لصوص يسطون على منزل أوباميانغ و"يضربونه ويسرقون مجوهرات"

نفذ أربعة مجرمين على الأقل عملية سطو مسلح على منزل النجم الغابوني بيير إمريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة الإسباني. ويسكن أوباميانغ مع زوجته أليشا بياغ في منطقة "كاستيلديفيلس" الساحلية التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من جنوبي شرق برشلونة.

ونقل موقع "شبيغل أونلاين" الألماني عن عدد من وسائل الإعلام الإسبانية بينها صحيفتي "آلبايس" و"إلموندو" أن اللصوص كانوا مسلحين بأسلحة نارية وقضبان معدنية وهددوا بها النجم البالغ من العمر 33 عاما.

وقال أوباميانغ، بحسب التقارير الصحفية إنه تعرض للضرب وتعرضت زوجته أليشا بياغ للتهديد. واضطر الزوجان إلى فتح خزنة بالمنزل وسرق الجناة مجوهرات ثم فرّوا في سيارة أودي A3 بيضاء، بحسب ما أفاد شهود عيان.

يذكر أن نجوم كرة قدم آخرين وقعوا ضحايا عمليات سطو وسرقة في إسبانيا في الماضي القريب. فقبل أيام قليلة فقط، وقع روبرت ليفاندوفسكي، زميل أوباميانغ الجديد، ضحية لهجوم نفذه لص شاب، فتح باب مقعد الجالس بجوار السائق في سيارة ليفاندوفسكي أمام مبنى النادي الكاتالوني وانتزع ساعة يده من معصمه، عندما كان ليفاندوفسكي يمد يده من داخل السيارة ليوقع "أتواغراف" بخط يده للمعجبين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي اقتحم لصوص فيلا المدافع الألماني من أصل ألباني شكودران موصطافى في بيتيرا بالقرب من فالنسيا، حيث يلعب موصطافي حاليا لفريق ليفانتى.

ص.ش/و.ب