 لخفض ضغط الدم..عليك بهذه الأعشاب والتوابل | عالم المنوعات | DW | 30.07.2018

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منوعات

لخفض ضغط الدم..عليك بهذه الأعشاب والتوابل

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسئمت من تناول العقاقير الكيميائية، التي قد تسبب تاثيرات جانبية مزعجة، فربما قد حان الوقت لاختبار العلاج البديل من الطبيعة. إليك بعض الأعشاب والتوابل، التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع:

Zusammenstellung verschiedener Gewürze (Fotolia/photocrew)

يعاني كثير من البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، الذي يدعى أيضاً "القاتل الصامت"، ولا يقتصر على عمر محدد. إذ أن أسلوب الحياة المجهد، بالإضافة إلى عادات خاطئة في تناول الطعام، من شأنها أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم. لذا يصف الأطباء بعض العقاقير للسيطرة على مستوى ضغط الدم، الأمر الذي قد يكون مزعجاً  بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من آثار جانبية غير مرغوب فيها. غير أن العلاجات البديلة موجودة ومتوفرة في الطبيعة، كما أنها آمنة، ولكن لا بد من استشارة الطبيب قبل استخدامها. تعرف على بعضها:

الريحان أو الحبق: عشبة عطرية لذيذة تناسب مجموعة متنوعة من الأطعمة. وتحتوي أوراقها على مركب الأوجينول، الذي يتميز بقدرته على خفض ضغط الدم بوقت قصير جداً. كما تحتوي على العديد من العناصر الهامة للجسم، لذا ينصح بإضافتها إلى أطباق الطعام.

القرفة:  من التوابل العطرية، التي تساعد على خفض ضغط الدم، فضلاً عن نكهتها الرائعة.

مختارات

حذر تقرير طبي من خطورة تناول المكملات الغذائية وحتى المكملات من خلاصة الأعشاب، وقال إنها قد تسبب أثارا جانبية خطيرة، كما أنها قد تلحق الضرر بالكبد، وترتبط مئات الوصفات الدوائية بهذه المكملات. (10.10.2016)

كثيرا ما يلجأ البعض لتناول الأعشاب المنزلية ، إما لعدم الرغبة في الذهاب للطبيب أو لأنهم يفضلون العلاج الطبيعي بعيدا عن المواد الكيماوية في العقاقير الطبية. فهل كل الأعشاب التي يتم تناولها في المنزل صحية ومفيدة؟! (17.02.2018)

حب الهال أو الهيل: من التوابل، التي تأتي من الهند، وغالباً ما تستخدم في مطبخ جنوب آسيا. أظهرت نتائج دراسة صغيرة أجريت على 20 شخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم انخفاضاً ملحوظاً في قراءات ضغط الدم بعد تناول 1.5 غراماً من مسحوق الهال مرتين يومياً لمدة 12 أسبوعاً. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين).

بذور الكتان: تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تساعد على خفض ضغط الدم، كما  تحمي من أمراض القلب، والأوعية الدموية عن طريق خفض نسبة الكولسترول في الدم.

الزعرور: استخدم كأهم علاج لارتفاع ضغط الدم بالأعشاب في الطب الصيني القديم. ويبدو أن لمستخلصات هذه العشبة مجموعة كاملة من الفوائد على صحة القلب والأوعية الدموية، من ضمنها المساعدة على خفض ضغط الدم، ومنع تصلب الشرايين ، وخفض نسبة الكوليسترول. يمكنك تناول الزعرور كحبوب أو كشاي.

بذور الكرفس: عبارة عن عشبة تستخدم لإضافة نكهة للحساء وأطباق أخرى. وتستخدم منذ فترة طويلة لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الصين.

الخزامى أو اللافندر الفرنسي: لا تقتصر فائدتها على الرائحة الجميلة، التي تشبه العطور فحسب، وإنما لها أهمية كبيرة في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم. تستخدم هذه العشبة بالطهي، وفي المخبوزات.

مخلب القط: دواء عشبي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الطب الصيني التقليدي، وكذلك لعلاج المشاكل الصحية العصبية. يمكنك الحصول على مخلب القط على شكل ملحق من العديد من متاجر الأغذية الصحية.

بذور الكمون الأسود أو حبة البركة:  تستخدم كتوابل، وتساعد على خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف، كما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. بحسب ما نشره موقع (ريسبريت).

إن الطبيعة غنية بالأعشاب والمكونات الطبيعية، التي تحتوي على  كنوز من الفوائد الصحية، ولكن يجب توخي الحذر عند الاستخدام، ومراعاة الحالة الصحية، والأهم استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج على هيئة أعشاب أو مكملات.

ر.ض

  • Teufelskralle Kugelige Teufelskralle Phyteuma orbiculare L.

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    عشبة مخلب الشيطان: تعمل منذ مئات السنين على تخفيف آلام العضلات والعظام "الجهاز الحركي للإنسان". ويوصى بها لعلاج هشاشة العظام وآلام الظهر نظرا لخصائصها الجيدة المضادة للالتهابات. أظهرت دراسة علمية عام 2006 أن جرعة يومية (من 50 إلى 100 ميلليغرام) من كبسولات هذه العشبة المتوفرة في الصيدليات هي وسيلة موثوقة لتخفيف الآلام.

  • Typische Gewürze für Garam masala

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الكركمين: مادة صفراء من البهارات موجودة في خلطة الكاري الهندي. وأظهرت الدراسات أنها تخفض مستويات الالتهاب في الدم وبالتالي فهي مفيدة لتخفيف الألم. تناول بهار الكركمين ثلاث مرات (من 400 إلى 600 ميلليغرام على الأقل) يساعد على تخفيف الألم المختص به. وقد يكون من الضروري زيادة الجرعة إلى 3 أو 5 غرامات يوميا. في الصورة بهارات متنوعة.

  • Symbolbild - Arnika

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    زهرة العطاس: الجدات يستخدمن مرهم زهرة العطاس أو صبغتها في معالجة الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة كآلام العضلات والمفاصل. فرك المرهم على سطح الجلد يسرع من الشفاء ويخفف الألم.

  • Weihrauch aus dem Morgenland Flash-Galerie

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    البخور: يوجد داخل أشجار البخور، وبالإمكان أيضا دهن زيوت البخور على الجلد لتخفيف الألم والحد من تفاقم الالتهابات. ويمنع البخور رد فعل الجهاز المناعي المبالغ فيه الذي الناجم عن التهاب المفاصل والذي يعتبر من أمراض المناعة الذاتية، ويحسن البخور هنا القدرة على الحركة. وباستخدام عشبة الكركم بالإضافة إلى البخور تزداد القدرة على الشفاء.

  • Proteinmolekül wird mit Laser gehalten

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الإنزيميات البروتينية: تقوم بتحليل البروتينات إلى أجزاء أصغر، وهي موجودة بشكل طبيعي في الجسم البشري. ومن المعروف أن الإنزيمات المحللة للبروتين تقلل من مستوى الالتهاب في الدم وتعمل ضد التورمات والألم والانتفاخات الممتلئة بالماء. ويتم تناولها على شكل كبسولات تنفتح في الأمعاء ثم تذهب إلى مجرى الدم. الصورة رمزية لجزيء بروتين.

  • Ingwer

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الزنجبيل: يعتبر من مسكنات الألم الطبيعية، ويستخدم الزنجبيل ضد آلام العضلات والمفاصل وكذلك لتخفيف الصداع النصفي والغثيان.

  • Symbolbild Fischstand Lachs Norwegen Fischabteilung Fisch Fischerei Überfischung Lachsbestand

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    أحماض أوميغا 3 الدهنية: لا يمكن للجسم البشري إنتاجها بنفسه، ولكنها مهمة للعديد من العمليات والمهام الجسدية. ولذلك على الإنسان معرفة الأغذية المتوفرة فيها هذه الأحماض، مثل سمك السلمون والتونة والسردين وفي بذور اللفت والكتان وزيت الجوز، ويمكن تناولها أيضا على شكل مكملات غذائية من الصيدلية. وهي مضادات قوية للأكسدة وتخفف من الالتهابات والألم وتستخدم في علاج هشاشة العظام.

  • Mandeln

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    المغنيسيوم موجود مثلا في اللوز والجوز: ويفيد ضد اضطرابات الدورة الدموية وتشنجات العضلات وانخفاض إيصال المواد المغذية إلى خلايا الجسم. فكل هذا يمكنه أن يسبب الألم، وذلك نتيجة لنقص المغنيسيوم. المعادن مثل المغنيسيوم تريح الجسم والنفس، وإراحة كليهما مهم للحد من الألم، كما نقل موقع "تسينتروم دير غيزوندهايت " الإلكتروني. إعداد: علي المخلافي

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي


مختارات

مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

نستعرض لكم هنا بعض أهم مسكنات الألم الطبيعية والأعشاب المتاحة التي تقوم بتخفيف الآلام المزمنة بطريقة لطيفة. وينبغي أيضا بالإضافة إلى ذلك التفكير في نظام غذائي مناسب يعمل على تخفيف الالتهابات والأوجاع الجسدية والحد منها. (04.05.2015)  

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