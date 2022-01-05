 للمرة الأولى .. نجاح عملية زرع قلب خنزير لإنسان في أمريكا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.01.2022

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منوعات

للمرة الأولى .. نجاح عملية زرع قلب خنزير لإنسان في أمريكا

أعلنت جامعة ميريلاند أنّ جرّاحين أمريكيون نجحوا في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري، في أول عمليّة من نوعها. كيف تقبل المريض القلب؟ وما حالته الصحية بعد العملية؟

أكد المستشفى أن المريض في حالة جيدة بعد مرور ثلاثة أيام على العملية الجراحية

أكد المستشفى أن المريض في حالة جيدة بعد مرور ثلاثة أيام على العملية الجراحية

نجح جراحون أمريكيون للمرة الأولى في زرع قلب خنزير معدل وراثيا لإنسان بالغ. وأعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند في بيان، نجاح عملية الزرع لرجل (57 عاما) يعاني من مرض قلبي عضال من مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند يوم الجمعة الماضية. وقال البيان إن "عملية زرع العضو أثبتت للمرة الأولى إمكانية عمل قلب حيوان معدل وراثيا مثل قلب الإنسان دون أن يرفضه الجسم بشكل فوري".

مختارات

في واحدة من الحوادث الغريبة من نوعها جداً، سرق خنزير بري حقيبة رجل كان يستمتع بحمام شمس في العاصمة الألمانية برلين. الرجل ركض عارياً وراء الخنزيز البري، فيما لم يستطع بعض الناس إخفاء ضحكاتهم.

لأول مرة ثبتت إصابة خنزير بري في ألمانيا بـ "حمى الخنازير الإفريقية"، فأين تكمن خطورة هذا المرض؟ وكيف ينتشر الفيروس؟ وهل يساعد السياج الحديدي على حماية خنازير ألمانيا منه؟ أسئلة مهمة للحد من هذا الوباء الفتاك.

وأكد المستشفى الذي شهد العملية أن المريض، المقيم بولاية ميريلاند، في حالة جيدة بعد مرور ثلاثة أيام على العملية الجراحية، وأنه سيوضع تحت الملاحظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد ما إذا كانت عملية الزرع أنقذت حياته.

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وكان المريض ديفيد بينيت (57 عاما) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري. وقال بينيت عشيّة العمليّة "إمّا أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش... إنّها خياري الأخير".

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحاً طارئاً لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلاً لعملية الزرع التقليدية.

وقال الجرّاح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إنّ "هذه عملية جراحية رائدة وتقرّبنا خطوة من حلّ أزمة نقص الأعضاء". وأضاف "نتقدّم بحذر، لكنّنا متفائلون أيضاً بأنّ هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفّر خياراً جديداً مهمّاً للمرضى في المستقبل".

خ.س/ع.أ.ج ( د ب أ ، أ ف ب)

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    فحص القلب بعيدا عن الجراحة

    عندما يشك الطبيب بأن القلب يعاني من بعض الاضطرابات ينصح المريض بتخطيط القلب باستخدام جهاز التخطيطي الكهربائي للقلب الـ EKG الذي يسجل النشاط الكهربائي لعضلة القلب.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف تنشأ ضربات قلبنا؟

    تنشأ النبضات الكهربائية في عضلة القلب بواسطة خلايا خاصة في العقدة الجيبية الأذينية التي تولد النبضات الكهربائية مسببة دقات للقلب.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    طريقة عمل جهاز التخطيط الكهربائي

    بواسطة الأقطاب الكهربائية يتم التخلص من النبضات الكهربائية الضعيفة عبر الجلد. وتظهر هذه النبضات على شكل منحني على الشاشة أو عند طباعتها.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    تمثيل ضربات القلب على المنحني

    يبين شكل المنحني في جهاز التخطيط الكهربائي للقلب مسار ضربات القلب. في البداية تمر النبضات الكهربائية عبر الأذينين ثم يحدث انقباض في البطينين ومن ثم تقوم عضلة القلب بضخ الدم.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    في جعبته معلومات كثيرة عن القلب وسلامته

    من مسار المنحنيات يمكن للأطباء معرفة الكثير من المعلومات عن الوضع الصحي للقلب، كمثلا إذا كان هناك إصابة بنوبة قلبية أو إعاقة في تدفق الدم وما هو حجم عضلة القلب ومعدل الضربات.

  • EKG

    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف يظهرالرجفان الأذيني على المنحنى

    إذا كانت المسافات غير منتظمة بين المنحنيات، فهذا يعني أن المريض يعاني من الرجفان الأذيني. ما يعني أن تخطيط القلب الكهربائي جزء دائم من الفحوصات الطبية عندما يتعلق الأمر بأوضاع القلب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

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