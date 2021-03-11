لقاح بمزايا جديدة.. ترخيص جونسون آند جونسون في أوروبا

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس (11 مارس/ آذار 2021) على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا المستجد ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.
ويعد القرار بمثابة دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل نيسان/أبريل.
وقالت الأيرلندية إيمير كوك، مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان "مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها". وأضافت "إنه أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة".
ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فعالية اللقاح تصل إلى 67% . وسيتعين بعد ذلك أن توافق المفوضية الأوروبية على توصية وكالة الأدوية بالموافقة، إلا أن هذا إجراء شكلي ويمكن أن يحدث في نفس اليوم. وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ 200 مليون شخص من اللقاح.
وكانت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون قد طلبت في 16 فبراير/ شباط ترخيص لقاحها الذي طورته شركة جانسن البلجيكية المتفرعة عنها.
وقد رخّص الاتحاد الأوروبي حتى الآن ثلاثة لقاحات هي بيونتيك وفايزر ولقاحا مودرنا وأسترازينيكا. وتجري وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها جنيف، مراجعة لثلاثة لقاحات أخرى هيي نوفافاكس وكيورفاك وسبوتنيك الروسي.
وعلى خلاف لقاحات بيونتيك وفايزر ومودرنا وأسترازينيكا، التي تم ترخيصها بالفعل، يعتمد لقاح جونسون آند جونسون على جرعة واحدة فقط. كما أن تخزين اللقاح أكثر سهولة، إذ يمكن تخزينه في الثلاجة العادية، على عكس الظروف شديدة البرودة المطلوبة لبعض اللقاحات الأخرى.
بريطانيا تؤكد أمان وفعالية أسترازينيكا
وفي سياق متصل بلقاحات كورونا، دافعت الحكومة البريطانية الخميس عن لقاح أسترازينيكا، بعدما علقت الدنمارك والنرويج استخدامه، وأكدت استمرارها في حملة التطعيم بهذه الجرعات. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة بوريس جونسون للصحافيين "قلنا بوضوح إنه آمن وفعال ... وعندما يُطلب من الناس التقدم لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة".
وفي غضون ذلك أعلنت السلطات الدنماركية عن تعليق استخدام لقاح استرازينيكا بشكل مؤقت بعدما أصيب مرضى بجلطات دموية عقب تلقي اللقاح، وحذت النرويج حذوها. بيد أن المتحدث باسم جونسون قال إن الدنمارك شددت على عدم وجود رابط مؤكد بين اللقاح وجلطات الدم.
وكانت النمسا قد أعلنت الاثنين عن تعليق استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا بعد وفاة ممرضة عمرها 49 عاما من جراء "مشكلات تخثر دم حادة" بعد أيام على تلقي اللقاح. كذلك علقت أربع دول أوروبية أخرى، هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، استخدام اللقاحات من تلك المجموعة التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتضم مليون جرعة.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.