لقاح بايونتك/فايزر يثبت فعاليته في وقاية الشباب من دخول المستشفى

أثبت لقاح بايونتك/فايزر فعاليته العالية في الحيلولة دون دخول الشباب المراهقين إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، وفقا لتحليل جديد من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

وستطلب شركة جنرال إلكتريك من موظفيها البالغ عددهم نحو 56 ألف موظف في الولايات المتحدة الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا بحلول الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، وإما الحصول على استثناء طبي أو ديني بحلول ذلك التاريخ.

وستمنع الولايات المتحدة دخول المسافرين الأجانب الذين تعافوا من كوفيد-19 ثم حصلوا على جرعة واحدة من لقاح مؤلف من جرعتين، وهو معيار تعتبره فرنسا والمفوضية الأوروبية بمثابة تطعيم كامل.

ويشار إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي الهيئة التي تعتمد استخدام الأدوية في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أمس الاثنين أنها ستراجع التجارب السريرية على آثار لقاح بايونتك/فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

يشار إلى أن اللقاح مرخص حاليا في الاتحاد الأوروبي فقط لمن تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق. وكشفت الشركات المصنعة للقاح بايونتك/فايزر البيانات التي تم جمعها خلال التجارب على الفئات العمرية الأصغر سنا.

وتظهر بيانات الدراسة على ما يبدو أن اللقاح جيد التحمل من قبل الأطفال في هذه الفئة العمرية، الذين يتلقون ثلث جرعة البالغين فقط، وينتج استجابة مناعية مستقرة.

خ.س/ف.ي (د ب أ)