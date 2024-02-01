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الحرب بين إسرائيل وحماسالغزو الروسي لأوكرانياالتغيرات المناخية
14 صورة
سياسةألمانيا
منصف السليمي
١٧ فبراير ٢٠٢٤
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منصف السليمي صحفي في مؤسسة DW الألمانية، خبير بالشؤون المغاربية