لخسارة الوزن .. عليك معرفة ما تأكل!

ترغب بخسارة الوزن فتلجأ إلى الامتناع عن الطعام وتخطي الوجبات اليومية أو تقليلها لأنك تعتقد أنها الطريقة الأسرع والمثالية لخسارة الوزن، هذه الطريقة قد لا تأتي إليك بالنتيجة التي تسعى إليها، بل وقد تنتج عنها تبعات سيئة دون خسارة الأرطال الزائدة، فما الحل؟

لا شك بأن الامتناع عن الوجبات السريعة كالبيتزا والبطاطا المقلية وغير ذلك من شأنه أن يساهم في خسارة الوزن، ولكن التوقف عن تناول الطعام تماماً ليس بالأمر المحبذ. إذ وجد الخبراء أن الأمر لا يتعلق بكمية الطعام وإنما بنوعيته، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية. وأكد الخبراء أن خطة إنقاص الوزن المثالية هي عبارة عن نظام غذائي متوازن بنسبة 70 في المائة، وممارسة التمارين الرياضية بنسبة 30 في المائة، بحسب ما نشره موقع "انترتينمنت تايمز".

وقال الخبراء إن الإفراط في عدم تناول الطعام من شأنه أن يضر بالصحة مثل الإفراط في تناول الطعام، إذ أن خسارة الوزن لا تعتمد على كمية الطعام، وإنما نوعيته، وإن تناول كميات أقل يعني أنك ستبدأ في نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحتك، مثل الفيتامينات والمعادن الهامة، وكذلك البروتينات والدهون التي يستخدمها الجسم لأداء وظائفه، وبالتالي يؤثر حرمان الجسم من هذه العناصر الغذائية على الطريقة التي يعمل بها الدماغ، ويدخل الجسم في وضع للحفاظ على الطاقة، مع تأثيرات جسدية واضحة مثل الشعور بالبرد، وظهور علامات على الجلد، وبطء الهضم والتمثيل الغذائي، وتباطؤ معدل ضربات القلب وانخفاض في الهرمونات الأساسية. الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من المضاعفات مثل التعرض للأمراض والعدوى ويمكن أن يؤدي إلى التعب الشديد. وتظهر هذه الأعراض بشكل أكثر وضوحاً وخطورة كلما طالت فترة الجوع، بحسب ما نشره موقع "ذا سن" البريطاني.

لهذا السبب ينصح الأطباء والخبراء اتباع نظام غذائي متوازن، والتأكد من حصول الجسم على حصص مناسبة من العناصر الغذائية والبروتين. أما بالنسبة للرياضة فهي كعنصر سحري في أي رحلة لإنقاص الوزن، ومن المهم أن تأكل ما يكفي لتزويد جسمك بالطاقة التي يحتاجها لإنجاز التمارين الرياضية، مما يساعد في نهاية الأمر على إنقاص الوزن بشكل أسرع.

ر.ض