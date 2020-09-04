 لشبهة التجسس - الناتو يسحب اعتماد دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2021

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أخبار

لشبهة التجسس - الناتو يسحب اعتماد دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد

عقب اتهامات لهم بكونهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم، سحب حلف شمال الأطلسي اعتماد عدد من الدبلوماسيين الروس وأعلن تقليص أعضاء البعثة الروسية لدى الحلف. نائب روسي في موسكو قال إن بلاده سترد على هذه الخطوة.

قال الحلف إنه سيقلص عدد أفراد البعثة الروسية لديه إلى عشرة أفراد (صورة رمزية)

قال الحلف إنه سيقلص عدد أفراد البعثة الروسية لديه إلى عشرة أفراد (صورة رمزية)

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء الأربعاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) عن النائب الروسي البارز ليونيد سلوتسكي قوله إن موسكو سترد على قرار حلف شمال الأطلسي (ناتو) طرد ثمانية دبلوماسيين روس، قال الحلف إنهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم.

مختارات

أعرب قادة دول حلف الناتو عن قلقهم حيال طموحات الصين والتهديد المتنامي لترسانة روسيا العسكرية، ونددوا بـ"تكثيف الأنشطة الهجينة" والتضليل، مؤكدين على خطر التهديدات السبرانية والإرهاب بكل أشكاله، والتزموا بدعم أفغانستان.

أعلنت روسيا تعليق حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها عام 2014، فيما قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن إغلاق روسيا البحر الأسود سيكون "غير مبرر".

ونُقل عن سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي، قوله إن روسيا قد لا يكون ردها باتخاذ خطوة مماثلة.

وذكر مسؤول من حلف شمال الأطلسي، طلب عدم الكشف عن هويته، في وقت سابق اليوم، أن الحلف سحب أوراق اعتماد الدبلوماسيين الثمانية، وسيخفّض عدد المناصب التي يمكن لروسيا اعتمادها لدى حلف شمال الأطلسي إلى النصف لتصبح 10 أفراد بدلا من 20 فردا. 

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تظل سياسة حلف الأطلسي تجاه روسيا ثابتة. لقد عززنا ردعنا ودفاعنا رداً على الإجراءات العدوانية لروسيا، بينما نظل في الوقت نفسه منفتحين لحوار هادف".

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

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