لقاء بوتين بالسيسي - هل يعود السياح الروس إلى مصر؟

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلادمير بوتين للشؤون السياسة الخارجية، الثلاثاء (16 تشرين أول/ أكتوبر 2018) إن الرئيس الروسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي سوف يناقشان استئناف الرحلات السياحية الروسية لمصر خلال مباحثتهما في سوتشي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوشاكوف القول إن المباحثات بين الرئيسين سوف تشمل أيضاً الصراعات في سوريا واليمن وليبيا.
وكان السيسي قد وصل إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تهدف لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة آخر التطورات في المنطقة.
من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن القمة المصرية الروسية ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة. كما ستبحث القمة مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.
وفي مقال نُشر له في صحيفة الأهرام المصرية السبت الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده حريصة على العمل مع مصر فيما يتعلق بتعزيز أمن الطيران، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على إسقاط طائرة روسية في هجوم بقنبلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص كانوا على متنها.
وأشاد الوزير الروسي بما أسماه "الشراكة متعددة الأوجه" مع مصر.
ي.ب/ ي.أ (د ب ا)
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
جزر المالديف
تعتبر جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي من أكثر الوجهات المحبوبة لقضاء شهر العسل، إذ تتميز بالرمال البيضاء الناعمة وماء المحيط ذو اللون اللازوردي الخلاب. بالإضافة إلى إمكانية الإقامة في أكواخ فوق الماء مباشرة.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
تايلاند
لتايلاند عدة مميزات تجعلها وجهة رائعة لقضاء شهر العسل، فبالإضافة إلى تنوع المآثر التاريخية والمعابد البوذية، فإن جزرها ذات طبيعة خلابة، مثل جزيرة بوكيت أو جزيرة "جيمس بوند"، حيث صور فيها أحد أفلام جيمس بوند الشهيرة نظرا لجمالها وتنوع المجال الطبيعي فيها.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
جزيرة بالي في أندونيسيا
تعد جزيرة بالي من أجمل جزر أندونيسيا، فهي تزخر بالغابات الاستوائية والشلالات والبحيرات بالإضافة إلى الشواطئ الخلابة. وتعتبر مناسبة أيضا لمحبي الأجواء الرومانسية الراغبين في قضاء شهر العسل.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
سلطنة عمان
قد لا يعرف البعض أن سلطنة عمان هي إحدى الوجهات السياحية المحبوبة لدى الألمان وخاصة للأزواج الجدد، فإلى جانب السياحة الصحراوية تزخر السلطنة بشواطئ جميلة وبنية تحتية سياحية فاخرة، ومن أجمل الوجهات مدينة مسقط و القرى السياحية الواقعة على بحر العرب.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
مصر
إلى جانب المواقع الأثرية الكثيرة التي تزخر بها مصر، وتستحق الزيارة، فإن الشواطئ المصرية وخاصة الواقعة على البحر الأحمر هي من أجمل الشواطئ في المنطقة العربية، هذا بالإضافة إلى الطقس الدافئ طيلة السنة. ومن أهم الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل في مصرهي مدينة شرم الشيخ.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
الإمارات العربية المتحدة
أصبحت الإمارات العربية واحدة من الوجهات التي يحب الألمان قضاء شهر العسل فيها وخاصة دبي التي تزخر بعدة أماكن ترفيهية بالإضافة إلى السياحة الفاخرة والشواطئ الجميلة.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
تركيا
تعتبر تركيا وجهة سياحية مفضلة لدى الكثيرين من راغبي قضاء شهر العسل، وتعد أنطاليا واحدة من الأماكن التركية الجاذبة للسياح، فبالإضافة إلى الشواطئ الخلابة فإنها تحتوي على متاحف وعلى عدة أنشطة ترفيهية أخرى.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
زنجبار
بعض الألمان يختارون زنجبار الواقعة تحت السيادة التانزانية ليس فقط لقضاء شهر العسل وإنما أيضا لإقامة مراسيم الزواج فيها، لما لهذا المكان من طابع رومانسي وهادئ.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
كوبا
شهر عسل على أنغام موسيقى السالسا سيكون في كوبا التي تمنح إمكانيات متعددة للعروسين الجديدين الباحثين عن استكشاف ثقافة جديدة وبعيدة، هذا بالإضافة إلى الشواطئ الخلابة التي تمنحنها الطبيعة لكوبا، فهي جزيرة واقعة في منطقة الكاريبي.
-
من بينها دول عربية، تعرف على أجمل الأماكن لقضاء شهر العسل
الجزر اليونانية
تعد الجزراليونانية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط من أجمل الوجهات السياحية لقضاء أجمل شهر في العمر. جزيرة كريتا على سبيل المثال واحدة من أجمل الجزر الأوروبية، فهي ذات طبيعة متنوعة بين البحر والجبل والغابات، هذا بالإضافة إلى المطبخ اليوناني الغني واللذيذ. إعداد: ريم نجمي