لصوص يسطون على منزل أوباميانغ و"يضربونه ويسرقون مجوهرات"

نفذ أربعة مجرمين على الأقل عملية سطو مسلح على منزل النجم الغابوني بيير إمريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة الإسباني. ويسكن أوباميانغ مع زوجته أليشا بياغ في منطقة "كاستيلديفيلس" الساحلية التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من جنوبي شرق برشلونة.
ونقل موقع "شبيغل أونلاين" الألماني عن عدد من وسائل الإعلام الإسبانية بينها صحيفتي "آلبايس" و"إلموندو" أن اللصوص كانوا مسلحين بأسلحة نارية وقضبان معدنية وهددوا بها النجم البالغ من العمر 33 عاما.
وقال أوباميانغ، بحسب التقارير الصحفية إنه تعرض للضرب وتعرضت زوجته أليشا بياغ للتهديد. واضطر الزوجان إلى فتح خزنة بالمنزل وسرق الجناة مجوهرات ثم فرّوا في سيارة أودي A3 بيضاء، بحسب ما أفاد شهود عيان.
يذكر أن نجوم كرة قدم آخرين وقعوا ضحايا عمليات سطو وسرقة في إسبانيا في الماضي القريب. فقبل أيام قليلة فقط، وقع روبرت ليفاندوفسكي، زميل أوباميانغ الجديد، ضحية لهجوم نفذه لص شاب، فتح باب مقعد الجالس بجوار السائق في سيارة ليفاندوفسكي أمام مبنى النادي الكاتالوني وانتزع ساعة يده من معصمه، عندما كان ليفاندوفسكي يمد يده من داخل السيارة ليوقع "أتواغراف" بخط يده للمعجبين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي اقتحم لصوص فيلا المدافع الألماني من أصل ألباني شكودران موصطافى في بيتيرا بالقرب من فالنسيا، حيث يلعب موصطافي حاليا لفريق ليفانتى.
ص.ش/و.ب
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
"الحب ينقذ الحياة"
التمثالان من أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، يوضحان طبيعة العمل الجماعي للموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن. عملهم دفعهم لتشكيل هرم من اللصوص. التمثالان من وحي قصص الاخوين غريم، إذ يهرب حمار وكلب وقطة وديك من منزل، بسبب معاملة صاحبه السيئة، ويشكلون عصابة لصوص في مدينة بريمن ويعملون أيضاً كموسيقيين.
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
حيوانات اسطنبول
التقطت الفنانة "آيسي إركمن" قرابة 30 ألف صورة، لحمير، وكلاب، وقطط، وديكة في مدينة اسطنبول، ثم وزعت الصور على المارة في شوارع مدينة بريمن في عام 2003، وكان مشروع "أحدهم مفقود 2003"، ضمنَ عمل هادف إلى تعزيز المشاركة التفاعلية بالمواضيع التي تتعلق بالموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن.
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
الجلوس
خمسة حيوانات تجلس فوق بعضها البعض، يرى بعض الناس في هذا العمل شكلاً من أشكال الحياة التي لاحراك فيها، بينما يراها البعض الآخر بأنها أشبه بصور بشخصيات وايت ديزني الكارتونية. التمثال للفنان الأمريكي جيف كونز، والعمل مستوحى من حيوانات بريمن المتمردة. أنجزت تماثيل هذه الحيوانات في ورشة الحفر على الخشب في جنوب "تيرول" حيث تُنحت عادة وتصنع و تُرسم الأيقونات الدينية.
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
يانوش
لطالما كان "يانوش" مؤلف قصص الأطفال الألمانية المصورة أحد أكثر المؤلفين المحبوبين في ألمانيا. من بين قصص "يانوش" قصة: "كم أنت جميلة يا بنما". وقصة: "عرين النمر" التي أدرجت في مناهج دور الحضانة في جميع أنحاء العالم. هنا يُعيد الكاتب تفسير قصة الأخوين غريم المصورة والملونة التي تصور الحيوانات وهي في طريقها إلى مدينة بريمن.
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
سيارات
بدلاً من الحيوانات صنع الفنان "مارتن فاندين إياندي" هرما من السيارات. السيارات السوفيتية من جمهورية لاتفيا. في عام 1985 أعلن عن توأمة عاصمة لاتفيا مدينة ريغا ومدينة بريمن.
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
السحق
الفنان الكوري الجنوبي "جيم هونغ سوك" وضع موسيقيي مدينة بريمن الأربعة وكأنهم يسحقون بعضهم البعض، ليعكس الحالة غير المستقرة للشخصيات في الحكايات الخيالية للأخوين غريم. تحتفل مدينة بريمن بالذكرى المئتين لصدور قصص الأخوين. ويستمر المعرض الفني في المدينة في استقبال زواره حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2019. الكاتبة: كاترين شلومر/ غالية الداغستاني.
الكاتب: غالية داغستاني