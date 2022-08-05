 لجنة تقرر: المستشار الألماني الأسبق شرودر لم ينتهك نظام حزبه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2022

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لجنة تقرر: المستشار الألماني الأسبق شرودر لم ينتهك نظام حزبه

قالت لجنة حزبية إن المستشار الأسبق غيرهارد شرودر لم ينتهك نظام حزبه، الاشتراكي الديمقراطي، من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية. ويتعرض شرودر لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقرباً للرئيس الروسي.

المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يتعرض شرودر لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقرباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قررت لجنة التحكيم التابعة لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في دائرة هانوفر الفرعية اليوم الاثنين (8 أغسطس/آب 2022) أن المستشار الأسبق وعضو الحزب غيرهارد شرودر لم ينتهك نظامه (الحزب) من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية، وقالت اللجنة إن من غير الممكن إثبات انتهاك لنظام الحزب بحق شرودر.

ومن الممكن تقديم استئناف على قرار اللجنة في غضون أسبوعين.

مختارات

بسبب قربه من بوتين، دعا سياسيون ألمان إلى فرض عقوبات على المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. وتتعالى الأصوات الداعية لطرد شرودر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد عضويته فيه لما يقرب من 60 عاما!

بسبب الحرب في أوكرانيا يضيق الخناق أكثر فأكثر على المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الذي تربطه صداقة بالرئيس الروسي بوتين ويتولى مناصب رفيعة بشركات روسية كبرى، ولذلك يواجه الآن دعوى قضائية.

وكانت 17 رابطة حزبية محلية تقدمت بطلب لاتخاذ إجراءات تنظيمية ضد شرودر كما تم تقديم طلبات أخرى لكنها لم تف بالمتطلبات الرسمية.

ونظرت لجنة التحكيم في هانوفر في هذه الإجراءات في منتصف تموز/يوليو الماضي لكن بعيداً عن وسائل الإعلام. ولم يمثل شرودر نفسه أمامها كما أنه لم يرسل محامياً عنه.

يذكر أن شرودر - 78  عاماً - يتعرض لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقرباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمله على مدار سنوات في شركات روسية حكومية للطاقة.

وكان الكرملين أعلن أن شرودر زار العاصمة الروسية موسكو في نهاية تموز/يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، كان شرودر أعلن أن إنهاء هذه الحرب مسؤولية الحكومة الروسية لكنه رأى أيضاً أنه لا ينبغي قطع الروابط بالكامل مع روسيا.

وكان شرودر أعلن في الشهر الماضي أنه عازم على الإبقاء على اتصاله مع بوتين وأنه لا يعتقد بإمكانية حل الصراع عسكرياً.

وكانت الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين طالبت شرودر بالخروج من الحزب بسبب تصريحاته عن حرب أوكرانيا في نيسان/أبريل الماضي.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)

  • Konrad Adenauer (Imago/United Archives International)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كونراد أديناور (1949-1963)

    كان كونراد أديناور أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتحت قيادته أصبحت ألمانيا دولة ذات سيادة. في السياسة الخارجية انضمت ألمانيا إلى المعسكر الغربي في مواجهة الاتحاد السوفيتي وحلفائه. وقد اعتبر أسلوب أديناور المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في الحكم استبداديا. ينحدر أديناور من منطقة حوض الراين ومن هنا جاء سعيه إلى أن تصبح مدينة بون هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Bundeskanzler Ludwig Erhard (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    لودفيغ إيرهارد (1963-1966)

    في عام 1963 أجبر الحزب المسيحي الديمقراطي أديناور البالغ من العمر 87 عاماً على الاستقالة واختار لودفيغ إيرهارد خليفة له. وكان إيرهارد قد اكتسب شهرة وشعبية لتبنيه نظام السوق الاجتماعي واصبح "أب" المعجزة الاقتصادية الألمانية. كان السيجار لا يفارق شفتيه ومن النادر رؤيته بدونه؛ إذ كان يدخن ما لا يقل عن 15 سيجاراً في اليوم. لم تعمر حكومته طويلاً؛ إذ استقال عام 1966.

  • Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كورت غيورغ كيسنغر (1966-1969)

    شكل كورت غيورغ كيسنغر أول حكومة اتلافية موسعة من الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي. ونجح في إعطاء دفعة للاقتصاد الذي أصابه الركود، غير أن إقرار قانون الطوارئ الذي يعطي للدولة حقوق خاصة للتعامل مع الأزمات دفعت الشباب للنزول إلى الشارع. ومن هنا ولدت الحركة الطلابية في أواخر الستينات. كان كيسنغر موضع جدل بسبب ماضيه أثناء الحكم النازي.

  • 70 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto Kniefall Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    فيلي برانت (1969-1974)

    أدى الحراك الاجتماعي إلى تغيير سياسي؛ إذ أصبح فيلي برانت أول مستشار ألماني ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. جلوسه على ركبتيه أمام نصب تذكاري للغيتو اليهودي في وارسو بقيت عالقة في الأذهان لطلب المسامحة على الماضي النازي لألمانيا والمصالحة مع الحاضر. وقد تبني سياسة خارجية خففت حدة التوتر مع المعسكر الشرقي، وحاز بسببها على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت شميت (1974-1982)

    تقلد هيلموت شميت منصب المستشار بعد استقالة صديقه ورفيقه الحزبي فيلي برانت. وقد تميز عهده بعدة أزمات، من بينها التضخم والانكماش الاقتصادي والحظر النفطي العربي إبان حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. وقد واجه إرهاب "الجيش الأحمر" اليساري RAF بكل حزم ولم يخضع لابتزازهم. وخسر منصبه في اقتراع على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

  • Feier zur Deutschen Einheit in Berlin (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت كول (1982-1998)

    أطول رئيس حكومة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ استمر عهده 16 عاماً. كان كول غير ميالاً للإصلاح ويسعى للمحافظة على الأوضاع كما هي، غير أنه دخل التاريخ كـ"مستشار الوحدة الألمانية" ومهندسها. كما عمل على إعادة بناء ما كان سابقاً يسمى بـ "جمهورية ألمانيا الديمقراطية". لم تتوقف تركته عند حدود ألمانيا، إذ أنه عمل بدأب على الدفع باتجاه تقوية العلاقات الأوروبية وتسهيل الاندماج الأوروبي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    غيرهارد شرودر (1998-2005)

    بعد أربع فترات انتخابية لهيلموت كول نضج مزاج التغير. ترأس غيرهارد شرودر أول حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر. وفي ظله شاركت ألمانيا للمرة الأولى في مهمات عسكرية خارجية في إطار الناتو كتلك في أفغانستان. وقد أدخل شرودر تعديلات على نظام الرعايا الاجتماعية فيما عرف بـ"أجندة 2010". وقد تسببت ذلك بأزمة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتظاهر الكثيرون ضد ما أسموه "التجريف الاجتماعي".

  • Merkel Raute (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    أنغيلا ميركل (2005- إلى اليوم)

    انتخبت أنغيلا ميركل كأول سيدة لمنصب المستشارة في 2005. وفي 14 آذار/مارس 2018 أعيد انتخابها للمرة الرابعة. نهجها السياسي تميز بالبراغماتية. بدأ نجمها السياسي بالأفول شيئاً فشيئاً منذ عام 2015 وقرارها التاريخي بإدخال أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. وبعد عدة خسارات في انتخابات الولايات أعلنت "المرأة الحديدة" أنها ستتخلى عن رئاسة الحزب ولن تترشح لمنصب المستشارة في عام 2021. ديانا بيسلر/ خالد سلامة


 

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