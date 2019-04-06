 لقب الأبطال ″إلى نادٍ انجليزي″ والسبب ميسي ورونالدو | عالم الرياضة | DW | 09.04.2019

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عالم الرياضة

لقب الأبطال "إلى نادٍ انجليزي" والسبب ميسي ورونالدو

حسب المدرب السابق لفريق بايرن ميونيخ أوتمار هيتسفيلد، فإن أداء النجمين كريستيانو رونالدو وميسي لم يعد بالتوهج الذي كان عليه في السابق، لذلك يرشح هيتسفلد أندية إنجليزية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

Real Madrid Barcelona Ronaldo Messi (Getty Images/AFP/S. Wu)

رشح المدرب السابق لفريق بايرن ميونيخ أوتمار هيتسفيلد، الأندية الإنجليزية للذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

فبالتزامن مع مباريات ذهاب ربع النهائي من دوري الأبطال والتي ستجري اليوم وغدا، أدلى هيتسفيلد، الملقب بالجنرال، والذي سبق له التتويج بالكأس "ذات الأذنين" مع دورتموند وبايرن ميونيخ، بتصريح لموقع "أومنيسبورت" قال فيه: "أعتقد أن الأندية الإنجليزية لها حظوظ أوفر هذا الموسم"، والسبب في ذلك، حسب هيتسفيلد هو انخفاض مستوى نجمي كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

 وأوضح هيتسفليد: "الأندية الإنجليزية لديها إمكانيات أكثر، ربما لأن ليونيل ميسي لم يعد في أوج عطائه كما كان سابقا، ونفس الشيء ينطبق على كريستيانو رونالدو. صحيح أن رونالدو يواصل تسجيله للأهداف مع يوفينتوس، لكن سيكون من الصعب على الفريق الإيطالي عبور ربع النهائي بالرغم من انضباط الفريق التكتيكي".

Bildergalerie Deutsche Erfolge in der Champions League (picture-alliance/dpa)

أوتمار هيتسفيلد سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ ودورتموند

بيد أن  لغة الأرقام تخالف ما ذهب إليه هيتسفيلد بخصوص رونالدو وميسي، فالنجم الأرجنتيني نجح لحد الآن في تسجيل 33 هدفا في 29 مباراة في الدوري الإسباني،  متربعا بذلك وبفارق كبير على عرش الهدافين في الدوريات الأوروبية. أما بخصوص رونالدو وبالرغم من أن رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم لا يتعدى 19 هدفا، إلا أنه برهن في مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على قيمته الكبيرة عندما سجل هاتريك في شباك أتليتيكو مدريد وكان وراء تأهل فريقه لربع النهائي.

وأمام ميسي ورونالدو فرصة للرد على "الجنرال" هيتسفيلد والتأكيد مرة أخرى على أنهما لا يزالان قادران على صنع أفراح فريقهما. وذلك عندما يلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد وعندما يواجه رونالدو رفقة فريقه يوفنتوس، نادي أياكس الهولندي في ربع نهائي دوري الأبطال.

يُذكر أن هيتسفيلد يرشح ليفربول أو مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. وقال بهذا الخصوص "واحد من هذين الفريقين سيتأهل بكل تأكيد للنهائي". 

هـ.د

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    نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.

  • FBI Insider-Handel Phil Mickelson (REUTERS)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.

  • USA 50. Super Bowl 2016 (Reuters/M. Blake)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.

  • US Open 2016 Finale - Novak Djokovic vs. Stanislas Wawrinka (Reuters/USA TODAY Sports/Susan Mullane)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.

  • Brasilien Olympische Spiele Rio 2016 21 08 - Basketball USA vs Serbien Sieger (Getty Images/J. Squire)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.

  • Großbritannien, Wimbledon 2016, Roger Federer (Getty Images/S. Botterill)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.

  • USA Basketball NBA Finale Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Getty Images/E. Shaw)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.

    الكاتب: زمن البدري


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