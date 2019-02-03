 لحظات حميمة داخل سيارة ″غريبة″ انتهت بتدخل الشرطة! | عالم المنوعات | DW | 13.02.2019

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منوعات

لحظات حميمة داخل سيارة "غريبة" انتهت بتدخل الشرطة!

أراد شاب وشابة الاستمتاع مع بعض في مكان منعزل في مدينة ميونيخ بعد أن تعارفا في ملهى ليلي بوقت قصير، فوجدا سيارة أبوابها تركت مفتوحة على قارعة الطريق فدخل إليها لقضاء وقت ممتع، لكن الخروج من السيارة ليس مثل دخولها!

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أراد شاب الاستمتاع بلحظات حميمة مع شابة تعرف عليها للتو في ملهى ليلي، فوجد سيارة مركونة في أحد شوارع مدينة ميونيخ بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، غير أنهما لم يتوقعا ما سيحصل لهما. وقالت الشرطة إن الشاب والشابة التقيا في ملهى ليلي قبل وقت قصير من الحادثة، ثم بحثا عن مكان منعزل وسط مدينة ميونيخ مساء الأحد 10 شباط/ فبراير، إلى أن اكتشفا وجود سيارة على قارعة الطريق وكانت أبوباها غير مغلقة، فدخلا إليها لقضاء وقت ممتع مع بعض.

وبحسب ما أوردته الشرطة في حسابها على تويتر :"أراد الحبيبان الاستمتاع فقط"، وفقاً لما نشره موقع "نورد بايرن" الألماني.

 إلا أن الأمر لم يمر بسلام، فقد وجدا أنفسهما غير قادرين على الخروج من السيارة، إذا يتمكنا من فتح أبوابها من الداخل، الأمر الذي اضطرهما لطلب مساعدة الشرطة، التي حررتهم بمساعدة قوات الإطفاء.

و من ناحية أخرى لم يعلق صاحب السيارة على الحادثة، وكان لابد من سحب سيارته لتعذر إغلاق الأبواب مرة أخرى بعد أن أضطرت الشرطة إلى فتحها بالقوة، بحسب ما نشره موقع "تيرولر تاغس تسايتونغ" الألماني.

ر.ض/ع.ج.م

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

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    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

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    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

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    لا تنظر في الساعة

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