 للعمل المكتبي مخاطر كبيرة والحلول قد تكون ممتعة! | عالم المنوعات | DW | 22.06.2019

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منوعات

للعمل المكتبي مخاطر كبيرة والحلول قد تكون ممتعة!

للأعمال المكتبية مخاطر جمة، هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة. إذ تبين أن أكثر من نصف العاملين الألمان يتخذون أوضاعاً جسدية غير صحية أثناء العمل، ما يترتب عليه مخاطر صحية. إليك بعض الحلول السهلة والممتعة من أجل صحة أفضل.

Symbolbild - Hexenschuss (Colourbox)

كشفت دراسة حديثة أن نصف  العاملين الألمان تقريبا، يتخذون أوضاعا جسدية غير صحية أثناء العمل. وأظهرت الدراسة، التي أجراها الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، تحت عنوان "مؤشر الاتحاد للعمل الجيد 2018"، أن 52% من العاملين في ألمانيا يعملون مطولا للغاية (30%) أو في أغلب الأحيان (22%)، وهم في أوضاع جسمانية غير مناسبة، من بينها الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة أو الاضطرار إلى الاتكاء على الركبتين أو التواجد في أماكن ضيقة.

مختارات

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هل أنت ممن يستخدمون هواتفهم وتصفح الانترنت لدى قضاء حاجتهم في دورة المياه؟ إذن عليك أن تحذر من استمرارك في هذا السلوك، وذلك لأسباب صحية وأخرى أمنية! تعرّف عليها في هذا التقرير، الذي يستتند على دراسة علمية وآراء أطباء. (01.06.2019)

وبحسب بيانات الدراسة، التي نشرتها صحيفة شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، الصادرة اليوم السبت (22 يونيو/ حزيران 2019)، تنطوي الحياة اليومية في العمل على أعمال جسدية صعبة بالنسبة لنحو ثلث العاملين في البلاد حتى في عصر الرقمنة المتقدمة. وشملت الدراسة 8011 عاملا في أنحاء ألمانيا.

مخاطر العمل المكتبي أكبر مما يتوقع

وفي نفس السياق، يعد الجلوس لفترة طويلة في المكتب من بين أكثر الأوضاع الجسدية غير المناسبة في العمل، ما يتسبب في مشاكل صحية كثيرة على المدى الطويل. ويشير موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن عواقب الجلوس كثيراً في العمل لا تنحصر فقط على الصحة، بل تمتد أيضاً إلى نظام الرعاية الصحية والشركات، التي تخسر الكثير من الأموال نتيجة لذلك.

وأكد نفس الموقع الألماني أن الجلوس طويلاً في العمل، يؤثر أيضاً على الصحة النفسية، فقد ذكرت دراسة إسبانية سابقة أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 42 ساعة في الأسبوع جلوساً، يرتفع خطر إصابتهم بمرض نفسي بنسبة 31 في المائة، وذلك لأن قلة الحركة تجعلهم متعبين.

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الجلوس الطويل يسبب المرض!

حلول بسيطة وممتعة

في المقابل، ذكرت مواقع ألمانية متخصصة أنه يمكن التعامل بفعالية مع مخاطر الجلوس لساعات في العمل، بالاعتماد على بعض الخطوات البسيطة.

وبحسب ما أورد موقع "manpower" فإن النهوض من كرسي المكتب والمشي لمدة خمس دقائق بعد كل ساعة جلوس على المكتب يساعد المرء على  الحصول على طاقة أكثر تساعده على أداء مهامه في العمل كما يشعر المواظب على هذا التمرين بتعب أقل أثناء العمل.

كما أن اختيار كرسي مناسب للظهر يعطي كذلك أريحية كبيرة لباقي أعضاء الجسم، إذ يجب أن يكون كرسي مكتب العمل ضمن ارتفاع جيد بحيث لا يتسبب بضرر للعمود الفقري، الذي قد يُعاني في حال الجلوس بكيفية خاطئة.

كذلك من المهم  القيام ببعض الأنشطة الرياضية في وقت استراحة الغذاء، حيث يساعد ذلك الجسم على شحن البطارية الخاصة به، فممارسة بعض تمارين "اليوغا" مثلا يعد أمرا مفيدا جداً للصحة كما أنه يضفى على الحياة المكتبية الرتيبة بعضا من المتعة.

ر.م/ع.أ.ج

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    نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    التشنج العضلي وأهم أسبابه

    العمل أمام الكمبيوتر يجبرنا على اتخاذ وضعية متشنجة لساعات طويلة، فالأيدي على لوحة المفاتيح والأعين تركز على الشاشة.

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    نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    كيف يحدث التشنج

    وأثناء الجلوس أمام الكومبيوتر تبقى عضلات الكتف والرقبة مشدودة طوال الوقت، فيما يتباطؤ تدفق الدم إليها، وبالتالي تقل نسبة الأكسجين التي تصلها، ما يؤدي إلى تصلب العضلات والتصاقها ببعضها، كما تتداخل مكوناتها بشكل لا تستطيع الخلاص منه.

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    نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    مخاطر التشنج

    يجب التصرف بسرعة عند حدوث أول التصلبات، وإلا قد يصاب المرء بصداع قوي، وهنا ينصح الأطباء بممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من هذه التصلبات بسرعة.

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    نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    تمرين مدّ العضلات المتشنجة

    اقبض بيدك بكل قوة داخل العضلة ويمكن تطبيق ذلك على عضلات الرقبة، إذ يمكن الضغط على تلك العضلات بالإبهام والسبابة من الأعلى إلى الأسفل، كما يمكن للمرء إمالة الرأس إلى الجانب، أي ملامسة الأذن اليسرى للكتف الأيسر، وفي نفس الوقت مدّ اليد اليمنى إلى الأسفل، بحيث يحصل شدّ على طول محور الكتف والرقبة. كما يجب المحافظة على التنفس بارتخاء لمدة 20 أو30 ثانية، ومن ثم العودة إلى الوضع الطبيعي ببطء.

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    نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    طريقة فك التشنجنات في المنزل

    من يحمل التصلب من العمل إلى المنزل، عليه بحمام كامل أو الاغتسال بالماء الحار.

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    نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    وسائل آخرى للعلاج ذاتيا

    إحدى الوسائل المنزلية الجيدة هي اللفة الساخنة، ويتم صنعها بطي منشفة على طولها ومن ثم لفّها وصب الماء الساخن عليها بحذر، فتندفع الحرارة الرطبة إلى الخارج وتخفف من تصلب العضلات. لكن العلاج الذاتي له حدوده.

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    نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    متى تصبح زيارة الطبيب ضرورية

    عندما يكون المرء مقيداً في حركته ويصبح الترنح واضحاً، إضافة إلى تنميل في الذراعين واليدين، عندها لابد من زيارة الطبيب. ولنقي أنفسنا من تصلب العضلات فما علينا إلا الالتزام بممارسة الرياضة والحركة.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

تقلص العضلات ظاهرة شائعة جداً، خاصة عند من تفرض عليهم ظروف عملهم الجلوس أو العمل بوضعية ثابتة لفترة طويلة. نقدم إليكم بعض النصائح للتعامل مع هذه الآلام الشديدة. (08.09.2013)  

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الجلوس الطويل يسبب المرض!  

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