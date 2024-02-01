لقطات ووجوه تحت الأضواء من ميونيخ ومؤتمر الأمن العالمي
فيما تُوجه الأنظار في العالم لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبحث قضايا وأزمات ساخنة، يهتم زوار المدينة وسكانها بأمور أخرى. وثمة فئة من السكان والتجار تتأثر حياتهم اليومية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
"مرحبا في بافاريا" .. قطعة حلوى ترحيبية بنائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس
"مرحبا في بافاريا" كتبت على قطعة حلوى تقليدية بولاية بافاريا قدمها رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر ترحيبا بنائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس لدى وصولها إلى ميونيخ للمشاركة مؤتمر الأمن. الهدية كما تظهر الصورة أثارت إعجاب ومفاجأة كمالا هاريس. 2024.02.15
كمالا هاريس ترأست الوفد الأمريكي وكان الأكبر في مؤتمر الأمن
كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ترأست وفد بلادها وكان الأكبر في مؤتمر الأمن بميونيخ، تعتبر من أكثر الشخصيات التي سُلطت عليها الكاميرات والأضواء سواء خلال خطابها في اليوم الأول للمؤتمر أو خلال تنقلاتها بين قاعات المؤتمر وأروقة فندق بايرشه هوف الذي يحتضن المؤتمر. الإجراءات الأمنية المشددة أيضا كانت تحيط كل تحركاتها.
فندق بايرشه هوف التاريخي في قلب مدينة ميونيخ
يحتضن فندق بايرشه هوف التاريخي في ميدان برومناده بلاتس Promenadeplatz في قلب المدينة القديمة بميونيخ سنويا مؤتمر الأمن العالمي. يعتبر الفندق من أشهر الفنادق في ألمانيا، وهو مصمم بالطراز التقليدي للمعمار وتتوزع أجنحته بطريقة توفر فضاءات فسيحة ولكن في نفس الوقت تتفرع إلى أجنحة مغلقة للقاءات السياسيين والشخصيات الكبيرة التي يستقبلها بشكل مستمر.
نقطة إلتقاء يفضلها عدد من الشخصيات المشاركة في مؤنمر ميونيخ
يوجد هذا المقهى بالطابق الأول في فندق بايرشه هوف، وهو عبارة عن نقطة التقاء يفضلها عدد من الشخصيات المشاركة في مؤتمر ميونيخ لعقد اتصالات ولقاءات جانبية تتم فيها أحيانا اتفاقات أو تسويات مهمة.
أنا لينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا في حوار ودي مع نظيرها الهندي
أنا لينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا في حوار ودي مع نظيرها الهندي سيبراهمانيام جايشانكار. بالإضافة إلى مشاركاتها المخططة ضمن جلسات مؤتمر ميونيخ، تعتبر بيربوك من أكثر الشخصيات التي تعقد لقاءات على هامش المؤتمر، الذي تشارك فيه وفود من 180 دولة ضمنهم أكثر من 60 وزير خارجية و50 من رؤساء دول وحكومات.
رسالة بارينبويم - سعيد الموسيقية للإسرائيليين والفلسطينيين
فرقة موسيقية من أكاديمية بارينبويم-سعيد الموسيقية بألمانيا، قدمت عرضا أمام المشاركين في مؤتمر الأمن. الأكاديمية التي يدرس بها طلاب إسرائيليون وفلسطينيون، وجهت من خلال عرضها الموسيقي في ميونيخ رسالة سلام إلى الشرق الأوسط في فترة عصيبة وحرب دامية في غزة بين إسرائيل وحماس. 2024.02.16
زوجه المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن
تلقت زوجة أليكسي نافالني تعازي رؤساء عدد كبير من الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ. يوليا نافالنايه ألقت في المؤتمر كلمة مؤثرة وأكدت أن وفاة زوجها في سجن روسي يقتضي ضرورة "معاقبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"محاسبته شخصيًا على الفظائع" التي ارتكبت بحق المعارض الروسي. 2024.02.16
"بوتين هو القاتل" ـ شعار رفعه متظاهرون في ميونيخ
أمام القنصلية الروسية في ميونيخ، تجمع مئات من النشطاء للتعبير عن حزنهم لوفاة المعارض الروسي إليكسي نافالني في سجنه في روسيا. ورفعوا لافتات "بوتين هو القاتل". وأمام مؤتمر ميونيخ قالت زوجته يوليا نافالنايا "أودّ أن يعلم بوتين وجميع موظفيه (...) أنهم سيُعاقبون على ما فعلوه ببلدنا وبعائلتي وبزوجي". 2024.02.16
أية الله علي خامنائي في مجسم يحمل قنبلة نووية
نظم نشطاء إيرانيون معارضون في تظاهرة على مقربة من مقر مؤتمر ميونيخ للأمن، رفعوا خلالها شعارات تندد بالقمع في إيران وخطورة حيازة نظام الملالي على سلاح نووي. المتظاهرون حملوا مجسما للمرشد الأعلى الإيراني أية الله علي خامنائي وبين ذراعيه قنبلة نووية. 16.02.2024
تنتشر الحواجز الأمنية في كافة الشوارع والأزقة التي تحيط بمقر مؤتمر ميونيخ للأمن
تنتشر الحواجز الأمنية في كافة الشوارع والأزقة التي تحيط أو توصل إلى فندق بايرشه هوف مقر مؤتمر ميونيخ للأمن. وتشمل إجراءات الإغلاق المحلات التجارية. كما تزدحم حركة المرور أو تتوقف أحيانا بسبب الإجراءات الأمنية وخصوصا عند مرور قوافل كبار الوفود والتي يتألف بعضها أحيانا من أكثر من عشرين سيارة. وحسب بيانات شرطة ميونيخ يشارك حوالي خمسة آلاف شرطي في تأمين المؤتمر. 2024.02.16
أصحاب السيارات ومحاذير الوقوف في مناطق محظورة
إحدى أسباب المزاج السيء بموازاة مؤتمر ميونيخ أولئك الذين تتأثر حياتهم اليومية بالإجراءات الأمنية الخاصة بالمؤتمر. بحسب تقرير لشركة ميونيخ هناك حوالي 150 من أصحاب السيارات كل عام يتركون سياراتهم في إحدى المناطق المحظورة والتي تم تحديدها قبل أيام من المؤتمر بـ 1000 إشارة حظر لوقوف السيارات.
محل تسويق بايرن ميونيخ تأثر أيضا
محل تسويق بايرن ميونيخ تأثر أيضا بمناطق حظر التجول القريبة من فندق بايرشه هوف مقر مؤتمر الأمن. الفريق البافاري بدوره يمر هذه الأيام بحالة غير جيدة بعد سلسلة هزائم سواء في سباقه مع متصدر بوندسليغا باير ليفركوزن أو على مستوى بطولة الأندية الأوروبية.
السياح وزوار مدينة ميونيخ لا يكترثون كثيرا بمؤتمر الأمن
السياح وزوار مدينة ميونيخ لا يكترثون كثيرا بمؤتمر الأمن، وهذا العام تزامن انعقاد دورته 60 مع أحوال طقس دافئة نسبيا، وهذا جعل سكان المدينة وزوارها يغتنمون الفرصة للتجول والتسوق في مثل هذا الشارع الذي يربط بين ساحتي كارلس بلاتس وماريان بلاتس الشهيرتين في وسط عاصمة بافاريا.
مقاهي جميلة في الأزقة المجاورة لكنيسة فراون كيرشه Frauenkirche في ميونيخ
هنا مقاهي جميلة في الأزقة المجاورة لكنيسة "السيدة العذراء" (فراونكيرشه Frauenkirche) الشهيرة في ميونيخ، يفضلها كثيرون من أجل التقاط الأنفاس بعد جولة في المدينة، لاحتساء القهوة أو الشاي أو شراب بارد. إعداد منصف السليمي - ميونيخ