لقاح بمزايا جديدة.. ترخيص جونسون آند جونسون في أوروبا

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس (11 مارس/ آذار 2021) على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا المستجد ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.

ويعد القرار بمثابة دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل نيسان/أبريل.

وقالت الأيرلندية إيمير كوك، مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان "مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها". وأضافت "إنه أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة".

ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فعالية اللقاح تصل إلى 67% . وسيتعين بعد ذلك أن توافق المفوضية الأوروبية على توصية وكالة الأدوية بالموافقة، إلا أن هذا إجراء شكلي ويمكن أن يحدث في نفس اليوم. وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ 200 مليون شخص من اللقاح.

وكانت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون قد طلبت في 16 فبراير/ شباط ترخيص لقاحها الذي طورته شركة جانسن البلجيكية المتفرعة عنها.

وقد رخّص الاتحاد الأوروبي حتى الآن ثلاثة لقاحات هي بيونتيك وفايزر ولقاحا مودرنا وأسترازينيكا. وتجري وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها جنيف، مراجعة لثلاثة لقاحات أخرى هيي نوفافاكس وكيورفاك وسبوتنيك الروسي.

وعلى خلاف لقاحات بيونتيك وفايزر ومودرنا وأسترازينيكا، التي تم ترخيصها بالفعل، يعتمد لقاح جونسون آند جونسون على جرعة واحدة فقط. كما أن تخزين اللقاح أكثر سهولة، إذ يمكن تخزينه في الثلاجة العادية، على عكس الظروف شديدة البرودة المطلوبة لبعض اللقاحات الأخرى.

بريطانيا تؤكد أمان وفعالية أسترازينيكا

وفي سياق متصل بلقاحات كورونا، دافعت الحكومة البريطانية الخميس عن لقاح أسترازينيكا، بعدما علقت الدنمارك والنرويج استخدامه، وأكدت استمرارها في حملة التطعيم بهذه الجرعات. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة بوريس جونسون للصحافيين "قلنا بوضوح إنه آمن وفعال ... وعندما يُطلب من الناس التقدم لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة".

وفي غضون ذلك أعلنت السلطات الدنماركية عن تعليق استخدام لقاح استرازينيكا بشكل مؤقت بعدما أصيب مرضى بجلطات دموية عقب تلقي اللقاح، وحذت النرويج حذوها. بيد أن المتحدث باسم جونسون قال إن الدنمارك شددت على عدم وجود رابط مؤكد بين اللقاح وجلطات الدم.

وكانت النمسا قد أعلنت الاثنين عن تعليق استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا بعد وفاة ممرضة عمرها 49 عاما من جراء "مشكلات تخثر دم حادة" بعد أيام على تلقي اللقاح. كذلك علقت أربع دول أوروبية أخرى، هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، استخدام اللقاحات من تلك المجموعة التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتضم مليون جرعة.



ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)