 للمرة الأولى.. إدارة ترامب تعلن عن محادثات مع الحوثيين | أخبار | DW | 05.09.2019

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أخبار

للمرة الأولى.. إدارة ترامب تعلن عن محادثات مع الحوثيين

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين لـ"إنهاء الحرب في اليمن"، لكنه لم يذكر فيما إذا كانت المحادثات مباشرة أم لا. من جانبهم اعتبر الحوثيون التصريحات الأمريكية "نصراً" لهم.

Jemen | Huthi Rebellen (Getty Images/AFP/STR)

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية اليوم الخميس (الخامس من أيلول/سبتمبر) أنّ واشنطن تجري محادثات مع المتمردين اليمنيين بهدف إيجاد حل "مقبول من الطرفين" للنزاع اليمني. وأوضح شينكر في تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب الرياض: "تركيزنا منصبّ على إنهاء الحرب في اليمن (...) ونحن نجري محادثات (...) مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع يكون مقبولاً من الطرفين".

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دعت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها إلى اليمن للتحقيق في غارات لقوات التحالف بقيادة السعودية، استهدفت مبنى يتخذه الحوثيون سجنا بمدينة ذمار، وأسفرت عن عشرات الضحايا. والصليب الاحمر الدولي يصف الأمر بـ"المفجع" والفظيع". (02.09.2019)

اتهمت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الإمارات العربية، العضو في التحالف العسكري ضد المتمردين الحوثيين، بدعم الانفصاليين الجنوبيين، ما يشكل تحولا جذريا يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية. فمن هم فرقاء هذه الأزمة وماهي أهدافهم؟ (30.08.2019)


وأضاف متحدّثاً في قاعدة عسكرية: "نحن نعمل مع (المبعوث الدولي) مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين". لكن شينكر لم يحدد مكان المحادثات مع الحوثيين، وفيما إذا كانت مباشرة أم لا. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مع الحوثيين المقرّبين من إيران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أفادت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة بصدد الإعداد لمحادثات مباشرة مع المتمردين لمحاولة وضع حد للحرب التي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

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الحرب في اليمن تتسبب بتدمير القطاع الطبي


من جانبهم، رفض الحوثيون تأكيد إجراء محادثات مع إدارة ترامب، لكنهم رأوا في الاعلان الأمريكي "نصراً" لهم. وقال حميد عاصم المسؤول في الجناح السياسي للحوثيين في تصريح لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لا نؤكد ولا ننفي"، وتابع "أن تقول الولايات المتحدة انّها في حوار معنا، فنحن نعتبره نصراً عظيماً، وهو دليل على أنّنا على حق".
وتأتي المبادرة الأمريكية بعدما كثّف الحوثيون في الأشهر الأخيرة ضرباتهم الصاروخية وبطائرات مسيّرة ضد السعودية. كما أنّها تأتي في ظلّ تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أجرى مسؤولون أمريكيون اتصالات مقتضبة مع الحوثيين في حزيران/ يونيو 2015، بعد ثلاثة أشهر من بدء العملية العسكرية للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، بهدف إقناعهم بالمشاركة في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. لكن مؤتمر جنيف، على غرار جولات مفاوضات أخرى، لم ينجح في وضع حد للنزاع اليمني.

من جانب آخر صرح مسؤول يمني لرويترز بأن مسؤولين من الحكومة اليمنية بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات في مدينة جدة السعودية بهدف إنهاء القتال في عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن. وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه: "بدأت محادثات غير مباشرة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الجانب السعودي، الموقف صعب للغاية ومعقد لكننا نتمنى تحقيق بعض التقدم".

م.ع.ح/ع.ج (أ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

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