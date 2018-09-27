لقاء بوتين بالسيسي - هل يعود السياح الروس إلى مصر؟

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلادمير بوتين للشؤون السياسة الخارجية، الثلاثاء (16 تشرين أول/ أكتوبر 2018) إن الرئيس الروسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي سوف يناقشان استئناف الرحلات السياحية الروسية لمصر خلال مباحثتهما في سوتشي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوشاكوف القول إن المباحثات بين الرئيسين سوف تشمل أيضاً الصراعات في سوريا واليمن وليبيا.

وكان السيسي قد وصل إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تهدف لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة آخر التطورات في المنطقة.

من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن القمة المصرية الروسية ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة. كما ستبحث القمة مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.

وفي مقال نُشر له في صحيفة الأهرام المصرية السبت الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده حريصة على العمل مع مصر فيما يتعلق بتعزيز أمن الطيران، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على إسقاط طائرة روسية في هجوم بقنبلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص كانوا على متنها.

وأشاد الوزير الروسي بما أسماه "الشراكة متعددة الأوجه" مع مصر.

ي.ب/ ي.أ (د ب ا)