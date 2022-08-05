لجنة تقرر: المستشار الألماني الأسبق شرودر لم ينتهك نظام حزبه

قررت لجنة التحكيم التابعة لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في دائرة هانوفر الفرعية اليوم الاثنين (8 أغسطس/آب 2022) أن المستشار الأسبق وعضو الحزب غيرهارد شرودر لم ينتهك نظامه (الحزب) من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية، وقالت اللجنة إن من غير الممكن إثبات انتهاك لنظام الحزب بحق شرودر.

ومن الممكن تقديم استئناف على قرار اللجنة في غضون أسبوعين.

وكانت 17 رابطة حزبية محلية تقدمت بطلب لاتخاذ إجراءات تنظيمية ضد شرودر كما تم تقديم طلبات أخرى لكنها لم تف بالمتطلبات الرسمية.

ونظرت لجنة التحكيم في هانوفر في هذه الإجراءات في منتصف تموز/يوليو الماضي لكن بعيداً عن وسائل الإعلام. ولم يمثل شرودر نفسه أمامها كما أنه لم يرسل محامياً عنه.

يذكر أن شرودر - 78 عاماً - يتعرض لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقرباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمله على مدار سنوات في شركات روسية حكومية للطاقة.

وكان الكرملين أعلن أن شرودر زار العاصمة الروسية موسكو في نهاية تموز/يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، كان شرودر أعلن أن إنهاء هذه الحرب مسؤولية الحكومة الروسية لكنه رأى أيضاً أنه لا ينبغي قطع الروابط بالكامل مع روسيا.

وكان شرودر أعلن في الشهر الماضي أنه عازم على الإبقاء على اتصاله مع بوتين وأنه لا يعتقد بإمكانية حل الصراع عسكرياً.

وكانت الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين طالبت شرودر بالخروج من الحزب بسبب تصريحاته عن حرب أوكرانيا في نيسان/أبريل الماضي.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)