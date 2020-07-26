 لقاح كورونا لشركتي فايزر وبيونتك يدخل المرحلة الحاسمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2020

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لقاح كورونا لشركتي فايزر وبيونتك يدخل المرحلة الحاسمة

شركة بيونتيك الألمانية وشركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر تعلنان الدخول في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الذي تطورانه لفيروس كورونا المستجد.

صورة من مختبر الشركة الألمانية بيونتيك.

صورة من مختبر الشركة الألمانية بيونتيك.

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك وشركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر بدء دراسة عالمية مهمة للغاية لتقييم لقاحهما الذي يحتل الصدارة بين اللقاحات المحتملة لمرض كوفيد-19.

وإذا نجحت الدراسة، فسيمكن للشركتين تقديم اللقاح للحصول على الموافقة لإدراجه على اللوائح التنظيمية في أكتوبر تشرين الأول، الأمر الذي يضع أقدامهما على مسار يمكنهما من توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020 و1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

مختارات

مر نصف عام منذ انتشار فيروس "سارس – كوف 2" في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، عرف الباحثون الكثير عنه وأحرزوا تقدما كبيرا في مكافحته والبحث عن لقاح للوقاية منه. فيما يلي أهم هذه النقاط في مسار تطور الوباء.

وسط سباق محموم لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، شركة موديرنا الأمريكية تعلن تقدما مهما في هذا الاتجاه، معلنة مرحلة دخول التجارب النهائية. يأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس الفتاك انتشاره القياسي.

من المعروف أن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول عن الجسم. بيد أن دراسة ألمانية حديثة توصلت إلى نتائج تفيد بأنه في بعض الأحيان، يكون الجهاز المناعي سبباً في اشتداد أعراض فيروس كورونا متحدثة عن "تحالف مميت" معه. لكن كيف؟

ويُعطى كل مريض جرعتين من اللقاح للمساعدة في تعزيز جهازه المناعي، لذا فإن أول 100 مليون جرعة ستكون كافية لتطعيم حوالي 50 مليون إنسان.

ومن المتوقع أن تجرى الدراسة في حوالي 120 مكانا على مستوى العالم، ويمكن أن تشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك. كما ستشمل المناطق المتأثرة بشدة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

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وقالت كاترين جنسين، رئيسة قسم أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر، إن "إطلاق تجربة المرحلة 2‭/‬3 خطوة رئيسية للأمام في التقدم الذي نحرزه صوب توفير لقاح محتمل للمساعدة في محاربة جائحة

كوفيد-19".

ولدى شركة فايزر بالفعل اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

ع.ش/و.ب (د ب أ، رويترز)

 

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