للدراسة في ألمانيا.. نصائح ذهبية لتعلم اللغة للطلبة الجدد

اللغة الألمانية هي اللغة التي تدرس بها كافة التخصصات الدراسية في أغلب الجامعات الألمانية، ولهذا هي شرط أساسي من أجل بدء الطلبة الأجانب دراستهم الجامعية في ألمانيا. ويستطيع الطلبة الأجانب الذين وصلوا ألمانيا ويرغبون في إثبات إجادة اللغة الألمانية من أجل الدراسة في الجامعات، اجتياز امتحان السنة التحضيرية المعروف باسم Feststellungsprüfung أو امتحان DSH أو امتحان Test DaF، والتي تختبر من خلالهم كل من مهارات القراءة والاستماع والتواصل لدى الطالب. ويمكّن موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD الطلبة من تحديد مستواهم في اللغة الألمانية.

كما يمكن الاطلاع من خلال الموقع نفسه أيضاً على دورات اللغة الألمانية المختلفة في ألمانيا وكافة المعلومات حول الامتحانات النهائية. أما التخصصات الدراسية الدولية، فيمكن التسجيل بها من دون الحصول على شهادة اللغة الألمانية وتشترط في مقابل ذلك إثبات إتقان لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية.

ومن أجل الاطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص الجامعات والتخصصات، التي تحتاج إلى إثبات اللغة الألمانية من أجل التسجيل بها وكذلك التخصصات الدراسية الدولية، يرجى من الطلبة الأجانب التواصل مع المكتب الدولي التابع للجامعة أو زيارة كل من موقعي الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD والدراسة في ألمانيا.

كيف تجد دورة اللغة المناسبة؟

قد يجد بعض الطلبة الأجانب صعوبة في إيجاد واختيار دورة اللغة الألمانية المناسبة لهم، وقد يأخذ منهم ذلك في بعض الأحيان الكثير من الجهد والمال من دون الحصول على النتيجة المنشودة. لهذا يُنصح بالبدء في البحث المبكر عن دورات اللغة الألمانية فور الوصول إلى ألمانيا. وهناك العديد من الطرق أمام الطلبة لتحسين مهارتهم في اللغة الألمانية، أهمها الالتحاق بدورات اللغة الألمانية في المدارس والمعاهد الخاصة.

ومن أشهر هذه المعاهد معهد غوته، الذي لديه فروع منتشرة في مختلف أنحاء ألمانيا. يقدم المعهد مجموعة متنوعة من الدورات للأجانب الذين يرغبون في تعلم اللغة الألمانية في ألمانيا.

مشاهدة الفيديو 02:23 10 تعلم الألمانية – Deutschtrainer

بالإضافة إلى هذه الدورات الدراسية داخل المعهد، يوفر موقع المعهد على الإنترنيت من خلال منصة Deutschforum تعلم اللغة الألمانية بشكل تفاعلي مع دارسي اللغة الآخرين عبر الإنترنت وبشكل مجاني. كما يوفر موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD قاعدة بيانات تضم مختلف دورات اللغة الألمانية في مختلف المدن الألمانية.

وتمنح بعض الجامعات الألمانية من خلال منح للدورات الصيفية الطلبة الأجانب فرصة الحصول على تعلم اللغة الألمانية وكذلك التعرف على ثقافة هذا البلد. ويمكن للطلبة الأجانب التسجيل في هذه الدورات الصيفية المقدمة من الجامعات الألمانية عن طريق موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD. هناك أيضاً مؤسسة (FaDaF) المختصة في تعليم اللغة الألمانية وخاصة للطلاب الأجانب، كما تعمل أيضاً على تعزيز التقارب الثقافي بينهم وبين الطلبة الألمان.

يفضل بعض الطلبة تعلم اللغة الألمانية بشكل ذاتي سواء في المنزل أمام شاشة الكمبيوتر أو من خلال أجهزة المحمول الذكية. هناك دورات تعليمية مختلفة للغة الألمانية على الإنترنيت، ولهذا قد يجد الطالب نفسه أمام صعوبة اختيار الدورة المناسبة والجيدة من أجل تحسين مهاراته اللغوية. ولهذا ينصح موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD الطلبة الراغبين في دراسة اللغة الألمانية عن طريق الإنترنت بالاستعانة بالبرامج التعليمية المقدمة من صفحة DW لتعليم اللغة الألمانية.

الموقع يقدم باقة متنوعة ومختلفة من الدوارات التعليمية الإلكترونية والتفاعلية، التي تساعد الطلبة الأجانب على اكتساب وتحسين مهارات اللغة بشكل مشوق ومسلي ويتناسب مع كافة الاهتمامات والميول. أحدث هذه البرامج التعليمية على صفحة DW، "طريق نيكو"، وهو عبارة عن موقع تفاعلي متعدد الوسائط يمكّن الطالب من تعلم اللغة الألمانية بشكل مجاني.

ويتضمن الموقع التعليمي أكثر من 300 مادة مزود بمقاطع فيديو وأكثر من 14 ألف تمرين. ومن مميزات الموقع بالإضافة إلى سهولة الدخول إليه عن طريق الحواسيب وأجهزة المحمول الذكية، إمكانية تعلم اللغة الألمانية بلغة الأم للطالب، إضافة إلى أنه يتوجه لكافة المستويات التعليمية بدءاً من الصفر وصولا إلى المستويات المتقدمة.

برامج تعليمية على DW

إضافة إلى موقع "طريق نيكو" توفر صفحة DW لتعلم اللغة الألمانية برامج تعليمية أخرى متنوعة تعتمد بشكل أساسي على تقنية الوسائط المتعددة والتطبيقات التفاعلية ومنها: التعلم عبر الملفات الصوتية للأخبار المقروءة ببطء، وتعلم كلمات ألمانية جديدة من الحياة اليومية والتعلم عن طريق متابعة مسلسل تلفزيوني باللغة الألمانية "تعلم الألمانية مع جوجو وأصدقائها".

فضلاً عن ذلك هناك الدرس التعليمي " تعلم الألمانية مع فرقة الهيب هوب Einshoch 6" وبرنامج لعبة المغامرات "Ticket nach Berlin". كما يتيح الموقع التفاعلي "تعلم في الويب 2.0" للطلبة الأجانب التعرف على دارسي اللغة الألمانية الآخرين وتعلم اللغة بشكل تفاعلي.

الخيار الآخر هو العثور على شريك لممارسة التحدث باللغة الألمانية والمسمى بـ Der Tandempartner، وهو الخيار الأمثل لمن لا يريد تحسين لغته الألمانية فقط وإنما أيضًا التعرف على الناطقين بها وثقافة البلد. ويمكن العثور على هذا الشريك إما عن طريق Studentenwerke أو المكاتب الدولية أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان ملوك/ ع.أ.ج