمة. قالت بيتينا في وقت لاحق، "كزوجين، كنا تحت ضغط كبير منذ البداية". وانفصل الزوجان في كانون الثاني/ يناير 2013 .

ولكن بعد انفصالهما بسنوات، سرعان ما تقرب كريستيان وبيتينا من بعضهما مرة أخرى، وفي أيار/مايو 2015 تزوجا من جديد في كنيسة وسط دهشة عامة كبيرة لعودة الحب بينهما.

لكن الحظ لم يدم طويلا وتطلقا عام 2020. وفي كتابها "مخالف لما اعتقدته". كتبت بتينا لاحقا: "أتعلم ما هو مهم حقا.. مرة أخرى كان لدي شعور مؤلم بأنني في المكان الخطأ".

والآن بعد مرور ثلاث سنوات، يقال إن الزوجين فولف تزوجا مرة أخرى " وهي الثالثة".

لم يكن هذا الخبر مفاجئاً لصديق مقرب للرئيس الأسبق، وقال: "كريستيان يحب بيتينا بجنون. لا يمكنه الابتعاد عنها ولا يريد أيضا. إنها امرأة أحلامه ".

ومع ذلك، لم يتم تأكيد الخبر رسميا. وبحسب موقع "بيلد" ومحطة RTL ، فإن الزوجين لا يرغبان في التعليق علنا. و يقال إن حفل الزفاف قد أقيم في حدائق (Herrenhausen) في هانوفر ، منزل الزوجين.

ر.ض