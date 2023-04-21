 للتغلب على التعب المزمن.. أغذية تمدك بالطاقة وتغنيك عن المنبهات | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.04.2023

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صحة

للتغلب على التعب المزمن.. أغذية تمدك بالطاقة وتغنيك عن المنبهات

عندما نشعر بالتعب أثناء النهار نحاول التغلب على ذلك بالمشروبات التي تحتوي على المنبهات وخاصة القهوة. لكن هناك أطعمة صحية تساعد في التغلب على الشعور بالتعب المزمن وتمد الجسم بالطاقة اللازمة، إليك أبرزها في هذا التقرير:

أفوكادو وحبات اللوز

الأفوكادو والمكسرات من الأطعمة الصحية التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد في التغلب على التعب

 كثيرون لا يستطيعون تحقيق التوازن بين العمل والرياضة والراحة والاسترخاء ويشعرون بتعب مزمن. ولهذا يلجؤون إلى المشروبات التي تحتوي على المنبهات وخاصة القهوة. لكن هناك أطعمة تغني عن المنبهات وتزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها، حسب ما نقله موقع "فيت فور فن" (Fit for fun) الألماني عن خبيرة التغذية، جيس بلير، التي تنصح بالأطعمة السبعة التالية:

مختارات

بدلاً من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لزيادة السيروتونين، وهو العنصر المسؤول على تعديل حالتك المزاجية!

بذور اليقطين:

بذور اليقطين تساعد في التغلب على التعب الدائم، نظرا للكثير من المواد المغذية التي تحتويها، ومنها البروتين والأحماض الدهنية أوميغا 3، وفيتامينات B1, B2, B5, B6، والمعادن مثل المنغنيز والنحاس والحديد والمغنسيوم والفوسفور. وكل هذه العناصر تدعم بعضها وتقوي جهاز المناعة وتمد الجسم بالطاقة.

الأفوكادو:

الأفوكادو غني بالعناصر الغذائية ولاسيما البروتين الذي يمدنا بالطاقة طويلة الأمد، كما أنه يحتوي على الدهون الصحية التي تجعل المرء يشعر بالشبع. وتقول خبيرة التغذية جيس بلير إن "إضافة الأفوكادو إلى وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء (أو الوجبات الثلاث) يمكن أن يساعد في مواجهة انخفاض نسبة الطاقة".

الموز:

يمد الموز الجسم بالبوتاسيوم والكربوهيدرات، وبالتالي بالطاقة الكافية للشعور بالنشاط، حسب بلير، التي تنصح بعدم الاستغناء عن الموز نظرا لغناه بالفيتامينات والمعادن والألياف.

نصائح بسيطة للتغلب على التعب

الأسماك الغنية بالدهون:

سمك السلمون والأسماك الأخرى المدهنة غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وهذه الأسماك "لا تمد الجسم بالطاقة عند الشعور بالتعب فقط، وإنما تساعد الجسم أيضا ضد الالتهابات التي يمكن أن تكون سببا للشعور بالتعب"، حسب ما ينقل موقع "فيت فور فن" عن بلير. كما أن تناول الأسماك الغنية بالدهون يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومفيد للجلد أيضا.

المكسرات والبذور:

البذور والمكسرات غنية بالبروتين والدهون الصحية، لذلك فهي مصدر جيد للطاقة. وهي مفيدة للجلد والقلب وتمنح الجسم مزيدا من الطاقة.

الشوكولاتة الداكنة:

 تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الثيوبورمين، وهي مادة تمد الجسم بالطاقة، حسب خبيرة التغذية جيس بلير التي تقول "إن الثيوبورمين يوفر الطاقة من دون الانهيار اللاحق كما يحصل بعد شرب القهوة مثلا".

البيض:

سواء تناول المرء البيض مقليا أو مسلوقا فإنه مفيد ويساعد في التغلب على الشعور بالتعب، وحسب بلير فإن البروتين وفيتامينات B التي يحتويها البيض توفر "مصدرا للطاقة طوال النهار".

والآن بعد التعرف على هذه الأطعمة التي يمكن أن تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتساعدك في التغلب على الشعور بالتعب، هل ستستغني عن شرب القهوة وخاصة في الصباح؟

ع.ج

  • Glastasse mit Tee und Beuteln (Colourbox)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الشاي الأسود أو الأخضر

    بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.

  • Heizen in Deutschland - Thermostat (picture alliance/dpa/O. Spata)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تقليل حرارة الغرفة

    قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

  • Frühling in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    جولة في الهواء الطلق

    الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

  • ISM 2019 - Sexistische Süßigkeiten (DW/Z. Abbany)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تجنب السكريات

    حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

  • Fotolia Frau Kopfhörer (Andreas Gradin/Fotolia.com)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الموسيقى مصدر للسعادة

    يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.

  • Wassertreten Kneipp (picture-alliance/dpa)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تيار الماء البارد

    سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.