 للاستفادة من الأطعمة منتهية الصلاحية.. إليك هذه النصائح! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.03.2022

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منوعات

للاستفادة من الأطعمة منتهية الصلاحية.. إليك هذه النصائح!

يتم سنوياً التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها. خبراء تغذية من ألمانيا يقدمون عدة طرق مبتكرة لاستخدام هذه المواد رغم انتهاء صلاحيتها. فما هي هذه الطرق؟ ومتى يجب القيام بها؟

تقليل الفاقد من الطعام يقلل من التخلص منه عبثا

تقليل الفاقد من الطعام يقلل من التخلص منه عبثا

تجاوز الزبادي الموجود في الثلاجة تاريخ الصلاحية بأسبوعين. هل يعني هذا التخلص منه؟ يجيب خبراء التغذية الألمانية على هذا السؤال بالنفي، إذ تقول يانينا ديلب من مبادرة "أفضل من أن يتم التخلص منها": "إذا ما كان يبدو جيداً من حيث الشكل والرائحة والمذاق، يمكن تناوله".

مختارات

ليس كل طعام صحي. فهناك أطعمة تمثل خطورة على الصحة، بينها أطعمة قد تكون سهلة التحضير أو لها شعبية. إنها تمثل خطرا يتم تجاهله ومن الأفضل أن يتخلى المرء عنها. نتعرف في هذا الموضوع على أخطر خمسة أطعمة في العالم.

أظهر تقرير جديد لمكتب التغذية العالمي أن قرابة نصف سكان الأرض يتبعون نظاماً غذائياً سيئاً، سواء بالإفراط في تناول الطعام أو تناوله بأقل من المعدل. وذلك في مؤشر على فشل عالمي في تحقيق أهداف الألفية لمنظمة الصحة العالمية.

تساعد بعض الشركات المستهلك في اتخاذ القرار بالإشارة إلى موعد "يفضل الاستخدام قبله"، وكذلك إلى تاريخ الصلاحية. وتقول ديلب: "التاريخ الذي يفضل استخدام المنتج قبله ليس تاريخ التخلص من المنتج الغذائي، وبالتالي نرحب بالمبادرات التي تساعد في توضيح ذلك".

فيما يلي بعض اقتراحات الخبراء بشأن كيفية استخدام بعض المنتجات التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها:

البطاطا: هل لديك كمية من البطاطا المنسية التي نبتت لها براعم؟ لا يزال بالإمكان استخدامها كبطاطا مهروسة بالكريمة رائعة.

زيت الطهي: يمكن الحفاظ على زيت الطهي طازجاً لفترة طويلة بإبقائه في الثلاجة بعد فتحه. لكن إذا ما بدأ يتجمد، لا تقلق، فهذا يحدث جراء البرودة وسوف يعود إلى طبيعته مجدداً إذا ما ظل قليلاً خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.

البيض: لا يجب أن ينتهي الحال بالبيض منتهي الصلاحية في سلة المهملات. فربما لم يعد ملائماً لاستخدامه في إعداد الأطباق التي يكون فيها طازجاً، ولكن ما يزال ممتازاً للخبز. لاختبار مدى صلاحية البيض، ضعه في كوب مليء بالماء. البيضة الطازجة سوف تغرق وترقد على جانبها. لكن إذا ما وقفت بشكل مستقيم في قاع الكوب، فسوف تكون أقدم قليلاً، ولكن ما يزال بالإمكان استخدامها. وإذا ما طفت على وجه الكوب فيجب التخلص منها.

ر.م/ ع.أ.ج

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