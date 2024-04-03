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لصوص يسرقون "مكاك ذيل الأسد" من حديقة ألمانية!

٣ أبريل ٢٠٢٤

اقتحم لصوص حديقة حيوانات بمدينة لايبزيغ الألمانية وسرقوا بالقوة أنثى حيوان "مكاك ذيل الأسد" من حظيرة مسيجة، من جانب شريكها الذكر. والشرطة تطلق عملية بحث بعد أن حصل المحققون على دليل الجريمة!

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حيوان "مكاك ذيل الأسد" في حديقة لايبزيغ (أرشيف)
جناة مجهولين اقتحموا الحظيرة المسيجة في الحديقة بالقوة وسرقوا منها أنثى حيوان "مكاك ذيل الأسد".صورة من: Michael Schöne/Zoonar/picture alliance

أعلنت حديقة حيوان لايبزيغ الألمانية اليوم الثلاثاء (الثالث من أبريل/نيسان 2024) أن جناة مجهولين اقتحموا الحظيرة المسيجة في الحديقة بالقوة وسرقوا منها أنثى حيوان "مكاك ذيل الأسد".

وتم اكتشاف اختفاء أنثى "مكاك ذيل الأسد" البالغة من العمر 15 عاما وتدعى روما، أمس الأول الأحد خلال تفتيش صباحي للحظيرة المسيجة. وظل رفيقها الذكر، البالغ من العمر 12 عاما في الحظيرة وبدا أنه لم يتعرض لأذى.

وذكرت حديقة الحيوان أنه بالإضافة إلى "العلامات الواضحة على الاقتحام العنيف"، اتضح أيضا أن الجناة استخدموا فخاخا.

وقالت شرطة لايبزيغ أن المحققين حصلوا على  دليل الجريمة وتم إطلاق عملية بحث عن مكاك ذيل الأسد. 

ع.ج.م/م.س (د ب أ)

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