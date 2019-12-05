 لجنة برلمانية تقر لائحة الاتهام بحق ترامب باتجاه تصويت لعزله | أخبار | DW | 13.12.2019

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أخبار

لجنة برلمانية تقر لائحة الاتهام بحق ترامب باتجاه تصويت لعزله

محاكمة ترامب أمام الكونغرس تخطو خطوة إضافية إلى الأمام بعد أن أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب مادتين لمساءلته. ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب المادتين، لتبدأ المحاكمة. والبيت الأبيض يصف الأمر بـ"المهزلة البائسة".

دونالد ترامب

التصويت بعزل دونالد ترامب من قبل مجلس النواب يبدو شبه محسوم

أوصت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة (13 ديسمبر/كانون الأول) بمساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة عرقلة تحقيق يجريه الكونجرس بشأن محاولته إرغام أوكرانيا على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن الأوفر حظا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

مختارات

هل يفعلها ترامب ويدلي بشهادته الشخصية أمام مجلس النواب في تحقيق يطاله حول ما بات يعرف بـ "فضحية أوكرانيا"؟ ترامب جدد تأكيده على أنه لم يرتكب أي مخالفة، لكنه قال في المقابل إنه يدرس إمكانية الإدلاء بشهادته. (18.11.2019)

بات بحكم المؤكد أن الغالبية الديموقراطية ستصوت لصالح اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ أمريكا يوجه إليه النواب اتهاما لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ. (10.12.2019)

وتمهد موافقة اللجنة على هذه المادة الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع القادم. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة. وكانت اللجنة أوصت في وقت سابق بمساءلة ترامب بتهمة إساءة استغلال سلطته بمحاولة إرغام أوكرانبا على فتح تحقيق مع بايدن.

وصوّت الديموقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترامب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

ووصف البيت الأبيض هذا التصويت لمجلس النواب بـ"المهزلة البائسة". وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل "وصل إلى نهاية مخجلة". وقالت غريشام "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".

 

ومن المتوقع أن يتبنى مجلس النواب، الذي يتمتع الديمقراطيون بأغلبيته، مادتي التقصير اللتين تتهمان ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وتأتي عملية التصويت بعد 14 ساعة من نقاش يوم الخميس كان من بينها محاولات من جانب جمهوريين  لتعديل مادتي الاتهام، لكن تم رفضها جميعها. وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ أنه في حال اعتماد مجلس النواب بأكمله الأسبوع المقبل على الإجراء، سيصبح ترامب هو الرئيس الأمريكي الثالث الذي يتم اتهامه بالتقصير.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، ا.ف.ب)

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