 لعبة المراكز بين بايرن والمانشافت تقلل من خطورة توماس مولر؟ | عالم الرياضة | DW | 12.09.2018

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عالم الرياضة

لعبة المراكز بين بايرن والمانشافت تقلل من خطورة توماس مولر؟

رغم اختلاف مركز لعبه بين ناديه البافاري والمانشافت، إلا أن توماس مولر يميل للعب وسط الملعب، حيث يمكنه دعم المهاجمين. لكن تغيير مركزه في المانشافت كان سبب انتقادات موجهة لمديره الفني يؤاخيم لوف.

WM 2018 Russland | Thomas Müller (picture-alliance/dpa/sampics/S. Matzke)

مع توالي المدربين على فريق بايرن ميونيخ تغير مركز لعب نجمه توماس مولر. وللمرة الأولى منذ انطلاق الموسم الجديد في الدوري الألماني "بوندسليغا" يتحدث نجم بايرن ميونيخ توماس مولر عن مركزه المفضل داخل المستطيل الأخضر، إذ وفي حديث مع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية قال مولر: "أصبحت أميل للعب في وسط الملعب لأنه أفضل مكان أشعر فيه بالحرية".

وبعد أن لعب مولر تحت قيادة مدربيّ بايرن السابقيّن يوب هاينكس وكارلو أنشلوتي في مركز الجناح، قرر مدرب بايرن الجديد نيكو كوفاتش إعادته إلى مركز الوسط خلف المهاجمين. ويقول مولر عن ذلك: "يمكنني الركض كثيراً، وهذا ضروري جداً خصوصاً في وسط الملعب، ولهذا السبب يبقى هذا الدور مركزي المفضل".

ويوضح النجم الألماني أنه سعيد لوجود ما يكفي من اللاعبين للعب في مركزيّ الجناح في الفريق البافاري، مضيفاً أن دعمه للمهاجم الصريح روبرت ليفاندوفكسي يزيد من الزخم الهجومي للفريق. لكنه في الوقت نفسه استبعد أن يكون كلامه هذا رفضاً للعب على الأجنحة، قائلاً إنه يمكن أن يلعب كجناح إذا ما أراد المدرب ذلك.

مختارات

بعدما كان يوآخيم لوف أكبر داعم لمسعود أوزيل تسود الآن حالة صمت بين المدرب ونجمه السابق. ويبدو أن لوف مصدوم من أوزيل ولن يعيده أبدا. ورغم ذلك يتمسك رعاة المانشافت مثل أديداس ومرسيدس بلاعب أرسنال. (05.09.2018)

أن يفوز المنتخب الألماني في أول مباراة عصيبة بعد "مأساته" بمونديال روسيا، أمر لم يكن أحد ينتظره. لكن أن يعيد الأمل إلى قلوب المشجعين بهذه السرعة، فهذا أمر لم يكن متوقعا. لكن أشبال المدرب يوآخيم لوف نجحوا في ذلك بامتياز. (07.09.2018)

هذا ما يطلبه منه عادة مدربه في منتخب بلاده يؤاخيم لوف. لكن مركز مولر داخل تشكيل الماكينات بالتحديد كان جوهر انتقادات وجهها أسطورة بايرن ميونيخ السابق والمنتخب الألماني لوثار ماتيوس للمدير الفني للمانشافت يؤاخيم لوف مؤخرا.

ففي مقاله الأسبوعي على "موقع سكاي سبورت"، نشر الاثنين، طالب أسطورة بايرن ميونيخ يؤاخيم لوف بضرورة العثور على المركز الصحيح لمولر خاصة وأن مركز الجناح الأيمن لا يناسبه، وهو ما بدا واضحاً – بحسب ماتيوس - خلال مباراة المانشافت مع منتخب فرنسا بطل كأس العالم التي انتهت بالتعادل السلبي مؤخراً، معللاً ذلك بأن مولر يفتقد للقدرة على المراوغة والإيقاع. وأضاف ماتيوس: "لدينا ساني ورويس وفيرنر وبراندت، وهم يستطيعون اللعب في مركز الجناح.. مولر ليس واحداً منهم".

واختتم نجم البافاري السابق تصريحاته مؤكداً أن ألمانيا تفتقد رأس حربة كلاسيكي، فرويس وفيرنر خطيران لكن منطقة الجزاء ليس موطنهما، وهما ليسا قناصين"، في إشارة إلى ضرورة تكليف مولر بمهمة المهاجم الصريح للمانشافت.

وكان توماس مولر قد شارك مع منتخب ألمانيا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما، ثم لعب ست دقائق فقط أمام بيرو في اللقاء الودي الذي جمعهما الأحد الماضي، وانتهى بفوز ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

ع.غ

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  • Champions League Bayern München vs ZSKA Moskau

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر في المركز الثاني بـ 24 هدفا. لعب مولر 62 مباراة لصالح بايرن في دوري أبطال أوروبا.

  • Michael Ballack

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    فيما كان الكابتن السابق للمانشافت ميشائيل بالاك في المركز الثالث. سجل بالاك 16 هدفا في 93 مباراة خاضها في البطولة لصالح ثلاث فرق مثلها وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وتشيلسي الانكليزي.

  • Miroslav Klose Werder Bremen 2007

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كاس العالم فلم يسجل سوى 14 هدفا في 39 مباراة في البطولة الأوروبية. كلوزه لعب لصالح بايرن ميونيخ وفيردر بريمن.

  • Fußball - 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    كارستين يانكر الذي اعتزل اللعب في سنة 2009 حط في المركز الخامس. لعب يانكر في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ فقط، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في 49 مباراة.

  • Fußball 1. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل في المركز الخامس أيضا نجم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر، بتسجيله 12 هدفا في 81 مباراة خاضها مع فريقه البافاري.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وسجل محمد شول 12 هدفا أيضا في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في 70 مباراة. شول اعتزل اللعب بسبب الإصابة سنة 2007.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    مهاجم دورتموند ماركو رويس حل في المركز السادس بـ11 هدفا من 24 مباراة. لرويس فرصة كبيرة في زيادة عدد أهدافه في دوري الأبطال، إذ أن أمامه متسعا من الوقت لتسجيل الأهداف مستقبلا.

  • Fußball - Ulf Kirsten

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    لعب أولف كيرستين لصالح باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا واستطاع تسجيل 9 أهداف في 26 مباراة.

  • Lukas Podolski

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما لوكاس بودولسكي فقد استطاع هو الآخر تسجيل 9 أهداف لصالح بايرن، وآرسنال الانكليزي في 21 مباراة خاضها معهما في دوري أبطال أوروبا.

  • Kevin Kuranyi

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    حل في المركز الثامن مهاجم دينامو موسكو كيفن كوراني بتسجيله 8 أهداف، بجانب ثلاثة لاعبين اعتزلوا كرة القدم، وهم أندرياس مولر وشتيفان افينبيرغ وأوليفر نوفيل.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

نجحت الفرق الألمانية في تحقيق نتائج كبيرة في بطولات دوري أبطال أوروبا، وتمكن كثير من لاعبي فرقها من تسجيل عدد كبير من الأهداف، من أبرزهم غوميز ومولر وبالاك وكلوزه ومحمد شول. (19.02.2015)  

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