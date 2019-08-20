 لجنة خبراء في حزب ميركل تعد خطة للتصدي لـ″العائلات الإجرامية″ | أخبار | DW | 14.09.2019

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أخبار

لجنة خبراء في حزب ميركل تعد خطة للتصدي لـ"العائلات الإجرامية"

أكد خبراء الشؤون الأمنية في حزب ميركل، الديمقراطي المسيحي، على ضرورة مكافحة "العائلات الإجرامية" من خلال إجراءات قوية تستند إلى مبدأ "القبضة الحديدية" من ضمنها سحب الجنسية وحرمان هذه العائلات من حضانة أطفالها.

Deutschland, Berlin: Razzia gegen Clan-Mitglied wegen Verstoß gegen Waffengesetz (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

أكد خبراء الشؤون الأمنية بالحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة التصدي، على نحو أكثر حسما، للعائلات الإجرامية، وفقا لماء جاء في قرار صاغة الخبراء الأمنيون في الحزب.

وأكد الخبراء أنه ينبغي على الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية التابعة للولايات في المستقبل اعداد تقارير على المستوى الاتحادي عن وضع هذا النوع الجرائم، ثم يتعين على كل ولاية أن تعد خطة خاصة بها يتم الاتفاق عليها على المستوى الاتحادي.  

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية هيسن ورئيس لجنة الخبراء الاتحادية للأمن الداخلي بالحزب المسيحي الديمقراطي، بيتر بويت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت (14 ايلول/سبتمبر 2019): "من لا يراعي قوانينا، وينتهكها كعصبة عائلية، يتعين أن يشعر بحزم دولة القانون".

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وجاء في القرار الذي صاغه الخبراء الأمنيون بالحزب: "لا ينبغي أن يكون هناك أي تسامح حيثما يتم تجاوز الحدود أو عدم مراعاة القواعد أو انتهاك القوانين".

وأوضح الخبراء في القرار أن الجريمة المنظمة التي تمارسها عائلات كبيرة، ينحدر أغلبها من أصول عربية أو تركية أو كردية أو من منطقة البلقان، تشكل تهديدا للأمن، خاصة في كثير من المدن الكبيرة، مشيرين إلى أن رفض توريث أسس القيم الألمانية في هذه العائلات دليل على فشل اندماجهم في المجتمع.

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تسعى سلطات برلين إلى تشديد الخناق على العصابات العائلية التي تنشط في العاصمة الألمانية. وتطمح شرطة برلين إلى نقل خطتها التي تتبعها منذ شهور في حي نويكولن إلى باقي أحياء المدينة. (20.08.2019)

ذكرت وزارة داخلية ولاية شمال الراين وويستفاليا أنها أطلقت أكبر حملة أمنية من نوعها في ألمانيا ضد "العائلات الإجرامية" تشمل ست مدن كبرى في منطقة الرور. وتطلق عبارة عائلات إجرامية على جماعات مافيا تشمل مجموعات عربية. (13.01.2019)

من جانبها، قالت نينا فاركن، نائبة رئيس لجنة الخبراء الاتحادية للأمن الداخلي التابعة للحزب: "لا ينبغي التعامل مع دولة القانون بعدم احترام"، مضيفة أنه يتعين في الوقت نفسه النظر إلى جيل الشباب والنساء في هذه العائلات، لمساعدتهم في إيجاد الطريق نحو الاندماج في المجتمع وممارسة حياة خارج إطار العمل الإجرامي.

وفي القرار، طالب الخبراء بتسهيل "انتزاع أطفال هذه العائلات من هذه الهياكل الإجرامية"، موضحين أنه يتعين هنا توفير الشروط القانونية الضرورية لإجراءات مراكز رعاية الشباب ومحاكم الأسرة، لحرمان هذه العائلات من حق حضانة وإيواء هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر، ذلك إلى جانب دراسة إمكانية سحب الجنسية الألمانية من أفراد العائلات الإجرامية الحاملين لجنسيات مزدوجة، حال تبين مشاركتهم في الجريمة المنظمة.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ، أ ف ب)

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

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  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

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    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


 

مختارات

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

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