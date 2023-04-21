للتغلب على التعب المزمن.. أغذية تمدك بالطاقة وتغنيك عن المنبهات

كثيرون لا يستطيعون تحقيق التوازن بين العمل والرياضة والراحة والاسترخاء ويشعرون بتعب مزمن. ولهذا يلجؤون إلى المشروبات التي تحتوي على المنبهات وخاصة القهوة. لكن هناك أطعمة تغني عن المنبهات وتزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها، حسب ما نقله موقع "فيت فور فن" (Fit for fun) الألماني عن خبيرة التغذية، جيس بلير، التي تنصح بالأطعمة السبعة التالية:

بذور اليقطين:

بذور اليقطين تساعد في التغلب على التعب الدائم، نظرا للكثير من المواد المغذية التي تحتويها، ومنها البروتين والأحماض الدهنية أوميغا 3، وفيتامينات B1, B2, B5, B6، والمعادن مثل المنغنيز والنحاس والحديد والمغنسيوم والفوسفور. وكل هذه العناصر تدعم بعضها وتقوي جهاز المناعة وتمد الجسم بالطاقة.

الأفوكادو:

الأفوكادو غني بالعناصر الغذائية ولاسيما البروتين الذي يمدنا بالطاقة طويلة الأمد، كما أنه يحتوي على الدهون الصحية التي تجعل المرء يشعر بالشبع. وتقول خبيرة التغذية جيس بلير إن "إضافة الأفوكادو إلى وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء (أو الوجبات الثلاث) يمكن أن يساعد في مواجهة انخفاض نسبة الطاقة".

الموز:

يمد الموز الجسم بالبوتاسيوم والكربوهيدرات، وبالتالي بالطاقة الكافية للشعور بالنشاط، حسب بلير، التي تنصح بعدم الاستغناء عن الموز نظرا لغناه بالفيتامينات والمعادن والألياف.

نصائح بسيطة للتغلب على التعب

الأسماك الغنية بالدهون:

سمك السلمون والأسماك الأخرى المدهنة غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وهذه الأسماك "لا تمد الجسم بالطاقة عند الشعور بالتعب فقط، وإنما تساعد الجسم أيضا ضد الالتهابات التي يمكن أن تكون سببا للشعور بالتعب"، حسب ما ينقل موقع "فيت فور فن" عن بلير. كما أن تناول الأسماك الغنية بالدهون يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومفيد للجلد أيضا.

المكسرات والبذور:

البذور والمكسرات غنية بالبروتين والدهون الصحية، لذلك فهي مصدر جيد للطاقة. وهي مفيدة للجلد والقلب وتمنح الجسم مزيدا من الطاقة.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الثيوبورمين، وهي مادة تمد الجسم بالطاقة، حسب خبيرة التغذية جيس بلير التي تقول "إن الثيوبورمين يوفر الطاقة من دون الانهيار اللاحق كما يحصل بعد شرب القهوة مثلا".

البيض:

سواء تناول المرء البيض مقليا أو مسلوقا فإنه مفيد ويساعد في التغلب على الشعور بالتعب، وحسب بلير فإن البروتين وفيتامينات B التي يحتويها البيض توفر "مصدرا للطاقة طوال النهار".

والآن بعد التعرف على هذه الأطعمة التي يمكن أن تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتساعدك في التغلب على الشعور بالتعب، هل ستستغني عن شرب القهوة وخاصة في الصباح؟

ع.ج