أنا لينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا في حوار ودي مع نظيرها الهندي سيبراهمانيام جايشانكار. بالإضافة إلى مشاركاتها المخططة ضمن جلسات مؤتمر ميونيخ، تعتبر بيربوك من أكثر الشخصيات التي تعقد لقاءات على هامش المؤتمر، الذي تشارك فيه وفود من 180 دولة ضمنهم أكثر من 60 وزير خارجية و50 من رؤساء دول وحكومات.