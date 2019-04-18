للبيع على إيباي.. عظام لديناصور صغير عمره 68 مليون سنة!

إلى جانب الكثير من الملابس والكتب والإكسسوارات الجديدة يجد من يتصفح موقع "إيباي" الشهير على الإنترنت الكثير من الأشياء الغريبة ككيس لهواء إحدى المدن أو الجزر. لكن في سابقة غريبة عرض أحد هواة جمع التحف الأمريكيين آلان ديتريتش فرصة لشراء أجزاء من هيكل عظمي لصغير ديناصور من نوع "تيرانوصور ريكس" المعروف بملك السحالي، مقابل 2.95 مليون دولار.

مشاهدة الفيديو 00:53 شارك سادس ديناصور يُكتشف في مصر إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2s7MJ صوراصورس - سادس ديناصور يُكتشف في مصر

وبدأ ديتريتش المزاد نهاية شباط/ فبراير الماضي كاتباً أن هذه هي "الأحفورة الوحيدة في الوجود" التي تم اكتشافها لصغير هذا الديناصور، لكنه حجب ظهور العروض التي يتقدم بها المشاركون في المزاد، ولم يحدد موعداً نهائياً له.

وفي هذا السياق أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن آلان ديتريتش ليس من علماء الأحياء، بيد أنه يهتم بعصور الديناصورات ويعد من أشهر "صيادي الهياكل" في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب مجلة "ساينس" العلمية فقد تم اكتشاف الحفرية عام 2013 على ملكية خاصة في ولاية مونتانا الأمريكية ويرجع عمرها إلى 68 مليون سنة. وكانت معروضة على سبيل الإعارة لمدة عام في متحف التاريخ الطبيعي بجامعة كانساس في لورانس الأمريكية. يُذكر أن المتحف أوضح في تغريدة على تويتر أنه ليس لديه أي صلة بعملية بيع الحفرية.