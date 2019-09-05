 لعنة كلوب تضرب نجم يوفنتوس ″المصدوم″! | عالم الرياضة | DW | 05.09.2019

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عالم الرياضة

لعنة كلوب تضرب نجم يوفنتوس "المصدوم"!

بعدما أصر على مغادرة ليفربول والانتقال إلى يوفنتوس، يجد إيمري جان حاليا نفسه في موقف صعب للغاية عقب استبعاده من قائمة "السيدة العجوز" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يبدو أن لعنة يورغن كلوب أضافت جان إلى قائمة ضحاياها.

Juventus Emre Can (picture-alliance/Newscom/Sportimage/J. Moscrop)

صورة من الأرشيف.

تلقى إيمري جان صفعة قوية للغاية، بعد استبعاده من قائمة يوفنتوس المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الألماني في تصريح لصحيفة "بيلد"، إنه "مصدوم" من قرار استبعاده من المنافس مع "البيانكونيري"، في مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، وأضاف: "سأتحدث مع النادي بعد عودتي من فترة التوقف الدولي".

مختارات

كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء رحيل فيليبي كوتينيو عن فريق ليفربول الإنجليزي. الدولي البرازيلي أصر على المغادرة بعدما تيقن أن ما كان يرغب في الحصول عليه لن يتحقق تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب. فكيف ذلك؟ (22.08.2019)

كشف نجم ليفربول جورجيو فينالدوم عن طريقة خاصة استعملها يورغن كلوب قبيل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا سنة 2017. المدرب الألماني استعان بملابس رونالدو من أجل كسر لعنة ظلت تطارده في السنوات الأخيرة. (15.08.2019)

ومنذ انتقاله إلى "السيدة العجوز"، قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر، لم يقدم إيمري جان الأداء المُنتظر منه، ووجد نفسه في أكثر من مرة حبيس دكة البدلاء، نظراً لاختيارات المدرب التكتيكية أو بعيداً بالمرة عن المستطيل الأخضر بسبب الإصابة.

وضع مغاير

وقبل أن يحط الرحال في مدينة تورينو الإيطالية، حاول كثيراً مدرب ليفربول يورغن كلوب إقناع إيمري جان بالبقاء برفقة الفريق الإنجليزي العريق. وقال جان في تصريحات صحفية سابقة، نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار"، إن "كلوب شعر بخيبة أمل كبيرة، لقد أراد مني البقاء في ليفربول".

وفي وقت وجيز للغاية، انتقلت خيبة الأمل الآن إلى إيمري جان، الذي يبدو أنه يشعر بالندم عقب رحيله عن ليفربول، فقد كان الدولي الألماني قطعة أساسية في تشكيلة "الريدز"، ما ساعده على تفجير موهبته فوق المستطيل الأخضر، واكتساب الخبرة اللازمة في واحد من أقوى الدوريات في عالم الساحرة المستديرة.

Champions League - Playoffs - Liverpool vs TSG 1899 Hoffenheim Can (Reuters/C. Recine)

تالق جان بشدرة برفقة ليفربول.

زيادة على ذلك، شهد مستوى الدولي الألماني ارتفاعاً ملحوظاً تحت قيادة يورغن كلوب، حيث كان يثق في قدرات جان، التي تجاوزت عملية استرجاع الكرة ومنع الخصم من بناء الهجمات، لتمتد إلى تسجيل الأهداف وإهداء ليفربول نقاط الفوز في أكثر من مباراة.

لعنة كلوب

ويُلاحظ أن هناك ما يشبه "لعنة" تُلاحق كل لاعب يصر على الخروج من عباءة يورغن كلوب، وخوض تحدٍ جديد مع فريق آخر. وبرزت هذه اللعنة بشكل كبير مع نجم "الريدز" السابق فيليبي كوتينيو، حيث أصر الدولي البرازيلي على الانتقال إلى برشلونة، بيد أنه فشل في فرض اسمه مع "البلوغرانا"، ليجد نفسه غير مرغوب فيه بالفريق.

وتلاحق هذه اللعنة أيضاً إيمري جان، الذي يبدو أنه لن يطيل المقام كثيراً في يوفنتوس، لاسيما مع إبرام "البيانكونيري" أكثر من صفقة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية على غرار: أدريان رابيو وآرون رامسي...

أما ليفربول، فقد أغلق باب العودة أمام إيمري جان إلى الفريق، إذ أورد موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن الفريق لا ينوي بالمرة استعادة خدمات الدولي الألماني، الذي لا يعيش أحسن أيامه في عالم الساحرة المستديرة.

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

  • Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/C. Brunskill)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    معجزة "انفيلد"

    أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

مرتين، خسر كلوب في نهائي "الأبطال". وكان الخروج أيضا وشيكا في نصف النهائي بعد هزيمة موجعة أمام ميسي وزملائه بثلاثية مهينة. لكن كلوب لا يستسلم، ليلقن ليفربول برشلونة درسا للتاريخ، ويتأهل "الريدز" لنهائي مدريد. (08.05.2019)  

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