لعنة كلوب تضرب نجم يوفنتوس "المصدوم"!

تلقى إيمري جان صفعة قوية للغاية، بعد استبعاده من قائمة يوفنتوس المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الألماني في تصريح لصحيفة "بيلد"، إنه "مصدوم" من قرار استبعاده من المنافس مع "البيانكونيري"، في مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، وأضاف: "سأتحدث مع النادي بعد عودتي من فترة التوقف الدولي".

ومنذ انتقاله إلى "السيدة العجوز"، قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر، لم يقدم إيمري جان الأداء المُنتظر منه، ووجد نفسه في أكثر من مرة حبيس دكة البدلاء، نظراً لاختيارات المدرب التكتيكية أو بعيداً بالمرة عن المستطيل الأخضر بسبب الإصابة.

وضع مغاير

وقبل أن يحط الرحال في مدينة تورينو الإيطالية، حاول كثيراً مدرب ليفربول يورغن كلوب إقناع إيمري جان بالبقاء برفقة الفريق الإنجليزي العريق. وقال جان في تصريحات صحفية سابقة، نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار"، إن "كلوب شعر بخيبة أمل كبيرة، لقد أراد مني البقاء في ليفربول".

وفي وقت وجيز للغاية، انتقلت خيبة الأمل الآن إلى إيمري جان، الذي يبدو أنه يشعر بالندم عقب رحيله عن ليفربول، فقد كان الدولي الألماني قطعة أساسية في تشكيلة "الريدز"، ما ساعده على تفجير موهبته فوق المستطيل الأخضر، واكتساب الخبرة اللازمة في واحد من أقوى الدوريات في عالم الساحرة المستديرة.

تالق جان بشدرة برفقة ليفربول.

زيادة على ذلك، شهد مستوى الدولي الألماني ارتفاعاً ملحوظاً تحت قيادة يورغن كلوب، حيث كان يثق في قدرات جان، التي تجاوزت عملية استرجاع الكرة ومنع الخصم من بناء الهجمات، لتمتد إلى تسجيل الأهداف وإهداء ليفربول نقاط الفوز في أكثر من مباراة.

لعنة كلوب

ويُلاحظ أن هناك ما يشبه "لعنة" تُلاحق كل لاعب يصر على الخروج من عباءة يورغن كلوب، وخوض تحدٍ جديد مع فريق آخر. وبرزت هذه اللعنة بشكل كبير مع نجم "الريدز" السابق فيليبي كوتينيو، حيث أصر الدولي البرازيلي على الانتقال إلى برشلونة، بيد أنه فشل في فرض اسمه مع "البلوغرانا"، ليجد نفسه غير مرغوب فيه بالفريق.

وتلاحق هذه اللعنة أيضاً إيمري جان، الذي يبدو أنه لن يطيل المقام كثيراً في يوفنتوس، لاسيما مع إبرام "البيانكونيري" أكثر من صفقة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية على غرار: أدريان رابيو وآرون رامسي...

أما ليفربول، فقد أغلق باب العودة أمام إيمري جان إلى الفريق، إذ أورد موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن الفريق لا ينوي بالمرة استعادة خدمات الدولي الألماني، الذي لا يعيش أحسن أيامه في عالم الساحرة المستديرة.