للمرة الأولى .. نجاح عملية زرع قلب خنزير لإنسان في أمريكا

نجح جراحون أمريكيون للمرة الأولى في زرع قلب خنزير معدل وراثيا لإنسان بالغ. وأعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند في بيان، نجاح عملية الزرع لرجل (57 عاما) يعاني من مرض قلبي عضال من مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند يوم الجمعة الماضية. وقال البيان إن "عملية زرع العضو أثبتت للمرة الأولى إمكانية عمل قلب حيوان معدل وراثيا مثل قلب الإنسان دون أن يرفضه الجسم بشكل فوري".

وأكد المستشفى الذي شهد العملية أن المريض، المقيم بولاية ميريلاند، في حالة جيدة بعد مرور ثلاثة أيام على العملية الجراحية، وأنه سيوضع تحت الملاحظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد ما إذا كانت عملية الزرع أنقذت حياته.

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وكان المريض ديفيد بينيت (57 عاما) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري. وقال بينيت عشيّة العمليّة "إمّا أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش... إنّها خياري الأخير".

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحاً طارئاً لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلاً لعملية الزرع التقليدية.

وقال الجرّاح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إنّ "هذه عملية جراحية رائدة وتقرّبنا خطوة من حلّ أزمة نقص الأعضاء". وأضاف "نتقدّم بحذر، لكنّنا متفائلون أيضاً بأنّ هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفّر خياراً جديداً مهمّاً للمرضى في المستقبل".

خ.س/ع.أ.ج ( د ب أ ، أ ف ب)