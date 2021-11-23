للحفاظ على نعومة وجودة الملابس الصوفية إليك هذه الحيل!

فصل الشتاء والبرد هو وقت ارتداء الملابس الصوفية. ولا يوجد أجمل من درء البرد القارس بكنزة صوفية ناعمة. بيد أن الملابس الصوفية لا تحافظ على نعومتها كما كانت وقت الشراء، ويبدأ بعضها في التسبب بالحكة وتهيج الجلد. موقع بونته الألماني يقدم خمس حيل بسيطة للحفاظ على ملابسنا ناعمة ومنعها من التلف وخدش الجسم.

قم بتهوية السترات الصوفية بدلًا من غسلها

نظرًا لأن الصوف الرقيق يمكن أن يتلف في الغسالة، يفضل دائما تهوية الملابس الصوفية على المنشر، وعدم تعريضها للغسيل المتكرر، بهذه الحالة يحافظ الصوف على حالته الأصلية، ويبقى ناعما كما هو في المتجر.

في حال الغسل اليدوي اشطف الثوب مرتين، واضغط على الماء ليخرج. لا تفرك الثوب أو تعصره مطلقًا، حيث يمتد الصوف المبلل بسهولة.

منظفات خاصة بالصوف

عادة، بعد فترة من الوقت، يكون هناك بقع وأوساخ، وهو ما يتوجب وضعها في الغسالة. في هذه الحالة، يجب عليك التأكد من أنك تستخدم منظفات مناسبة للصوف، ولا تسبب تلفه. المنظفات الخاصة بالصوف يجب أن تكون لطيفة على الألياف الحساسة. استخدام مواد تنظيف أو معطرات غير مناسبة ستؤدي لتلف الملابس الصوفية وجعلها تبدو وكأنها منفوشة.

بلسم الشعر للصوف

إذا كنت لا تريد شراء منعمًا خاصًا، بسبب ثمنه، يمكنك وضع قليل من البلسم الذي تستخدمه للعناية بشعرك على الصوف، قبل غسله. فالصوف الطبيعي في كثير من الحالات ليس إلا شعر الحيوانات. وإذا أصبح شعرك ناعمًا بشكل خاص بعد استخدام البلسم، فإن هذا ينطبق أيضًا على سترة الصوف الخاصة بك.

يجب خلط جزء من البلسم مع الماء الدافئ ومقدار من الخل. ووضعه على الملابس قبل الغسل.

استخدم برنامج غسيل الصوف

بغض النظر عما إذا كنت تقوم بتنظيف سترتك بفرشاة في الحوض أو تضعها في الغسالة، في كلتا الحالتين يمكن أن تصبح قطعة الملابس متشابكة وبالتالي تصبح مشوشة بشكل خاص. من الأفضل تنظيفه بلطف في دورة صوف خاصة.

التجفيف اليدوي

لا تستخدم المجفف، أنشر الملابس الصوفية لتجف في الهواء. يفضل تخزين الملابس في مكان مظلم وبارد.

ع.أ.ج/ز.أ.ب