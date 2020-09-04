لشبهة التجسس - الناتو يسحب اعتماد دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء الأربعاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) عن النائب الروسي البارز ليونيد سلوتسكي قوله إن موسكو سترد على قرار حلف شمال الأطلسي (ناتو) طرد ثمانية دبلوماسيين روس، قال الحلف إنهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم.

ونُقل عن سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي، قوله إن روسيا قد لا يكون ردها باتخاذ خطوة مماثلة.

وذكر مسؤول من حلف شمال الأطلسي، طلب عدم الكشف عن هويته، في وقت سابق اليوم، أن الحلف سحب أوراق اعتماد الدبلوماسيين الثمانية، وسيخفّض عدد المناصب التي يمكن لروسيا اعتمادها لدى حلف شمال الأطلسي إلى النصف لتصبح 10 أفراد بدلا من 20 فردا.

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تظل سياسة حلف الأطلسي تجاه روسيا ثابتة. لقد عززنا ردعنا ودفاعنا رداً على الإجراءات العدوانية لروسيا، بينما نظل في الوقت نفسه منفتحين لحوار هادف".

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)