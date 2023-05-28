لعشاق التنزه .. سلوكات للحفاظ على الغابة من الحرائق

مع بدأ موسم الصيف في ألمانيا، يزيد ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من خطر نشوب حرائق الغابات. ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الألمانية، توجد بالفعل مستويات تحذير متوسطة إلى عالية في أجزاء كبيرة من البلاد ، خاصة في ولاية براندنبورغ والولايات المجاورة وفي شمال بافاريا.

ومن أجل منع حرائق الغطاء النباتي، يتوجب على المتنزهين والسائقين اتباع التعليمات الصادرة عن رجال الإطفاء والسلطات وشركات التأمين فما أبرزها؟

هل يسمح بالتدخين في الغابة؟

يمنع منعا باتا التدخين في الغابة من شهر مارس/ أذار إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول. بل إن بعض الولايات في ألمانيا مثل برلين وبراندنبورغ وراينلاند بفالتس وساكسونيا وتورنغن ومكلنبورغ-فوربومرن تحظر التدخين في الغابة على مدار السنة.

أيضًا يجب عدم إلقاء السجائر من السيارات أو القطارات لأن ذلك يمكن أن يتسبب في اندلاع حرائق سريعة على الطرقات أو خطوط السكك الحديدية.

ووفقًا لجمعية الإطفاء الألمانية فإن تأثير الزجاج المحترق الناجم عن الزجاجات المهملة أو الزجاج المكسور معلومة غير صحيحة - لكن هذه الغابة ليست المكان المناسب لهذه النفايات.

ماذا عن نيران التخييم أو الشواء في الطبيعة؟

لا يُسمح بإشعال النار في الغابة بغرض التدفئة أو الشواء إلا في المواقد المخصصة لذلك. وكقاعدة عامة يجب الالتزام بالابتعاد مائة متر من حافة الغابة وفي بعض الولايات الألمانية تبلغ هذه المسافة 50 مترًا على الأقل. ويجب مراقبة النار باستمرار وعدم الغفلة عنها. ويمكن للجمر وبقايا النار أن تتسب في نشوب حريق حتى بعد ساعات أو أيام.

مكافحة حرائق الغابات بالذكاء الاصطناعي

ما ينبغي على السائقين مراعاته

عند الخروج إلى الطبيعة، ينبغي على السائقين استخدام أماكن وقوف السيارات المخصصة فقط، لأن أنظمة العادم الساخنة يمكن أن تشعل المناطق العشبية. وهذا ينطبق أكثر على السيارات التي تعمل بمعيار الانبعاث "يورو 6" (Euro VI) لكن أيضا يشمل كل موديلات السيارات التي تتوفر على جهاز تنقية العادم.

هل يمكن إغلاق الغابات عندما يكون خطر الحريق مرتفعًا؟

نعم الأمر ممكن جدا. ففي ولاية براندنبورغ على سبيل المثال يمكن لسلطات الغابات إغلاق الغابة إذا كان هناك خطر كبير لحدوث حرائق. ويتم الإشارة إلى ذلك عبر لافتات.

ما هي العقوبات؟

الحرق المتعمد والإهمال هي من الجرائم الجنائية، ويمكن المعاقبة على القضايا الخطيرة منها بالسجن. ووفقًا للقانون الجنائي الألماني فإنه حتى "التسبب في خطر نشوب حريق" في الغابات والأراضي البرية من خلال إشعال النار أو رمي أشياء مشتعلة، يعد جريمة جنائية يمكن أن يعاقب عليها بالغرامة أو حتى بالسجن.

وتنص قوانين الغاباتفي الولايات الألمانية أيضًا على بعض التحذيرات الحساسة والغرامات لمن ينتهكون نظام حماية الغابات من الحرائق. فمجرد إشعال سيجارة على سبيل المثال قد يكلف المدخنين أكثر من مائة يورو. كما أن أي شخص يشعل حريقًا بشكل غير قانوني يواجه غرامات تقدر بعدة آلاف من اليورو.

كيف تتصرف في حالة نشوب حريق؟

في حالة نشوب حريق في الغابة أو في مكان آخر، يجب استدعاء رجال الإطفاء على الفور على رقم الطوارئ 112 أو الشرطة على رقم الطوارئ 110. وينبغي هنا إذا أمكن، تحديد موقع الحريق بدقة، وحجم ونوع الحريق ونوعه - و ما إذا كان الحريق مشتعلًا على الأرض أو في أغصان الأشجار -. بالإضافة إلى ذلك، يجب احتواء الحريق قدر الإمكان من خلال المحاولات الأولية لإخماده. ومع ذلك تبقى سلامة الشخص دائمًا لها الأولوية.

كم عدد حرائق الغابات الموجودة في ألمانيا؟

وفقًا للمكتب الاتحادي للزراعة والأغذية هناك حوالي 1100 حريق غابات سنويً، والتي تدمر ما متوسطه حوالي 780 هكتارًا. ومع ذلك تختلف الأرقام اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على الظروف الجوية.

وهناك أيضًا اختلافات إقليمية في خطر نشوب حريق. فولاية براندنبورغ على سبيل المثال مهددة بشكل خاص بسبب التربة الرملية وغابات الصنوبر الواسعة. كما تعتبر مناطق معينة في مكلنبورغ-فوربومرن وساكسونيا السفلى ومناطق أعالي الراين أكثر عرضة للخطر.

هـ.د/ ص.ش (أ ف ب)